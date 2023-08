Cường Đô la bất ngờ được nhắc “có thêm 100 tỷ”, pha xử lý nhận được nhiều lời khen

Trong mùa Vu Lan, sao Việt bày tỏ tình cảm yêu thương đến đấng sinh thành. Mỗi người có cách thể hiện khác nhau nhưng đều muốn dành thời gian và sự biết ơn tới cha mẹ.

Doanh nhân Quốc Cường (Cường Đô la) chia sẻ ảnh tình cảm khi thơm má mẹ cùng lời nhắn: “Yêu lắm… Thơm phát cho đỡ nhớ”. Khi có người bình luận: “Rồi chuẩn bị có thêm 100 tỷ bồ ơi", nam doanh nhân liền đáp lại: "Chỉ muốn được yêu thương thôi bồ ơi". Pha xử lý của thiếu gia Phố Núi nhận được nhiều khen ngợi. Với anh, điều quan trọng hơn vật chất chính là tình yêu thương và thời gian bên người thân.

Bà Như Loan là mẹ của doanh nhân Quốc Cường, đảm nhận chức Chủ tịch kiêm TGĐ Quốc Cường Gia Lai từ năm 2007. Bà là doanh nhân có tiếng được mệnh danh “người phụ nữ thép”. Trên thương trường, bà là người cứng rắn, lèo lái công ty Quốc Cường Gia Lai nhưng khi về nhà, bà là một người mẹ hiền. Theo số liệu cập nhật mới nhất ghi nhận số cổ phiếu QCG mà các thành viên liên quan bà Như Loan đang nắm giữ có 1.182 tỷ đồng. Trong khi đó Quốc Cường chỉ nắm vỏn vẹn 6,2 tỷ trên sàn chứng khoán.

Vợ chồng bà Như Loan ủng hộ cuộc hôn nhân của con trai và người mẫu Đàm Thu Trang. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp, cả gia đình chụp hình bên nhau rất vui vẻ, gần gũi. Năm 2020, bà xã Cường Đô la sinh con gái đầu lòng Suchin. Cách đây 3 tháng, hai vợ chồng anh đón bé trai Sutin chào đời. Trước đó, anh có con trai riêng cùng nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Trong mùa lễ Vu Lan, các sao Việt bày tỏ tình cảm yêu thương dành cho đấng sinh thành. Á hậu Trương Thị May diện áo dài trắng lên chùa cùng mẹ dâng hương. Á hậu các dân tộc 2007 cài hoa cho mẹ, thể hiện lòng biết ơn. Cô thấy may mắn khi vẫn có mẹ bên cạnh, được mẹ yêu thương, chăm sóc mỗi ngày.

Nam diễn viên Lý Hùng tranh thủ đưa mẹ đi du lịch dịp cuối tuần. Ở tuổi 54, tài tử điện ảnh Việt chia sẻ niềm vui, hạnh phúc của anh chính là mẹ, là nụ cười của mẹ. Sau khi ba mất, anh dành thời gian bên mẹ, luôn muốn đưa bà đi đây đó.

Mùa Vu Lan năm nay, Ly Kute tranh thủ đưa con trai đến chùa để con hiểu hơn về lòng hiếu thảo. Cô chia sẻ: “Chúc tất cả mọi người một mùa Vu Lan thật an lành, bình an và hạnh phúc bên ông bà, cha mẹ cùng những người thân yêu của mình và luôn vuông tròn hiếu hạnh". Con trai Ly Kute năm nay 7 tuổi, có đường nét khôi ngô tuấn tú. Trong thời điểm gặp biến cố tuổi trẻ, nữ diễn viên từng tìm thấy bình an khi hướng về Phật pháp. Hiện tại, cô có cuộc sống thảnh thơi, hạnh phúc khi vững vàng kinh tế, nuôi dạy con nên người.

NSND Lê Khanh (giữa) đưa mẹ đi dạo Hồ Gươm vào buổi sáng cuối tuần. NSƯT Lê Mai (trái) năm nay 85 tuổi, sống bình dị trong một khu phố nhỏ ở Hà Nội. Bà là mẹ ruột của 3 người đẹp màn ảnh Việt Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi.

Nữ diễn viên Angela Phương Trinh đẹp dịu dàng khi đi lễ mùa Vu Lan. "Bà mẹ nhí" được khen ngợi về thần thái.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]