Cuộc sống những nữ MC Việt: Người giàu sang, người ở nhà thuê

Thứ Ba, ngày 01/05/2018 20:19 PM (GMT+7)

Mỗi người chọn cho mình một phong cách sống, người xa hoa, người giản dị phù hợp với điều kiện kinh tế của mình.

Mai Ngọc được xem là nữ MC có cuộc sống viên mãn trong đài truyền hình. MC 8X này không chỉ xinh đẹp, thông minh mà còn có một tấm chồng như ý. Mối tình 10 năm đẹp như cổ tích với ông xã thiếu gia khiến nhiều người phải ghen tỵ với Mai Ngọc.

Bộ ảnh cưới của “cô gái thời tiết” đài VTV là những bức hình được chụp khắp châu Âu. Không những thế, Mai Ngọc và ông xã còn đi du lịch nhiều quốc gia khác, trong đó có thành phố New York nước Mỹ. Lễ cưới xa hoa tại Hà thành vào cuối năm 2016 là minh chứng cho cuộc sống toàn màu hồng của Mai Ngọc.

Không những thế, Mai Ngọc còn có cuộc sống ngập trong đồ hiệu. Cô luôn biết tận hưởng những giây phút vui vẻ bên bạn bè sau mỗi giờ phát sóng.

Mai Ngọc thường được ông xã mua tặng những món quà đắt tiền. Gia đình nhà chồng của nữ MC sở hữu chuỗi nhà hàng buffet nổi tiếng ở Hà Nội. Mai Ngọc thể hiện hình ảnh một cô gái hoàn mỹ, biết nữ công gia chánh.

BTV Ngọc Trinh là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình. Ngoài đời, Ngọc Trinh khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống ngập tràn những chuyến du lịch nước ngoài.

Không những thế, Ngọc Trinh còn sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu đắt tiền.

Nữ BTV xinh đẹp có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều nhân vật nổi tiếng, giúp các chương trình do cô thực hiện trở nên thu hút khán giả.

MC Thảo Vân là người sống giản dị. Cô gái xứ Lạng thông minh khá trắc trở về tình duyên sau khi chia tay người chồng cũ là diễn viên hài Công Lý.

Hiện tại Thảo Vân làm mẹ đơn thân, sống cùng con trai. Vài năm trước, Thảo Vân tiết lộ bị mắc bệnh teo thùy não nhưng dùng thuốc điều trị. Nữ MC rất lạc quan, luôn vui vẻ và giữ quan hệ thân thiện với cả tình mới của chồng cũ.

Thời gian trước, Thảo Vân từng nói chị và con trai vẫn ở nhà thuê. Tuy nhiên, Thảo Vân hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư.

Vào tháng 8 năm ngoái, Vân Hugo bất ngờ chia sẻ hình ảnh mới về căn hộ tại một khu chung cư cao cấp. Cuộc sống của nữ MC thay đổi ngày một thành công hơn. Hiện tại cô là bà chủ của 2 cửa hàng, đồng thời vẫn đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình truyền hình. Sau khi ly hôn và trở thành bà mẹ đơn thân, Vân Hugo cho thấy cô đã lấy lại tinh thần để xây dựng một cuộc sống vững chắc, độc lập.

Căn hộ của nữ MC khá rộng rãi, được bài trí đẹp mắt. Phòng ngủ mang nét hiện đại, sang trọng, có view đẹp nhìn toàn cảnh thành phố.

Thúy An sau vai Hương Phố của Người phán xử đã trở nên nổi tiếng hơn. Chị nhận lời làm MC của đài VTC. Tuy dàn diễn viên trong bộ phim truyền hình đình đám này đều sắm được nhà, xe nhưng Thúy An lại chưa may mắn kiếm được nhiều tiền tới mức đó.

Gia đình chị sống ở một khu tập thể phải đi bộ 5 tầng cầu thang. Chị từng chia sẻ muốn đổi nhà lên chung cư hiện đại hơn. Hiện tại, ngoài công việc của một nghệ sĩ và MC, Thúy An còn kinh doanh quán café.

Thúy An cho hay thu nhập của chị tăng gấp 4, 5 lần sau vai Hương Phố - người tình của thiếu gia Phan Hải trong Người phán xử.