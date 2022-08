Cuộc sống của MC Hoàng Oanh sau ly hôn chồng Tây

Hậu ly hôn, nữ MC dành chủ yếu thời gian cho công việc và chăm sóc con trai 2 tuổi.

Hoàng Oanh và Jack Cole kết hôn vào cuối năm 2019. Đến giữa năm 2020, nữ MC sinh con đầu lòng nhưng không có chồng bên cạnh. Khi bé được 2 tháng, người đẹp đưa quý tử sang Singapore đoàn tụ ông xã.

Cả gia đình đã có khoảng thời gian hạnh phúc nơi xứ người khiến ai nấy cũng phải ganh tỵ. Cô về Việt Nam hồi đầu năm nay nhưng không ngờ chỉ 4 tháng sau, vợ chồng Hoàng Oanh quyết định "đường ai nấy đi" khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối.

MC Hoàng Oanh và con trai 2 tuổi

Hậu hôn nhân đổ vỡ, hình ảnh một Hoàng Oanh tích cực, luôn lan tỏa năng lượng nhiệt huyết đến công chúng khiến ai cũng đều mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, nữ MC từng có những chia sẻ động viên mọi người cũng như chính bản thân mình: “Trên đời này, ai cũng có những thử thách riêng, những bài học lớn dành cho mình. Không con đường nào dễ đi hơn con đường nào. Lựa chọn đi thế nào cũng cần rất nhiều dũng khí để tin vào chính mình…”.

Trong bộ ảnh mới thực hiện, Hoàng Oanh cùng con trai (bé Max) với những khoảnh khắc đơn giản, hạnh phúc. Càng lớn, Max càng ra dáng "soái ca nhí", thừa hưởng nét đẹp của bố lẫn mẹ.

Hoàng Oanh cho biết, Max hiện hai tuổi và có nhiều thay đổi. Cậu bé chạy nhảy nhiều, biết nói được một câu trọn vẹn 4 đến 5 từ, biết ai thương ai nghiêm khắc để có thể nhõng nhẽo...

"Xếp một cái nhà không đúng ý, chọn một cái áo không đúng màu sắc yêu thích là con hay nhõng nhẽo với mẹ. Chính lúc này, tôi chuẩn bị tâm lý và kiến thức kỹ lưỡng vì hiểu đây là quá trình phát triển bình thường của con trẻ. Tôi cố gắng bình tĩnh, trò chuyện để hiểu con, hỗ trợ được những khủng hoảng tuổi lên 2. Ngược lại, Max biết học cách truyền đạt điều bản thân mong muốn thay vì cứ nhõng nhẽo với người lớn", Hoàng Oanh nói.

Nữ MC tiết lộ thêm, cuộc sống hiện tại của cô dành trọn vẹn cho con trai và công việc. "Độ tuổi 2 đến 8 là giai đoạn hình thành 80% tính cách của trẻ em. May mắn do đặc thù công việc, nên tôi có thể linh hoạt và muốn dành tối đa thời gian cho con. Lúc Max chưa đi học, cứ rảnh là hai mẹ con cùng đi công viên chơi, đi bơi. Mỗi tối đọc sách để dạy con biết thêm về tiếng Việt. Tôi muốn Max biết được rằng con được yêu thương, được rèn luyện những thói quen tự lập và hiểu được văn hóa Việt Nam. Nhiều lúc đi làm ở xa, tôi đưa Max và ông bà ngoại theo cùng để cả nhà có nhiều thời gian bên nhau. Nhờ vậy, con có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, vui vẻ, hòa đồng và không nhõng nhẽo. Chưa kể, cả gia đình rất thích chụp ảnh nên có được một 'gia tài' to lớn là những hình ảnh kỷ niệm bên nhau".

Hoàng Oanh cũng hạnh phúc khi con trai sớm hình thành ý thức tự lập từ sớm. "Hiện tại, con đi học mẫu giáo. Ở trường, các cô giáo cũng khen Max tự lập, có thể tự ăn, tự uống sữa, thay đồ", nữ MC khoe.

Sau ly hôn, nữ MC chọn cuộc sống tích cực

Cô cũng khá đắt show MC ở thời điểm hiện tại

Nhiều người thường hỏi Hoàng Oanh có muốn con trai theo nghệ thuật hay không, cô cho biết bản thân và gia đình không mưu cầu Max phải giàu có, nổi tiếng. Trong tương lai, Hoàng Oanh chỉ mong ước con trai khỏe mạnh, khôn lớn, trở thành một người tử tế, tự lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Quan trọng hơn, Max được sống được tình yêu thương của gia đình, người thân.

MC Hoàng Oanh sinh năm 1990 tại Hà Nội, theo gia đình vào TP.HCM từ nhỏ. Cô đạt giải nhất cuộc thi "Top Girl", “Hoa khôi khả ái” (Miss Sport 2012), Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh”... Hoàng Oanh từng tham gia các phim Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Ba vợ cưới vợ ba người, Bộ ba rắc rối, Cha rơi, Hồn đá, Thảm đỏ…

