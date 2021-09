Cuộc sống của hoa hậu nóng bỏng nhất xứ Hàn

Thứ Tư, ngày 15/09/2021 05:08 AM (GMT+7)

Người đẹp khiến fan không khỏi "đỏ mặt" vì độ nóng trong phim điện ảnh cô tham gia.

Honey Lee được mệnh danh hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc với cả tài và sắc. Cô đăng quang hoa hậu Hàn Quốc năm 2006, sau đó dự thi hoa hậu Hoàn vũ 2007 và đạt giải Á hậu 3. Ngoài ra Honey Lee còn giành giải hoa hậu của mọi hoa hậu – Miss Grand Slam cùng năm đó. Cô là người đẹp hoa hậu Hàn Quốc có thành tích tốt nhất trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Không chỉ xinh đẹp, Honey Lee còn được nhận xét thông minh tài trí. Cô được coi là biểu tượng tri thức với các thế hệ hoa hậu đàn em. Cô tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul thuộc Top đại học hàng đầu Hàn Quốc với tấm bằng loại ưu. Không những vậy, cô còn có bằng tiến sĩ về âm nhạc cổ điển. Cô từng được học bổng học trường Đại học New York, là giám đốc âm nhạc của dàn nhạc Gimhae City Gayageum.

Người đẹp xuất thân trong một gia đình tri thức. Cha là một quan chức cao cấp của Cục tình báo quốc gia còn mẹ là giảng viên trường nữ sinh Ewha nổi tiếng.

Tên tuổi của Honey Lee còn nổi tiếng nhờ những vai diễn trên màn ảnh. Sự nghiệp đóng phim của nàng hậu này khá đa dạng với các vai diễn, từ cảnh sát ngầm tới góa phụ trăm tỷ. Một số phim Honey Lee tham gia như Pasta (2010), To The Beautiful You (2012), Shark (2013)…

Là một hoa hậu thông minh, Honey Lee biết cách xây dựng hình ảnh ấn tượng, sexy nhưng không phản cảm, sẵn sàng đóng cảnh nóng mà không bị chỉ trích. Khi tham gia bộ phim điện ảnh Tazza 2, Honey Lee có những cảnh ân ái với T.O.P (nhóm Big Bang).

Những cảnh táo bạo của T.O.P và Honey Lee trong phim khiến fan không khỏi "đỏ mặt" vì độ nóng của nó.

Người đẹp từng tiết lộ cô phải giữ dáng để chuẩn bị cho vai diễn bởi cảnh cởi đồ trong phim. “Tôi đã phải tập luyện 3 tiếng mỗi ngày, liên tục trong một thời gian dài để chuẩn bị cho những cảnh quay của bộ phim Tazza” – Honey Lee bộc bạch.

Tháng 6/2020, Honey Lee và bạn trai tài tử Yoon Kye Sang chia tay sau 7 năm gắn bó. Cả hai từng được xem là cặp đôi lâu bền nhất showbiz Hàn. Từng có lần rộ tin đồn Honey Lee bị lộ ảnh khỏa thân trong phòng tắm của bạn trai, xuất phát từ một tấm hình Yoon Kye Sang đang tắm cho cún cưng nhưng hình bóng mờ của một cô gái nude lại in trên kính. Sau đó cả hai đã lên tiếng phủ nhận cho biết đó chỉ là hiểu lầm đáng tiếc.

Sexy là thế, ít ai ngờ Honey Lee còn có đai đen tam đẳng bộ môn Taekwondo.

Người đẹp đôi khi khiến người khác bối rối vì những trang phục quá sexy trên thảm đỏ.

Sở hữu số đo ba vòng nóng bỏng, Lee Honey thường xuyên chiêu đãi fan những bộ hình đẹp xuất sắc.

Sau khi chia tay bạn trai, người đẹp tập trung vào công việc. Cô nở nụ cười tươi tắn khi làm người mẫu cho tạp chí Vogue dịp đầu năm nay. Người đẹp 38 tuổi độc thân, quyến rũ và giàu có, là hình mẫu của nhiều chàng trai.

