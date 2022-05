Cùng quê Nhâm Mạnh Dũng: "Đại gia chân đất" lấy vợ kém 19 tuổi, Sơn Tùng giàu có cỡ nào?

Ngoài Nhâm Mạnh Dũng, Thái Bình còn là quê hương của loạt tên tuổi nổi tiếng dưới đây.

Sau chiến thắng của Đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31, cái tên Nhâm Mạnh Dũng trở thành tâm điểm chú ý. Cầu thủ gốc Thái Bình gây ấn tượng với tài năng cùng những nỗ lực từ hàng ghế dự bị đến có bàn thắng quyết định. Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh cũng hai ngôi sao bóng đá nổi tiếng xuất thân từ "quê lúa". Showbiz Việt cũng có không ít ngôi sao gốc Thái Bình tài năng và nổi tiếng, trong đó nổi bật hơn cả là NSND Trung Hiếu và Sơn Tùng M-TP.

Nhâm Mạnh Dũng

NSND Trung Hiếu

NSND Trung Hiếu và NS Quang Tèo trong "Đại gia chân đất"

NSND Trung Hiếu quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn trên sân khấu kịch, truyền hình. Những năm trở lại đây, nam diễn viên gốc Thái Bình gắn liền với các phim hài mỗi dịp Tết đến Xuân về, tiểu biểu là "Đại gia chân đất" - sản phẩm luôn lọt top trending YouTube, thu hút số đông người xem. Lối diễn chân thực, duyên dáng giúp "ông Văn Tích" phủ sóng khắp mạng xã hội, được đông đảo người xem yêu mến. Bên cạnh vai trò diễn viên, NSND Trung Hiếu hiện đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Về đời tư, nam diễn viên kết hôn với người vợ trẻ kém anh 19 tuổi vào năm 2019. Tuy rất hiếm khi đăng tải hình ảnh hay chia sẻ về bà xã trên trang cá nhân nhưng đã có lần NSND Trung Hiếu bày tỏ: "Lấy vợ rất vui và hạnh phúc, bớt một phần cô đơn. Rất may vợ tôi rất thông cảm và hiểu chồng". Kể từ khi nên duyên với Thu Hà, cuộc sống của sao nam vui vẻ và hạnh phúc hơn trước. Bà xã nam diễn viên có nhan sắc như hot girl.

Vợ 9x của NSND Trung Hiếu có đường nét hài hoà, thanh tú. Cô từng đoạt giải cao ở một cuộc thi sắc đẹp sinh viên

Có gần 30 năm làm nghệ thuật với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ, lồng tiếng cho rất nhiều bộ phim, giữ chức vụ cao ở nhà hát Kịch Hà Nội, thế nhưng NSND Trung Hiếu giữ kín chuyện cát-xê cũng như tài sản. Có thời điểm anh vướng tin đồn chỉ đóng phim Tết vì cát-xê cao nhưng nam NSND liền phủ nhận: "Tin đồn này từ đâu ra, tôi không quan tâm cát-xê mình nhận được bao nhiêu. Tôi làm vì nghĩ đơn giản, bà con đi làm vất vả cả năm nên cần có một bộ phim hài, cười sảng khoái. Tôi chỉ biết làm phim vì đam mê nghề, vậy thôi! (Cười)".

Sơn Tùng M-TP

Mới đây, giọng ca gốc Thái Bình bị xử phạt hành chính là 70 triệu đồng và phải gỡ bỏ MV "There's no one at all" dưới hình thức điện tử trên các nền tảng; đồng thời nộp lại số lợi nhuận thu từ ca khúc này.Theo đó, "There’s no one at all" tuy đánh dấu một thử thách mới trong âm nhạc của Sơn Tùng M-TP, hát hoàn toàn bằng tiếng Anh nhưng chưa đầy 1 ngày ra mắt, MV này ngay lập tức nhận về loạt ý kiến trái chiều vì chứa cảnh tiêu cực, nhạy cảm.

Trước đó, Sơn Tùng M-TP đã sở hữu hàng loạt MV trăm triệu view trên YouTube. Có tần suất ra sản phẩm không nhiều, song mỗi dự án của sao nam sinh năm 1994 luôn nhận về lượt xem khủng, đánh giá cao về mặt đầu tư hình ảnh, âm thanh. Anh chàng còn không ngần ngại chi tiền tỷ, chục tỷ cho trang phục, phụ kiện đến mời rapper nổi tiếng thế giới Snoop Dogg tham gia vào sản phẩm âm nhạc của mình.

Nam ca sĩ đeo đồng hồ khoảng 750 triệu trong MV

Ngoài vai trò ca sĩ, Sơn Tùng M-TP còn lên chức chủ tịch công ty giải trí khi mới 22 tuổi. Nổi tiếng và sở hữu lượng fan đông đảo, giọng ca "Chúng ta của hiện tại" từng được đồn đoán có giá cát-xê tới 1,2 tỷ đồng. Trang South China Morning Post từng có bài viết: "Không ai biết chính xác Sơn Tùng thu phí bao nhiêu cho mỗi đêm diễn, nhưng một đạo diễn sân khấu kiêm nhà tổ chức sự kiện tiết lộ rằng, anh là ca sĩ Việt Nam đầu tiên được trả tới chín con số 0". Những MV, clip từ triệu view đến hơn trăm triệu view trên kênh YouTube có hơn 9,9 triệu người đăng ký và và hơn 2,2 tỷ lượt xem cũng đủ mang về lợi nhuận lớn cho giọng ca trẻ.

Nói về khối tài sản của Sơn Tùng phải kể tới những bất động sản lớn. Từ năm 24 tuổi, Sơn Tùng đã có trong tay căn hộ cao cấp trị giá hơn 3 tỷ đồng tại quận 7, TP. HCM. Anh chàng sở hữu nhiều xế hộp tiền tỷ, đáng chú ý có siêu xe Mercedes AMG G63 với giá khoảng 11-12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh chàng cũng là tín đồ của hàng hiệu, đắt và độc lạ. Mỗi lần xuất hiện, Sơn Tùng M-TP đều khiến dân mạng trầm trồ với giá những bộ trang phục từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Ở tuổi 27, không ngoa khi nói Sơn Tùng M-TP đang có trong tay mọi thứ: tuổi trẻ, đẹp trai, tài năng và sự giàu có

