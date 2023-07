Concert Blackpink tại Hà Nội đã có quyết định chính thức

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Âm nhạc IME và đã ban hành văn bản chấp thuận cho tổ chức chương trình nghệ thuật “Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023” tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 29 và 30/7/2023.

Concert của Blackpink tại Hà Nội sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch

Ngoài ra UBND TP Hà Nội đã đưa ra thông tin về việc show diễn của Blackpink vào 2 ngày này sẽ diễn ra với tổng số lượng khoảng 67 nghìn khán giả. Cụ thể vào ngày 29/7 sẽ có khoảng 36.000 khán giả và ngày 30/7 khoảng 31.000 khán giả. UBND TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương chỉ đạo Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh; Sở Y tế xây dựng phương án y tế, phòng chống dịch....

Trước đó, tin đồn về việc concert của Blackpink bị hủy khiến cộng đồng mạng Việt lo lắng, nhất là những người đã mua được vé. Hiện tại, khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã lắp đặt các hạng mục để chuẩn bị cho show diễn quan trọng này. Đơn vị tổ chức cho biết toàn bộ các trang thiết bị của đêm diễn sẽ được vận chuyển từ Hàn Quốc, Thái Lan sang để đảm bảo chất lượng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]