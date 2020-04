Con nuôi Hoài Linh đã qua cơn nguy kịch vì gặp nạn khi đi ship hàng online

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 08:08 AM (GMT+7)

Gia đình Cao Hữu Thiên cho biết, nam ca sĩ đang trong phòng hồi sức, được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

Trao đổi với chúng tôi, Đăng Khoa – anh trai của Cao Hữu Thiên cho biết – nam ca sĩ bị tai nạn giao thông vào khoảng 23h ngày 19.4 khi đang giao hàng cho khách. Sự việc xảy ra trên đường Tạ Quang Bửu, Quận 8, TP.HCM khiến con nuôi Hoài Linh bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm và xương gò má.

“Do dịch Covid-19, như nhiều nghệ sĩ khác, Cao Hữu Thiên phải bán hàng online kiếm thêm thu nhập, kiêm luôn giao hàng cho khách. Theo thông tin ban đầu của công an điều tra thì Thiên bị té, đập đầu vào dải phân cách. Nhận được tin báo, gia đình đã đưa Thiên vào bệnh viện gần nhất”, anh trai Cao Hữu Thiên cho biết.

Hiện Cao Hữu Thiên đã qua cơn nguy kịch nhưng chấn thương khá nặng, sắp tới phải trải qua 2 ca phẫu thuật.

“Gia đình đang bên cạnh Thiên trong phòng hồi sức. Mọi người đang rất hoang mang và cầu mong những điều tốt đẹp đến với Thiên. Em ấy bị chấn thương sọ não, gây nứt sọ, tụ máu bầm (nhỏ), trong 1 đến 2 ngày tới máu bầm to lên nên phải can thiệp mổ gấp. Do va đập mạnh, xương hàm Thiên đã gãy đôi, lệch hẳn về một bên, và vỡ xương gò má. Sau phẫu thuật phần đầu, Thiên sẽ phẫu thật tái tạo xương hàm và hốc má”, anh Khoa cho biết thêm.

Theo nhiều đồng nghiệp trong nghề, Cao Hữu Thiên là người hiền lành, dễ thương nên được mọi người xung quanh yêu mến. Hiện bạn bè thân thiết của nam ca sĩ đang kêu gọi mọi người chung tay, giúp đỡ anh vượt qua khó khăn.

Ngoài ca hát, Cao Hữu Thiên còn bán hàng online

Hình ảnh hiếm hoi của Cao Hữu Thiên và bố nuôi Hoài Linh

Cao Hữu Thiên tên thật là Huỳnh Đức Nhật. Anh được biết đến với vai trò mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi teen. Sau đó, vì đam mê ca hát, nên anh quyết tâm trở thành ca sĩ. Nếu Hoài Lâm được Hoài Linh định hướng theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương, Cao Hữu Thiên được bố nuôi Hoài Linh phát triển theo con đường nhạc trẻ. Về chuyên môn, Hoài Linh từng khẳng định con trai nuôi là một ca sỹ có triển vọng.

Năm 2014, Hoài Linh giới thiệu Cao Hữu Thiên với giám đốc sản xuất âm nhạc của “Gương mặt thân quen” để con trai nuôi được biểu diễn trong đêm chung kết. Tuy nhiên, giọng hát của Hữu Thiên gây nhiều tranh cãi. Hoài Linh khi ấy đứng ra nhận trách nhiệm, động viên con nuôi cố gắng trau dồi năng lực để theo đuổi đam mê.

Sau đó, Cao Hữu Thiên vẫn đi hát nhưng có cuộc sống khá kín tiếng. Thỉnh thoảng anh đến nhà thờ Tổ của Hoài Linh ở quận 9, TP.HCM biểu diễn khi có sự kiện. Ngoài ca hát, Cao Hữu Thiên còn kinh doanh online.

