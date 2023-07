Tối 5/7, thông tin ca sĩ Coco Lee qua đời làm "dậy sóng" cộng đồng mạng. Chị gái, đồng thời là người quản lý của diva, đã xác nhận thông tin với truyền thông Trung Quốc.

Coco Lee qua đời ở tuổi 48

Trên tài khoản Facebook cá nhân, Nancy Lee viết: "Gửi đến tất cả những người hâm mộ và bạn bè yêu mến Coco Lee. Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo cho các bạn một tin buồn: Coco không may mắc bệnh trầm cảm vài năm nay. Em ấy tự tử tại nhà vào ngày 2/7 và rơi vào hôn mê sau khi được đưa đi đến bệnh viện. Vào ngày 5/7, Coco từ giã cõi đời".

Theo chị gái nữ ca sĩ, năm 2023 đánh dấu cột mốc 30 năm Coco Lee ra mắt. Với giọng hát hay, vũ đạo đẳng cấp, cô không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà còn vươn tầm thế giới. Gia đình Coco Lee cảm thấy vinh dự khi trở thành người thân của một cô gái ưu tú như vậy. "Tôi hi vọng rằng bạn sẽ nhớ đến Coco - một thiên thần luôn nở nụ cười trên môi, đối xử chân thành với mọi người xung quanh", người quản lý bày tỏ.

Giọng hát của Coco Lee gắn liền với nhiều thế hệ khán giả

Sinh năm 1975, Coco Lee là diva nhạc pop người Mỹ gốc Hồng Kông (Trung Quốc), sở hữu chất giọng nội lực và vóc dáng quyến rũ. Cô có nhiều hit như It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way, A Love Before Time... Hồi tháng 2 năm nay, giọng ca 48 tuổi bất ngờ tiết lộ về chân trái bị dị tật bẩm sinh. Cô từng phẫu thuật nhưng không hết hoàn toàn, khiến cô đôi lúc gặp đau đớn khi đi lại. Khi tuổi tác lớn dần, vấn đề về chân càng xấu hơn. Người đẹp từng bị bắt gặp di chuyển khó khăn, phải có nhân viên dìu đỡ sau một buổi biểu diễn. Sức khỏe của cô cũng rơi vào tình trạng đáng báo động khi cân nặng chỉ còn khoảng 42kg.

Trước đó, thông tin ông xã Bruce Rockowitz ngoại tình và ly thân với Coco Lee sau 12 năm kết hôn nhận về nhiều sự chú ý. Một số dân mạng cho rằng, hôn nhân rạn nứt là một trong những lý do khiến nữ ca sĩ rơi vào trầm cảm và tìm đến cái chết.

"Tạm biệt Coco Lee", "Trong ấn tượng của tôi, cô ấy luôn tràn đầy năng lượng và hay cười. Làm sao có thể như vậy?", "Ôi sốc quá"... là một số bình luận của người hâm mộ.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/coco-lee-qua-doi-o-tuoi-48-c47a31524.htmlNguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/coco-lee-qua-doi-o-tuoi-48-c47a31524.html