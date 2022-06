Cô giáo Midu khoe ảnh gợi cảm khi đi làm, lộ "vết mực" ở điểm vàng cơ thể

Thứ Tư, ngày 29/06/2022 20:35 PM (GMT+7)

Nữ giảng viên trường Đại học công nghệ TP.HCM gây bất ngờ vì gu ăn mặc táo bạo.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Midu đăng tải hình ảnh đi làm thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Người đẹp 8X diện bộ đồ màu cam bắt mắt, bên trong là áo hai dây chất liệu ren ôm sát để lộ thềm ngực đầy đặn. "Đi làm thế này liệu có rực rỡ quá không?", cô để lại câu hỏi bỏ ngỏ.

Midu ăn mặc gợi cảm khi đi làm nhưng gây chú ý bởi "vết mực" trên cơ thể

Bên dưới những lời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm, không ít người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ khi phát hiện nữ diễn viên có hình xăm. Cụ thể, nhìn vào hình ảnh có thể thấy người đẹp có "vết mực" ở xương quai xanh và thềm ngực lấp ló phía sau áo: "Ui trời tattoo (hình xăm) nữa", "Hình xăm luôn", "Hình xăm, ủa chị Du ơi", "Giờ mới được thấy hình xăm của cô", "Ủa, chị em có tattoo luôn ạ",...

Từ trước đến nay, mỗi khi nhắc đến Midu, người hâm mộ đều nhớ đến hình ảnh ngọt ngào, nữ tính, thanh lịch với những bộ đồ chất liệu nhẹ nhàng, bay bổng. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, người đẹp có màn “lột xác” khác hoàn toàn với Midu năm nào, cô liên tục khoe hình ảnh diện bikini nóng bỏng. Midu quan điểm rằng trang phục cần phù hợp với hoàn cảnh, địa điểm và việc đi biển mặc bikini là điều bình thường. Tuy nhiên, trước đây khi khoe ảnh bikini, cô không hề có dấu vết của hình xăm trên cơ thể. Chính vì thế nhiều người đồn đoán đây là hình xăm nữ diễn viên “Lỡ va vào nhau” sở hữu cách đây lâu không.

Trước đó cô từng khoe ảnh diện bikini nhưng chưa có hình xăm

Xương quai xanh là vị trí xăm được đánh giá kín đáo và quyến rũ nhất trên cơ thể phụ nữ. Những hình xăm nhỏ, thấp thoáng phía sau làn tóc hay khi vai áo buông hờ hững khiến chủ nhân càng thêm gợi cảm. Đây cũng là vị trí xăm ít đau nhất nên được nhiều người lựa chọn. Trước Midu, có nhiều người đẹp Việt để lộ dấu mực ở vị trí này như Thiều Bảo Trâm, Xuân Lan…

Thiều Bảo Trâm lựa chọn xăm dòng chữ "I’m beautiful in my way" (tạm dịch: Đẹp theo cách của riêng tôi). Khi diện áo trễ vai hay hai dây, giọng ca quê Thanh Hóa để lộ hình xăm đẹp mắt.

Siêu mẫu Xuân Lan xăm tên con gái là “Victoria Thiên Ân” chạy dọc xương quai xanh bên trái.

Linh Miu cũng là một trong số những ca sĩ, diễn viên xăm hình gần kín người. Người đẹp 9X có tất cả 5 hình xăm trên cơ thể bao gồm hình đuôi hồ ly, hình mandala ở chân, sao và cung thiên bình, hoa ở xương quai xanh.

