"Cô dâu 17 tỷ" thuê diễn viên phim VTV giả làm bố đã bị mời lên Công an làm việc

Vụ việc hot girl 9X bị tố lừa đảo hàng chục tỷ đồng đang "gây sốt" mạng xã hội.

Những ngày qua, vụ việc một cô gái trẻ N.T.V.A (tên thường gọi là Tina, SN 1995, quê xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) liên tục bị tố cáo lừa đảo nhiều người khiến dư luận xôn xao.

Đáng chú ý nhất phải kể đến việc một người tên N.L đăng tải bài viết dài tố cáo năm 2018, V.A tiếp cận gia đình cô với vẻ ngoài giàu sang, hào nhoáng để hẹn hò với em chồn cô rồi tổ chức đám cưới hoành tráng mời hàng trăm khách, của hồi môn là chiếc Rolls Royce hàng chục tỷ đồng... nhưng tất cả chỉ là lừa đảo. Tổng số tiền mà người tố cáo bị V.A. lừa là khoảng 17 tỷ đồng.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Giang đã nhận được đơn tố cáo từ anh N.H.N (38 tuổi, ngụ tại TP.Thủ Đức). Sau đó, hướng dẫn anh gửi đơn đến Công an tỉnh Bình Thuận và hiện tại đơn đó được chuyển đến Công an TP Thủ Đức để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Hot girl 9X lúc bị Công an mời lên làm việc (Nguồn: Ảnh chụp màn hình từ livestream Nhã Lê)

Sang ngày 17/9, trên tài khoản Facebook của Nhã Lê Analee - một TikToker nổi tiếng đã phát trực tiếp sự việc liên quan đến V.A. Trong video, Nhã Lê và một người em đã đến ấp Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, Phan Thiết và bắt gặp V.A: "4 năm trước tôi đã tha thứ cho em để em làm lại cuộc đời nhưng không ngờ em lại hại nhiều người như thế. Hai chị em tôi đến đây để gặp cô bé này, lực lượng Công an đang trên đường tới đây. Em lên mạng xã hội em kêu oan, vô tội thì hãy chứng minh mình vô tội với Công an nhé. Cô bé này mỗi khi bị bắt đều tỏ thái độ ngây thơ như này ạ".

Khi Công an đến đã kiểm tra về giấy tờ tùy thân và tạm trú tạm vắng của V.A. Cô trả lời đã ở đây 4 ngày và chưa khai báo tạm trú tạm vắng nên bị mời về cơ quan làm việc.

Hình ảnh được cho là trong đám cưới của hot girl nghi lừa đảo 17 tỷ đồng

Nam diễn viên từng xuất hiện trong phim "Sinh tử"

Nhã Lê Analee là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Trang Facebook cá nhân của cô thu hút hơn 200 nghìn lượt theo dõi, kênh TikTok cũng có đến 120 nghìn theo dõi, hơn 500 nghìn lượt yêu thích. Cô nhiều lần lên tiếng về vụ việc của V.A.

Vụ việc V.A đang gây "sốt" dư luận, những thông tin về hot girl 9X này luôn là chủ đề "nóng" trên các diễn đàn mạng xã hội. Đáng chú ý cách đây 4 năm, cô gái quê Bắc Giang đã tổ chức đám cưới với một thiếu gia tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Theo lời tố cáo, V.A thuê hàng trăm người giả làm khách đám cưới, "ông bố" theo giới thiệu của cô cũng chỉ là một người được thuê về.

Trong đoạn video có ghi hình đám cưới, người được xem là cha của cô dâu, người dắt tay V.A vào lễ đường là một diễn viên từng xuất hiện trong bộ phim "Sinh tử".

