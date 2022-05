Cô chủ quán gà khoe nội y gợi cảm, bị sàm sỡ trên xe

Hành trình của cô gái thực tập sinh 16 tuổi được nhiều người ủng hộ bởi sự chăm chỉ, dễ thương.

Yoo In Na được mệnh danh “nữ phụ quốc dân” trên màn ảnh Hàn. Vai phụ thành công nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên tới giờ chính là trong siêu phẩm truyền hình Goblin (2016). Trước đó cô từng tham gia vào các vai phụ trong Gia đình là số 1, Khu vườn bí mật, Mối tình bất diệt, Vì sao đưa anh tới…

Từ sau vai diễn này, Yoo In Na được chú ý hơn hẳn. Các đạo diễn mời cô tham gia vào vai chính nhưng chưa một tác phẩm nào vượt qua được cái bóng của Goblin. Thậm chí ngay cả tác phẩm Người đàn ông của hoàng hậu Inhyun – bộ phim giúp cô và bạn diễn nên duyên cũng không được đánh giá cao bằng. Vai cô chủ quán gà Sunny xinh đẹp trong Goblin thành công tới mức trở thành biệt danh của Yoo In Na. Cặp phụ Sunny và “thần chết” (Lee Dong Wook) được chú ý không kém gì cặp chính bởi sự hài hước, lãng mạn ngọt ngào. Chính màn tương tác quá ăn ý này nên cả hai bị đồn “phim giả tình thật” và được mời đóng cặp đôi chính trong phim Touch your heart (Chạm vào tim em).

Câu chuyện tình yêu của Yoo In Na và bạn diễn Ji Hyun Woo được người hâm mộ ủng hộ. Trong một buổi xem phim cùng khán giả, bạn trai bất ngờ công khai tỏ tình trước rất đông fan: “Tôi muốn được nói thật lòng mình ngày hôm nay. Tôi yêu chị Yoo In Na mất rồi”. Quá bất ngờ, nữ diễn viên chỉ biết ngập ngùng nói: “Tôi thực sự bị sốc”. Đúng như kỳ vọng của khán giả, chỉ vài ngày sau đó, người ta đã thấy cặp đôi tay trong tay. Tiếc rằng cặp đôi chị - em được triệu người kỳ vọng lại sớm thông báo chia tay sau khi Ji Hyun Woo xuất ngũ. Nhiều người cho rằng quãng thời gian cả hai hẹn hò quá ít ỏi bởi sau khi bén duyên thành một cặp ngoài đời, nam diễn viên đã phải lên đường nhập ngũ theo quy định 2 năm.

Trong bộ phim Người đàn ông của hoàng hậu Inhyun, Yoo In Na từng gây tranh cãi với cảnh quay nhân vật nữ chính vội cởi váy đang mặc để lộ nội y. Ở cảnh này, khán giả người khen ngợi hình thể gợi cảm của nữ diễn viên, người lại chê trách đạo diễn để cô lộ da thịt nhiều trong phim. Trong tác phẩm này, nhân vật của cô nhiều lần để lộ hình thể.

Người đẹp xứ Kim chi từng chia sẻ lại sự việc cô muốn quên đi trong quá khứ. Khi tham gia một chương trình truyền hình năm 2012, cô kể lại thời còn ở công ty cũ bị người quản lý sàm sỡ trên xe ô tô. Cô kể: “Vì cùng chung đường về nhà, người quản lý xin đi nhờ xe. Tôi vừa lái xe vừa để tay lên phía vai mình. Đột nhiên, anh ta tiến tới định hôn môi tôi. Bất giác tôi quay đầu, môi anh ta chạm phải má tôi”. Khi về tới nhà, cô đã phải rửa sạch chỗ bị chạm môi tới 500 lần. Bị đe dọa, cô không dám kể việc này với ai. Từ sau hôm đó, cô cũng không tới công ty nữa.

Yoo In Na được yêu mến bởi vẻ đáng yêu và luôn rạng rỡ nụ cười lạc quan. “Bông hoa nở muộn” của làng giải trí Hàn có vai diễn đầu tiên trong phim sitcom Gia đình là số 1 khi đã ở tuổi 27. Mặc dù bắt đầu gia nhập làng giải trí với tư cách thực tập sinh từ năm 16 tuổi nhưng sau 11 năm lận đận trong nghề, cô mới có được vai phụ này. Đây cũng là bước đệm để người đẹp từng bước ghi dấu ấn qua từng vai diễn bằng chính nhiệt huyết, sự chăm chỉ cần mẫn với nghề.

Sinh năm 1982, Yoo In Na vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và vóc dáng hoàn hảo. Cô thường tập các bài tập yoga giúp tăng sức dẻo dai, lưng thon đẹp và hông săn chắc. Cô cũng không ngần ngại chia sẻ những bí quyết giữ dáng cho các khán giả yêu quý. Đặc biệt, Yoo In Na rất chú trọng việc uống nhiều nước. Cô đặt lịch báo thức cho từng khung giờ để nhắc bản thân uống đủ lượng nước cần thiết, không phải chờ tới lúc khát mới uống.

Ngoài ra cô tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt khi dùng cơm gạo lứt, chỉ ăn 1 bát/ngày. Cô thường ăn rau bắp cải, cải thảo. Cô tự nhận là người thích ăn vặt nhưng các món cô chọn đều lành mạnh như hoa quả ít đường, ngũ cốc nguyên hạt. Chính những yếu tố này giúp người đẹp có được làn da mịn màng, trẻ trung.

Xinh đẹp, tài năng và vướng tin đồn tình ái với các tài tử nhưng tới nay Yoo In Na vẫn chưa hé lộ về chuyện tình cảm. Khi tham gia một chương trình truyền hình, cô chia sẻ bản thân nếu gặp đúng người sẽ kết hôn. Cô nói về ước muốn: “Tôi chỉ muốn có một đám cưới nhỏ. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy nếu chồng tương lai của tôi không muốn như vậy. Tôi nghĩ việc thực hiện một buổi lễ nhỏ sẽ giúp cặp đôi gắn kết hơn”.

