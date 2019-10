Có chồng đại gia, Đàm Thu Trang và Hà Tăng nhận quà đặc biệt ngày 20/10

Chủ Nhật, ngày 20/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Đàm Thu Trang, Tăng Thanh Hà nhận nhiều món quà từ người thương trong ngày Phụ nữ Việt Nam.

Trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, sao Việt có cách đón nhận những món quà theo cách đặc biệt.

Đàm Thu Trang - bà xã của Cường Đô la chia sẻ hình ảnh bên cạnh món quà do chính con trai riêng của chồng tặng. Đó là lẵng hoa tươi và chiếc bánh kem có dòng chữ "Subeo chúc mừng mẹ Trang 20/10". Đàm Thu Trang hạnh phúc bởi điều này thể hiện tình cảm cô nhận được từ chồng và con riêng của chồng. Trên trang cá nhân, người mẫu viết: "Love you so much (Yêu nhiều lắm)" cùng các hashtag tình yêu gửi đến chồng, con trai.

Mối quan hệ giữa Đàm Thu Trang và bé Subeo tốt đẹp qua cách thể hiện trước và sau hôn lễ vào tháng 7 năm nay. Subeo là con riêng của Cường Đô la và nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Trong khi đó, Tăng Thanh Hà có cách đón 20/10 một cách bình yên bên gia đình, khi chia sẻ ảnh đi du lịch ở Mỹ. Tình cũ Cường Đô la giờ có cuộc sống viên mãn bên hai con và chồng doanh nhân. Trên trang cá nhân, Hà Tăng gửi lời chúc mừng 20/10 đến các chị em phụ nữ với lời chúc luôn tự tin, bản lĩnh, xinh đẹp và tự do làm điều mình thích.

Cũng trong chuyến đi này, Tăng Thanh Hà lần đầu tiên khoe rõ mặt quý tử đầu lòng 4 tuổi. Tăng Thanh Hà khoe nét đẹp rạng rỡ, hạnh phúc khi ở bên con trai trong chuyến du lịch sang Mỹ.

Tuy nhiên, cô vẫn có lúc "trốn" con đi chơi riêng với ông xã Louis Nguyễn. Hai vợ chồng ngọc nữ màn ảnh Việt có một buổi tối lãng mạn chỉ của hai người nhân dịp 20/10.

Nghệ sĩ Xuân Bắc lại có cách chúc mừng 20/10 riêng nhất. Nam danh hài đưa ra bài thơ "tổng hợp sơ sơ về phụ nữ nhân ngày 20/10".

"Phụ Nữ vốn dĩ là nai/ Vì đàn ông mới phải gai phải xù/ Phụ Nữ hầu hết là " mù"/ Như vậy mới dễ bị ru vào đời/ Bản chất Phụ Nữ thích chơi/ Yêu đàn ông mới ở nơi gia đình/ Phụ Nữ ai cũng rất xinh/ Nhiều người nét lạ giật mình mà thôi/ Phụ Nữ cũng rất thích xôi/ Nó mà ít, bé đứng ngồi không yên/ Phụ Nữ cũng có máu điên/ Chồng mà bị lộ- về miền âm u/ Phụ Nữ đặc biệt thích ... Gu/ Thời trang, ăn diện rồi mũ đội đầu/ Phụ Nữ trang điểm không lâu/ Muốn mình quan trọng nên câu tí giờ/ Phụ Nữ là một nàng thơ/ Đàn ông phải biết mộng mơ về nàng/ Phụ Nữ chả muốn hở hang/ Chẳng qua họ thích cả làng cùng xem/ Phụ Nữ rất thích ăn kem/ Được cắn, được mút, được xem nó chảy./ Phụ nữ ghét đàn ông say/ Khi về ông ấy ngủ ngay tức thì/ Chân tay thời nhũn chi chi/ Có cố cũng chẳng làm gì được đâu/ Phụ Nữ đặc biệt sợ sâu/ Kinh nhất là lúc nó bâu vào người/ Hãy làm Phụ Nữ tươi cười/ Như thế mới xứng là người đàn ông! Thế đi - chúc mừng ngày 20/10".

Nữ diễn viên Vân Hugo giống như nhiều bà mẹ xinh đẹp khác trong showbiz Việt. Khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày 20/10 chính là bên thiên thần nhỏ của mình. Vân Hugo gửi lời chúc nhân ngày 20/10: "Chúc các chị em sẽ luôn tươi như hoa, ngọt ngào như kẹo và dịu dàng như nước nhé. Phụ nữ là để yêu".