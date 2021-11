Clip mặt Vy Oanh bị đánh thâm tím giữa lúc yêu cầu Công an bảo vệ khẩn cấp: Sự thật là gì?

Hình ảnh Vy Oanh bị đánh thâm tím mặt mày đang được lan truyền khắp mạng xã hội.

Mới đây, cộng đồng mạng bỗng truyền tay đoạn clip ghi lại hình ảnh Vy Oanh bị trùm bao bố và đánh túi bụi khiến người xem ngỡ ngàng. Khoảnh khắc sau đó nữ ca sĩ thâm tím hết mặt được nghệ sĩ hài Bảo Chung chăm sóc đã thu hút nhiều sự chú ý.

Vy Oanh bất ngờ bị trùm bao bố khiến người xem ngỡ ngàng

Gương mặt bị sưng tím của Vy Oanh được cộng đồng mạng lan truyền

Tuy nhiên, dân mạng đã phát hiện ra đây chỉ là một phân đoạn trong bài hát “Khúc hát Ê Ô” nằm trong series phim ca nhạc “Trọn đời bên em 10” của ca sĩ Lý Hải. Một tài khoản nào đó đã cắt đoạn trích trên để định hướng thông tin sai lệch khiến nhiều người lầm tưởng. “Vy Oanh hồi đó với bây giờ không thay đổi gì nhỉ”, ““Trọn đời bên em” của Lý Hải nè, hồi đó mua cái đĩa 10 nghìn coi muốn nát”, “Thấy Bảo Chung với Lý Hải là biết “Trọn đời bên em” rồi”, “Mục đích của những người tung đoạn clip lên để làm gì nhỉ”… là một số bình luận của cư dân mạng.

Vy Oanh là nữ chính trong các ca khúc của Lý Hải như “Khúc hát Ê Ô”, “Đôi bàn chân”...

Trước đó, ngày 5.11, trao đổi với chúng tôi, ca sĩ Vy Oanh xác nhận vừa gởi đơn tới Công an TP.HCM đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp do cô rất lo sợ có thể gặp nguy hiểm vì lời đe dọa của một số người.

Vy Oanh cho biết sau khi làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam, gửi đến các cơ quan chức năng, cô đã nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Thậm chí, nữ ca sĩ còn nhận được những lời đe dọa tính mạng cô và cả gia đình. Vy Oanh lo ngại “có những hành vi đi quá giới hạn, gây rối loạn, ẩu đả, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân cũng như người trong gia đình”. “Điều đó khiến bản thân tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi. Tôi tin rằng chỉ có luật pháp mới có thể bảo vệ tôi”, Vy Oanh nhấn mạnh.

Vy Oanh nộp đơn khởi tố bà Phương Hằng

Trước đó, vào ngày 21.6 và 25.10, nữ ca sĩ đã làm đơn tố giác, đề nghị cơ quan Công an khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ việc bà Nguyễn Phương Hằng liên tục sử dụng mạng xã hội để đăng tin, livestream (phát sóng trực tiếp) đưa ra thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân, tổ chức, ca sĩ, nghệ sĩ, trong đó có cô. Cụ thể, trong 7 buổi livestream từ ngày 16.5 đến 9.10, bà Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, suy đoán vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống ca sĩ Vy Oanh với loạt từ ngữ khiếm nhã như “đẻ thuê”, “làm bé”, “giật chồng”, “giựt chồng”...

Vy Oanh cho rằng hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng cùng những người giúp sức đã có dấu hiệu vi phạm vào các tội “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, nên ca sĩ Vy Oanh gửi đơn đề nghị Công an TP.HCM xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Nguồn: http://danviet.vn/clip-mat-vy-oanh-bi-danh-tham-tim-giua-luc-yeu-cau-cong-an-bao-ve-khan-cap-su-that-la-gi-50202191113332237.htm