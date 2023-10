Chúng Huyền Thanh hạnh phúc mỗi giây phút bên con, hé lộ cuộc sống hiện tại

Chúng Huyền Thanh có cuộc sống êm đềm bên ông xã Jay Quân. Cặp đôi có với nhau 2 người con, con trai đầu tên Joyce năm nay 5 tuổi. Mới đây, người đẹp đã đưa bé Joyce đến cùng mình tham dự buổi họp báo ra mắt dự án dành cho thiếu nhi “Trạm hạnh phúc và sách happy children (Trẻ em hạnh phúc)" tại TP. HCM. Tại đây, Chúng Huyền Thanh chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Chúng Huyền Thanh đưa con trai đi dự sự kiện cùng mẹ

“Bà mẹ hai con" nhớ lại, khoảng thời gian quay The New Mentor, cô gần như dành toàn bộ tâm trí cho chương trình, có những đợt ghi hình liên tiếp 10 ngày và mỗi ngày quay 18 tiếng. Khi đó, rất may ông xã Jay Quân đã giúp cô chăm sóc các con, đồng thời làm mọi việc nhà.

Điều này khiến Chúng Huyền Thanh thấy mình rất may mắn vì có một người chồng thấu hiểu. “Tôi biết ơn chồng đã luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện để tôi có thể phấn đấu trong sự nghiệp. Nếu không có sự hỗ trợ của ông xã, tôi không biết mình xoay sở ra sao”, cô nói.

Sau khi rời The New Mentor, Chúng Huyền Thanh chia sẻ cô trở về nhịp sống bình thường và cố gắng bù đắp cho hai con cũng như ông xã bằng những chuyến dã ngoại cuối tuần.

Cô kể hàng ngày hai vợ chồng đưa con đến trường, sau đó mỗi người bận rộn với lịch làm việc riêng. Buổi tối là khoảng thời gian cả nhà quây quần bên nhau, cả hai cùng chơi và dạy các con học tập.

Con trai Chúng Huyền Thanh có tính cách dễ gần và rất tình cảm

Nói về lý do đưa bé Joyce đến tham dự sự kiện này, Chúng Huyền Thanh muốn con có những trải nghiệm thú vị để kết nối, hòa đồng với nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Qua đó, con có thể phát triển tư duy và học cách yêu thương. “Tôi rất vui vì con ngoan ngoãn theo mẹ đi làm. Cậu bé còn rất hào hứng tham gia các trải nghiệm kết nối với bản thân, bạn bè và thiên nhiên. Qua mỗi hoạt động, tôi hiểu hơn về tính cách của con và cảm nhận rõ tầm quan trọng của cha mẹ trong việc định hướng sự phát triển của con trong những năm đầu tiên.

Mỗi giây phút ở bên con, tôi thấy hạnh phúc được nhân lên gấp nhiều lần. Ánh mắt, nụ cười của con khi nhìn mẹ rạng rỡ làm trái tim tôi ấm áp", Chúng Huyền Thanh cho biết.

Chúng Huyền Thanh và Jay Quân kết hôn vào năm 2017 sau nhiều năm hẹn hò. Trong The New Mentor vừa qua, cô là thí sinh đội Hương Giang.

Trước đó, cô từng đoạt á quân The Face Vietnam 2016 khi là học trò của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Người đẹp được khen ngợi về nhan sắc và vóc dáng sau những nỗ lực giảm cân sau khi sinh. Quyết tâm lấy lại hình thể như ý, nữ người mẫu đã chọn chương trình truyền hình thực tế để trở lại nghề. Cô nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ ông xã Jay Quân.

Á quân The Face Vietnam 2016 có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Jay Quân

Theo chia sẻ từ Jay Quân, anh đã cảm mến bà xã từ lâu khi hai người cùng hoạt động trong câu lạc bộ người mẫu trẻ. Cả hai chính thức hẹn hò khi anh 25 tuổi còn Chúng Huyền Thanh 18 tuổi. Sau gần 2 năm bên nhau, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới.

Khi đó, cô học trò của Hồ Ngọc Hà thông báo lên xe hoa năm 20 tuổi khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Tháng 5/2015, cặp đôi đón chào con trai đầu lòng. Đến tháng 5/2021, niềm vui nhân đôi khi bé thứ hai chào đời. Hiện tại, cặp đôi bận rộn với dự án riêng và việc được mời làm người mẫu cho một số thương hiệu.

