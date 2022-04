Chân dài 40 tuổi mặc gợi cảm khi livestream nhưng mặt mộc gây chú ý hơn cả

Mặt mộc siêu mẫu 8X nhận được nhiều khen ngợi vì làn da sáng khỏe, trẻ trung.

Người mẫu Anh Thư

Anh Thư là một trong những chân dài nổi tiếng của làng thời trang Việt, cùng thời với Xuân Lan, Thanh Hằng... Người đẹp sinh năm 1982 từng là “nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng và luôn được mời diễn vị trí vedette. Thời gian gần đây, Anh Thư liên tục tái xuất với vai trò người mẫu và khiến cộng đồng mạng trầm trồ vì thần thái và vóc dáng cực chuẩn.

Chân dài 8X khoe mặt mộc khi livestream

Mới đây khi livestream chia sẻ cùng người hâm mộ, cô diện đồ đơn giản với thiết kế dây đan chéo, cắt khoét phần trước gợi cảm. Đặc biệt, người đẹp không trang điểm kỹ lưỡng như mọi lần mà để mặt mộc khoe khuôn mày sắc nét, thanh tú. Ở một số góc ảnh, Anh Thư để lộ những vết lấm tấm như tàn nhang. Người đẹp nhanh chóng giải thích mặt bị mụn thịt. Trước đây, mặt mộc của cô cũng nhận được nhiều khen ngợi vì làn da sáng khỏe, trẻ trung. Nhìn những khoảnh khắc này, nếu không biết khó ai đoán được cô đã 40 tuổi.

Hoàng Oanh là người đẹp đa tài của Vbiz

Hoàng Oanh được biết đến là Á hậu, MC nổi tiếng nhận nhiều sự quan tâm và yêu mến của người hâm mộ. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Hoàng Oanh còn duyên dáng, thông minh, có thành tích học tập cực "khủng" từ nhỏ.

Cô là một trong số ít người đẹp tự tin khoe mặt mộc lên mạng xã hội

Trên sân khấu, người đẹp sinh năm 1990 thường đảm nhận vai trò MC và xuất hiện trong những bộ trang phục chỉn chu, lịch sự. Ít ai biết ngoài đời, cô có phong cách trẻ trung, thường xuyên lột bỏ lớp phấn son sắc sảo để lộ mặt mộc với làn da khỏe, mịn. Đôi lúc, Hoàng Oanh cũng phải tự nhận "chẳng buồn sửa soạn" vì quá bận chăm con.

Thanh Thanh Huyền khiến nhiều người xuýt xoa vì mặt mộc xinh đẹp và vóc dáng gợi cảm

Dù mặt mộc hoàn toàn nhưng Thanh Thanh Huyền vẫn xinh đẹp và thu hút. Làn da trắng không tì vết cùng sống mũi cao của chân dài 9X nhận được nhiều khen ngợi.

Thanh Thanh Huyền là MC nổi tiếng với màn dẫn song ngữ 3000 chữ và 75 tên riêng mà không cần nhìn kịch bản. Với đặc thù công việc thường xuyên phải trang điểm, nhưng người đẹp 9X chăm sóc da kỹ lưỡng để tránh tổn thương. Trên trang Facebook cá nhân, nữ MC thường xuyên chia sẻ các video đời thường với trang phục giản dị và gương mặt tự nhiên, không trang điểm.

Hot girl Xoài Non tự tin khoe mặt mộc

Vốn là hot girl nổi tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ nên Xoài Non nhận được nhiều sự yêu mến của giới trẻ. Cô nàng sở hữu gương mặt V-line thon gọn, nét lai Tây nổi bật. Chính vì thế, người đẹp tự tin đăng tải hình ảnh mặt mộc, chụp camera thường khoe làn da trắng trẻo, mịn màng, đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi cao. Thậm chí, Xoài Non còn nhận được vô số lời khen rằng trẻ trung, xinh đẹp hơn khi không trang điểm.

