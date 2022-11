Cát Phượng diện váy cưới sau 6 tháng chia tay "phi công" kém 18 tuổi: Sự thật gây bất ngờ

Hình ảnh Cát Phượng diện váy cưới gây xôn xao. Cô vừa lên tiếng giải thích.

Những ngày qua, video Cát Phượng thần thái rạng rỡ, khoe diện váy cưới nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cô viết: “Ú òa, lần này là tới công đường chứ không phải tới công chuyện nha. Cát sẽ là cô dâu trong veo nhất nha. Sẽ gửi thiệp đến anh chị em yêu thương Cát nhất”.

Hình ảnh gây chú ý của Cát Phượng

Dù chưa rõ thực hư nhưng đông đảo khán giả đã để lại bình luận chúc mừng đến diễn viên sinh năm 1970. Cách đây 6 tháng, cô công khai thông tin đã chia tay tình trẻ kém 18 tuổi – diễn viên Kiều Minh Tuấn.

Trước nhiều đồn đoán của khán giả, Cát Phượng vừa lên tiếng về việc mặc váy cưới. Cô kể: “Một lần ngồi uống cà phê, một cậu thanh niên đến bắt chuyện và giới thiệu, mời tôi chụp bộ ảnh cưới. Tôi đồng ý chụp bộ ảnh cưới một mình không chú rể”.

Sau khi ly hôn Thái Hòa, Cát Phượng tìm hạnh phúc mới bên diễn viên Kiều Minh Tuấn từ năm 2009. Dù kém bạn gái 18 tuổi nhưng Kiều Minh Tuấn là người đàn ông chững chạc, luôn chăm lo và che chở cô. Về phía mình, Cát Phượng thừa nhận cô mãn nguyện về những năm tháng gắn bó với diễn viên họ Kiều, dù không biết ngày mai có cùng bước tiếp hay không.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay sau 13 năm gắn bó

Thời điểm công khai thông tin đã chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tâm sự với chúng tôi rằng: “Về mặt suy nghĩ Kiều Minh Tuấn già hơn tôi rất nhiều lần. Đó là lý do tôi gắn bó với anh 13 năm. Trong cách nuôi dạy con và công việc, tôi học ở anh Tuấn rất nhiều điều. Còn việc chia tay, lý do không phải do tuổi tác, chuyện gì đến nó sẽ đến. Tôi có một người chị, lớn hơn chồng 23 tuổi, có một người con sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm, cả hai sống hơn 37 năm và hiện vẫn rất hạnh phúc. Khi tình yêu đủ lớn, tuổi tác chỉ là hạt cát. Gặp nhau giữa vạn người là cái duyên, còn cái nợ vợ chồng không có thì có lẽ do ông trời sắp đặt”.

Đồng thời, nữ diễn viên hài cũng gửi lời đến Kiều Minh Tuấn rằng: “Tôi xin gửi lời xin lỗi đến Kiều Minh Tuấn. Nói ra không phải để moi móc mà tôi muốn nói một lần rồi kết thúc chuyện này. Tôi nghĩ anh Tuấn cũng chẳng buồn vì mọi thứ đều là sự thật và chúng ta phải tôn trọng sự thật. Tôi cầu xin mọi người đừng ném đá Kiều Minh Tuấn, vì ai cũng có một lần để sống và cách yêu khác nhau. Còn nếu các bạn muốn chỉ trích, tấn công... thì hãy nhắm vào tôi”.

