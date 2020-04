Căn nhà tân hôn trị giá 120 tỉ đồng của tài tử "Giày thủy tinh" có gì khác biệt?

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 12:10 PM (GMT+7)

Nhiều người nhận xét căn hộ của nam diễn viên có thiết kế sang trọng, hiện đại không kém khách sạn 5 sao.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đăng tải tin tức tài tử phim "Giày thủy tinh" - So Ji Sub đã đăng ký kết hôn cùng bạn gái kém 17 tuổi - Jo Eun Jung, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Theo đó, nam diễn viên đã chính thức đăng ký kết hôn vào ngày 7/4 (theo giờ địa phương).

Vì đang trong thời kỳ dịch bệnh có diễn biến phức tạp, nên cặp đôi không tổ chức hôn lễ mà chỉ gặp mặt hai bên gia đình. Đồng thời, vợ chồng So Ji Sub cũng ủng hộ 1 tỷ đồng để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mua trang thiết bị cho con cái học online. Hành động nhân văn của cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Báo chí Hàn Quốc cũng đưa tin, để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân, So Ji Sub đã mua một căn hộ sang trọng ở khu phức hợp cao cấp nhất Seoul hiện nay - Hannam The Hill. Đây cũng là nơi rất nhiều ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn sinh sống như Kim Tae Hee - Bi Rain, BTS,...

Căn hộ của So Ji Sub có giá trị 6,1 tỷ won (khoảng 120 tỷ đồng). Khu căn hộ có hệ thống an ninh chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho các ngôi sao nổi tiếng sinh sống.

Thiết kế của căn hộ cũng đảm bảo sự yên tĩnh, riêng tư cho từng gia đình.

Các căn hộ đều có view đẹp, thiết kế hiện đại, sang trọng. Nội thất bên trong mỗi căn hộ cũng được chăm chút không khác gì khách sạn 5 sao.

Ngoài không gian đẹp thì khu căn hộ siêu cao cấp này cũng có đầy đủ tiện ích, từ vui chơi giải trí, thể thao, y tế,...

Ngoài căn hộ trị giá 120 tỉ đồng này, So Ji Sub còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị khác. Từ năm 2009, nam diễn viên thành lập công ty giải trí 51K. Chia sẻ về tên công ty, So Ji Sub tiết lộ: "Nếu điểm tuyệt đối là 100, tôi thích hơn một nửa của nó, là 51", Ji Sub từng giải thích. Anh luôn đặt mục tiêu đạt ít nhất 51% mỗi kế hoạch. 51 km là chiều dài con đường mang tên tài tử ở tỉnh Gangwon.

So Ji Sub còn là cây viết ăn khách, với bốn cuốn sách từng phát hành. Trong đó, cuốn So Ji-sub’s Road (2010) từng lọt vào top sách bán chạy nhất năm ở Hàn Quốc.

Công ty 51K không chỉ đầu tư, sản xuất nhiều phim truyền hình của các đài lớn ở Hàn Quốc như KBS, MBC, SBS cùng các phim nước ngoài, mà còn thành lập nhà xuất bản sách và tạp chí. Thành công liên tiếp khiến So Ji Sub lấn sân sang cả kinh doanh cà phê.

Theo truyền thông xứ Hàn, So Ji Sub là một trong những ngôi sao có cát-xê cao nhất nhì làng giải trí xứ kim chi. Nhờ các tác phẩm chất lượng, đời tư không scandal, anh đắt show quảng cáo và là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang nam, mỹ phẩm, điện tử... Mỗi hợp đồng quảng cáo của anh trị giá ít nhất 650 triệu won mỗi năm (12,5 tỷ đồng).

Nam diễn viên cũng sở hữu bất động sản có giá trị. Năm 2019, anh bán tòa nhà ba hầm, 15 tầng ở Gangnam với giá 31,7 tỷ won (gần 26 triệu USD). Tòa nhà này được nam diễn viên mua từ năm 2018 với giá 29,3 tỉ won (khoảng hơn 570 tỉ đồng). Sau khi bán, tài tử họ So thu về khoản lời lên tới 47 tỷ đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/can-nha-tan-hon-tri-gia-120-ti-dong-cua-tai-tu-giay-thuy-tinh-co-gi-khac-b...Nguồn: http://danviet.vn/sao/can-nha-tan-hon-tri-gia-120-ti-dong-cua-tai-tu-giay-thuy-tinh-co-gi-khac-biet-1076881.html