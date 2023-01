Ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành giờ ra sao sau 1 năm được "minh oan"?

Vào tháng 1/2022, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xác định các nghệ sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà - PV) không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-CSHS ngày 7/1/2022. Sau khi có kết quả chính thức từ phía cơ quan điều tra và được minh oan, các nghệ sĩ nêu trên dần trở lại hoạt động nghệ thuật, thoải mái chia sẻ cuộc sống đời thường lên trang cá nhân.

Thủy Tiên

Bà xã Công Vinh dè dặt khi trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Vào đầu tháng 5, Thủy Tiên tham gia biểu diễn tại đêm nhạc “Xin chào SEA Games”. Vào ngày 2/9, cô đi diễn tại một phòng trà. Gần đây, cô xuất hiện trong show diễn thời trang của NKT Đỗ Long với trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe khéo đường cong cơ thể, cùng vẻ đẹp tươi trẻ, gợi cảm ở tuổi 37.

Phần biểu diễn của cô trong đêm nhạc được nhiều fancam ghi lại và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube hay TikTok nhưng đều có ít lượt xem, tương tác giảm mạnh. Trên các nền tảng mạng xã hội của mình, cô cũng bắt đầu chia sẻ hình ảnh đời thường, các bài đăng về show diễn nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm như trước, chưa kể đến việc vẫn có nhiều ý kiến trái chiều trong các chia sẻ của cô.

Thủy Tiên tiếp tục làm từ thiện. Cô cùng ông xã nhiều lần bỏ tiền túi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, bà con các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng do bão, lũ trong năm vừa qua.

Đàm Vĩnh Hưng

Sao nam tất bật tổ chức loạt liveshow trải dài từ TP. HCM, Đà Lạt trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Sau đó, giọng ca "Lâu đài tình ái" còn qua nước ngoài lưu diễn. Tại đây, buổi diễn không chỉ cháy vé mà anh còn được fan tặng tiền mặt, quà khủng. Bên cạnh đó, anh cũng liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc như: "Em đổ anh chưa?", "Vì anh là soái ca", "Đừng gọi anh là anh trai".

Đáng chú ý hơn cả vẫn là thông tin về con trai 3 tuổi của giọng ca 7X. “Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Đàm Vĩnh Hưng”, nam ca sĩ giới thiệu với mọi người về con trai tại đêm live concert diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10/2022. Anh thoải mái chia sẻ hình ảnh, nói về con trai và hành trình làm cha trên truyền thông lẫn mạng xã hội.

Cũng trong năm 2022 vừa qua, câu chuyện riêng tư giữa Đàm Vĩnh Hưng và bầu show hải ngoại Liên Phạm chính thức có kết quả cuối cùng. Tháng 4/2022, Tòa thượng thẩm quận Cam (California, Mỹ) chi nhánh Luật Gia đình, chính thức có phán quyết kết thúc cuộc hôn nhân hợp pháp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và bầu show Liên Phạm trên đất Mỹ. Dù ly hôn nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng tham gia hỗ trợ nhau trong công việc, cho thấy cách ứng xử văn minh.

Đàm Vĩnh Hưng còn đón nhận thêm tin vui khác khi anh được chứng minh trong sạch trong việc liên quan tới livestream của nữ CEO Nguyễn Phương Hằng. Tháng 11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015. Trong số những người bị xúc phạm danh dự có 6 người đã gửi đơn tố cáo bà Hằng, trong đó có nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã được xác định là bị hại trong vụ án bà Phương Hằng.

Hoài Linh

Sau khi tái xuất qua dự án điện ảnh "Gái mến miền Tây" và vở kịch “Lạc giữa biển người”, Hoài Linh tích cực tham gia diễn hội chợ tại các tỉnh miền Tây, lưu diễn ở nước ngoài. Mặc dù đã được cơ quan chức năng chứng minh trong sạch nhưng scandal khiến tên tuổi của "anh lớn làng hài" tụt dốc không phanh. Mỗi lần xuất hiện, vẻ ngoài tiều tụy của anh lại gây chú ý.

Về cuộc sống, sau ồn ào từ thiện, Hoài Linh kín tiếng hơn hẳn, anh sống tại nhà thờ tổ và hạn chế chia sẻ về cuộc sống phía sau sân khấu. Anh cũng không chia sẻ hình ảnh hay thông tin trên các nền tảng mạng xã hội của mình suốt 1 năm nay.

Trấn Thành

Nam MC tất bật với các hoạt động nghệ thuật như dẫn chương trình, giám khảo các cuộc thi, sản xuất phim,... Sao nam liên tục gây tranh cãi vì thường khóc trên sân khấu hay có những phát ngôn không hay về đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, câu chuyện hôn nhân của anh và Hari Won cũng gây ồn ào không kém. Cả hai từng bị đồn “sắp chia tay, hết hợp đồng hôn nhân" vì ít xuất hiện chung trong các sự kiện giải trí hay đăng ảnh lên mạng xã hội như mọi khi.

Về điều này, nam diễn viên "Bố già" nhiều lần lên tiếng giải thích, khẳng định cả hai vẫn đang hạnh phúc. "Em im lặng nhưng họ đồn hoài. Mới quen thì nói tôi là người thứ ba. Quen rồi thì nói Hari Won có mới nới cũ. Đám cưới thì nói che mắt thiên hạ. Cả tháng nay đi quay phim mới đầu tắt mặt tối không chụp hình chung với vợ để post lên thì nói hết hợp đồng hôn nhân. Sáng tạo ghê hông? Cái gì cũng nói được! Hay thiệt", Trấn Thành chia sẻ. Phía quản lý của cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận: "Tôi là người chứng kiến rõ Trấn Thành và Hari Won. Hai người này yêu thương, quấn quýt nhau lắm. Nên mọi người đừng nghi ngờ họ nữa, cả hai đang rất vui vẻ".

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/ca-si-thuy-tien-dam-vinh-hung-tran-thanh-gio-ra-sao-sau-1-nam-duoc-...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/ca-si-thuy-tien-dam-vinh-hung-tran-thanh-gio-ra-sao-sau-1-nam-duoc-34minh-oan34-c47a21807.html