Bức vẽ cố nghệ sĩ Chí Tài để lại lúc sinh thời gây xúc động

Thứ Sáu, ngày 11/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

Những câu chuyện về cố nghệ sĩ Chí Tài được người hâm mộ truyền tay nhau ôn lại kỷ niệm xúc động.

Những hình ảnh, câu chuyện về danh hài Chí Tài được chia sẻ để ôn lại kỷ niệm về người nghệ sĩ được khán giả yêu mến. Lúc sinh thời, ông là người được đồng nghiệp rất nể trọng, có tính cách hiền hòa, dễ tính. Trong 2 tuần cách ly vì dịch Covid-19, nam nghệ sĩ đã để lại hình vẽ tượng trưng cho một chú heo đáng yêu cùng lời nhắn: "I was here for cách ly Covid-19" (Tạm dịch: Tôi đã cách ly ở đây vì dịch Covid-19).

Nghệ sĩ Chí Tài trong thời gian ở khu cách ly

Ông để lại bức vẽ đáng yêu, thể hiện tính cách đời thường giản dị, thích vui đùa với mọi người

Trong 14 ngày ở khu cách ly, nghệ sĩ Chí Tài luôn nhận được tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của những du học sinh ở cùng. Nam danh hài luôn nhường cho các bạn du học sinh ăn cơm trước rồi mới ăn sau. Ông thích dậy sớm, tập thể dục thường xuyên theo thói quen hàng ngày.

Nhìn bức vẽ và những hình ảnh nghệ sĩ Chí Tài giản dị, gần gũi ở khu cách ly, người hâm mộ không khỏi xúc động.

Nghệ sĩ Chí Tài được các bạn du học sinh yêu mến vì tính cách hiền hòa

Trên trang cá nhân, diễn viên Cát Tường nhắn nhủ mọi người không nên đến thăm nghệ sĩ Chí Tài trong thời gian này. Bởi cô và người mẫu Trang Trần đã tới nhưng không thể nhìn mặt nghệ sĩ Chí Tài lần cuối. Cô chia sẻ: “Xong việc em Tuấn, 2 chị em chạy qua thăm anh Chí Tài, được quản lý ở nhà tang lễ mời vào giải thích rất rõ ràng, hiện tại không thể thăm anh nữa để tốt cho cơ thể của anh. Chờ thủ tục giấy tờ xong xuôi sẽ cho thăm một lần cuối trước khi đưa về Mỹ theo mong muốn của gia đình. Các anh chị nghệ sĩ nào chưa đến thì không cần đến nữa nhé, chúng ta cùng cầu nguyện cho anh ấy ở nhà!”.

Hình ảnh cố nghệ sĩ trên biển quảng cáo lớn ở TP. HCM thay cho lời tri ân của khán giả tới những đóng góp cho nghệ thuật bền bỉ suốt hàng chục năm

Người hâm mộ cũng đã gửi lời chia buồn tới sự ra đi của nghệ sĩ Chí Tài bằng việc đưa hình ảnh của nam danh hài lên tấm biển quảng cáo lớn đặt tại ngã tư Hàng Xanh (TP. HCM) với dòng chữ “Xin cảm ơn danh hài Chí Tài vì những tiếng cười cho đời”.

