Bức hình vợ chồng Thủy Tiên "bị mời lên công an làm việc", sự thật ra sao?

Thứ Ba, ngày 28/09/2021 08:08 AM (GMT+7)

Cộng đồng mạng lan truyền bức ảnh chụp Thủy Tiên, Công Vinh làm việc tại một cơ quan điều tra nhưng thực hư ra sao?

Sau chuyến đi từ thiện miền Trung năm ngoái, Thủy Tiên liên tục vướng phải nhiều thị phi. Cô bị gọi tên vào lùm xùm nghệ sĩ kêu gọi quyên góp tiền từ thiện nhưng chưa minh bạch, khiến Thủy Tiên và ông xã ra ngân hàng sao kê hơn 18.000 tờ về khoản tiền hơn 177 tỷ kêu gọi cứu trợ miền Trung. Vậy nhưng nữ ca sĩ vẫn liên tục bị tung nhiều tin đồn thất thiệt.

Chiều 17/9, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên có mặt tại ngân hàng để livestream sao kê hơn 177 tỷ đồng

Đến tối ngày 27/9, mạng xã hội tiếp tục lan truyền bức hình chụp phía sau lưng vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh. Nhiều cư dân mạng cho rằng đó là hình ảnh vợ chồng nữ ca sĩ có mặt tại đồn công an để phục vụ công tác điều tra. Anti-fan lập tức tung ra nhiều tin đồn chỉ trích nói Thủy Tiên "bị mời lên công an làm việc". Mặc dù bức ảnh có chất lượng thấp, hình mờ nhưng khán giả nhận ra những điểm tương đồng về diện mạo với vợ chồng Thủy Tiên.

Cư dân mạng lan truyền hình ảnh được cho là vợ chồng Thủy Tiên đến cơ quan công an làm việc

Bức hình xuất hiện ở thời điểm sau khi phía luật sư đại diện cho vợ chồng Thủy Tiên khẳng định đã hoàn tất thủ tục nộp đơn tố giác 3 cá nhân vu khống và đang chuẩn bị hồ sơ khởi kiện càng khiến nhiều người tò mò.

Tuy nhiên thực tế bức hình này không phải được chụp ở thời điểm hiện tại. Đây là bức ảnh từng được lan truyền từ tháng 11 năm ngoái. Đó là khi vợ chồng Thủy Tiên đang đối mặt với làn sóng anti-fan mạnh mẽ. Khi đó người đại diện đã lên tiếng phủ nhận vợ chồng nữ ca sĩ đến công an trình diện như tin đồn. Người quản lý Thủy Tiên khẳng định hình ảnh có thể do “dân mạng bịa ra”. Ngoài ra việc cả hai không đeo khẩu trang càng khẳng định thêm bức hình không được chụp ở thời gian gần đây.

Vợ chồng Công Vinh và luật sư đại diện có mặt tại ngân hàng chiều 17/9

Trong livestream sao kê tại ngân hàng vào chiều ngày 17/9, Công Vinh có nói sẽ khởi kiện người vu khống vợ chồng anh, dù đó là CEO hay bất kỳ ai. Trả lời về việc này, vào ngày 24/9, luật sư đại diện cho Thủy Tiên cho biết: “Hiện tại, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng ông Lê Công Vinh đã làm đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan Công an về hành vi vi phạm pháp luật của 3 cá nhân đã có những phát ngôn xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của ông bà Lê Công Vinh – Trần Thị Thủy Tiên. Ở thời điểm hiện tại, 3 đơn tố giác trên đang trong quá trình xem xét của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ cần thiết đối với việc khởi kiện dân sự. Thời gian tới, sau khi đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện dân sự đối với các cá nhân khác có hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình”.

Ồn ào chưa dứt, Thủy Tiên xuất hiện trong talkshow kể về quá khứ

Trong lúc ồn ào vẫn chưa chấm dứt, mới đây Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trên một talk show và có những chia sẻ về quá khứ: "Để vượt qua được, thật sự rất là khó khăn. Thời điểm đó, mọi người biết không, Tiên còn suy nghĩ là muốn chết nữa cơ", bên cạnh đó là câu chuyện về vấn nạn bạo hành: "Bạo hành mà sợ và bị ám ảnh nhất là bị đánh đập, cứ bị sống trong hoảng loạn một thời gian rất dài".

Việc 5 nghệ sĩ trong đó có nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Vy Oanh đã có đơn gửi lên cơ quan cảnh sát điều tra TP.HCM và Bộ Công an để tố cáo bà chủ Đại Nam tội vu khống đã thu hút nhiều quan tâm của công chúng. Bên cạnh đó cư dân mạng còn lan truyền hình ảnh được cho tờ đơn tố giác cá nhân có dấu hiệu lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản thông qua từ thiện. Tuy nhiên thực hư của tờ đơn này ra sao vẫn chưa được xác nhận.

Vào ngày 6/9 bên lề cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an chưa nhận được tố cáo, công an địa phương chưa có báo cáo, tổng hợp. "Nếu ai có chứng cứ, tài liệu gửi cho cơ quan điều tra tại địa phương hoặc các cục nghiệp vụ của Bộ Công an thì chúng tôi sẽ vào cuộc để đảm bảo đúng quy định", trung tướng nhấn mạnh.

Theo ông, việc minh bạch số tiền quyên góp được không khó bởi "việc nhận bao nhiêu, chi bao nhiêu là con số số học, nên hoàn toàn có thể làm được", nên mong những người đứng ra kêu gọi cố gắng minh bạch.

