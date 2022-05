Số phận của những tượng đài nhan sắc khiến mày râu mê mẩn

Chủ Nhật, ngày 29/05/2022 05:22 AM (GMT+7) Chia sẻ

Dù đã trôi qua cả thập kỉ nhưng vẻ đẹp của nhiều ngôi sao Hollywood vẫn được coi là "tượng đài" nhan sắc của mọi thời đại.

Marilyn Monroe

Marilyn Monroe được xem là một huyền thoại điện ảnh của Hollywood và cũng là một trong những biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất trong thập niên 1950. Được ví như nàng lọ lem ngoài đời thực, Marilyn Monroe vô tình lọt vào mắt xanh của nhiếp ảnh gia David Conover trong một lần làm việc ở xưởng và bắt đầu trở thành người mẫu ảnh.

Sau đó, Marilyn Monroe dần được các nhà làm phim Hollywood quan tâm và mời tham gia diễn xuất trong các tác phẩm như: Niagara (1953), Gentlemen Prefer Blondes (1953), The Seven Year Itch (1954), Bus Stop (1956), Some Like It Hot (1959)…

Bên cạnh những danh tiếng trong sự nghiệp điện ảnh, Marilyn Monroe cũng nổi tiếng với cuộc sống đời tư phức tạp và khá bất hạnh. Từ nhỏ, cô bị mẹ bỏ rơi và liên tục gặp tình duyên trắc trở. Ngôi sao nổi tiếng qua đời một cách bí ẩn ở tuổi 36. Đến nay, cái chết của Marilyn vẫn là một ẩn số cùng những đồn đoán của truyền thông.

Audrey Hepburn

Audrey Hepburn sinh năm 1929, là diễn viên người Anh. Bà mang trong mình dòng máu quý tộc khi có mẹ là Nữ nam tước người Hà Lan kiêm thị trưởng thành phố Arnhem Ella van Heemstra và cha là Thống đốc Dutch Suriname. Nữ diễn viên tham gia ít phim nhưng vai diễn Holly Golighly của Breakfast at Tiffany’s (1961) đã đủ sức nâng Audrey Hepburn lên hàng minh tinh bậc nhất. Lối diễn xuất tinh tế, lôi cuốn đã giúp tên tuổi của Audrey Hepburn vụt sáng.

Ngay từ khi còn nhỏ, Audrey mang phong thái của một cô tiểu thư khuê các cùng vẻ đẹp kiêu sa. Sau khi vào nghiệp diễn xuất, bà vẫn luôn gắn bó với hình tượng đoan trang cùng gu ăn mặc sang trọng. Audrey vẫn luôn là tượng đài của nhan sắc cổ điển và đài các.

Nữ diễn viên là người tiên phong cho trào lưu ăn mặc kín đáo, thanh lịch với những trang phục không cố gắng khoe trọn những đường cong cơ thể nhưng vẫn toát lên nét quyến rũ rất riêng. Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, Audrey lọt top "50 người phụ nữ đẹp nhất mọi thời đại" do tạp chí People bình chọn.

Audrey Hepburn dần rút khỏi làng giải trí từ những năm 1970. Bà dành nhiều thời gian cho các hoạt động nhân đạo. Năm 1989, bà trở thành đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc, thực hiện các chiến dịch vì trẻ em tại châu Á và châu Phi.

Audrey Hepburn qua đời vào năm 1993 tại nhà riêng vì một căn bệnh ung thư. Sự ra đi của một huyền thoại hàng đầu của điện ảnh Hollywood là sự tiếc nuối vô hạn. Dẫu vậy, những gì bà để lại tới nay vẫn còn sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

Grace Kelly

Nói về nhan sắc huyền thoại thế kỷ 20, không thể không nhắc tới Grace Kelly. Năm 1956, cô kết hôn với Hoàng thân công quốc Monaco Rainier III và trở thành thành viên đắt giá của Hoàng gia. Đáng nói, vẻ đẹp của Công nương Monaco ngày ấy cho đến tận bây giờ vẫn được coi là huyền thoại, khiến khán giả qua bao thế hệ phải trầm trồ.

Grace Kelly xuất thân từ gia đình danh giá, bố là triệu phú và mẹ xuất thân quý tộc. Có lẽ vì được sinh ra trong nhung lụa nên nữ diễn viên có được vẻ đẹp thanh lịch cùng phong cách đúng chuẩn tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nàng Công nương Hoàng gia được các nhiếp ảnh gia lúc bấy giờ mô tả là một mỹ nhân có gương mặt thanh tú, đường nét đẹp hoàn mỹ. Nữ diễn viên Rear Window được khán giả ưu ái trao danh xưng biểu tượng thanh lịch vĩnh cửu của Hollywood nhờ nhan sắc lộng lẫy, tinh khiết khó ai có thể vượt qua.

Năm 1956, Grace Kelly kết hôn với Rainier III - Hoàng tử Công quốc Monaco trong một hôn lễ được gọi là "đám cưới thế kỷ" với độ hoành tráng và xa hoa bậc nhất, ít có hôn lễ hoàng gia nào sánh kịp.

Trong ngày trọng đại ấy, Grace Kelly đã khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy đến choáng ngợp nhưng vẫn không làm mất đi vẻ thanh tao thường nhật của bà.

Cindy Crawford

Nhắc đến Cindy Crawford, những người yêu thời trang đều nhớ đến siêu mẫu đình đám suốt một thời thập niên 80 - 90. Không chỉ sở hữu vóc dáng bốc lửa đậm chất Mỹ và nhan sắc xinh đẹp, Cindy Crawford còn biết cách tạo dáng chụp ảnh đỉnh cao, thể hiện trọn vẹn thần thái sang trọng của mình qua từng khung hình. Để giữ dáng, siêu mẫu cho biết cô chăm chỉ ăn rau xanh, uống đủ nước và theo đuổi bộ môn yoga.

Độc giả của tạp chí Shape đã chọn Cindy là Người phụ nữ đẹp thứ hai trên thế giới, chỉ sau Demi Moore. Không dừng lại ở đó, cô liên tục xuất hiện trong các danh sách “Mỹ nhân đẹp nhất trong các mỹ nhân” trên nhiều tờ báo nổi tiếng như: People, Men's Health, Maxim,...

Về đời tư, Cindy Crawford lập gia đình với doanh nhân Rande Gerber hồi năm 1998. Bộ đôi lần lượt chào đón hai thiên thần Presley Gerber (1999) và Kaia Gerber (2001). Thừa hưởng sắc vóc nổi bật của mẹ, cả Kaia lẫn Presley đều theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Con gái Cindy Crawford chào sân thời trang khi chỉ mới 16 tuổi trong bộ sưu tập Calvin Klein 2017 của Raf Simons.

Nguồn: http://danviet.vn/so-phan-cua-nhung-tuong-dai-nhan-sac-khien-may-rau-me-man-5020222955232249.htmNguồn: http://danviet.vn/so-phan-cua-nhung-tuong-dai-nhan-sac-khien-may-rau-me-man-5020222955232249.htm