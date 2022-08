Bất ngờ với hình ảnh Nam vương Quốc tế Trịnh Bảo phủ kín ngã tư, tòa nhà lớn tại Bangkok, Thái Lan

Thứ Hai, ngày 08/08/2022 17:03 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nam vương người Hải Phòng Trịnh Bảo đã nâng cao vị thế Việt Nam trên đấu trường Nam vương thế giới.

Hình ảnh của Trịnh Bảo xuất hiện trên các tấm biển quảng cáo lớn xuất hiện ở khắp các ngã tư trọng điểm, toà nhà cao tầng tại Bangkok (Thái Lan).

Trong những ngày này, ai tới Bangkok (Thái Lan) sẽ đều bắt gặp hình ảnh Nam vương Quốc tế 2019 Trịnh Bảo trên các tấm biển quảng cáo lớn xuất hiện ở khắp các ngã tư trọng điểm, toà nhà cao tầng phố trung tâm. Nam vương người Hải Phòng cho biết, trước khi được tổ chức Mister International mời sang Bangkok làm việc 10 ngày, anh cũng đã được thông báo về việc hình ảnh của mình sẽ có mặt ở các tấm biển quảng cáo tại Bangkok.

Nam vương Quốc tế 2019 Trịnh Bảo.

Tuy nhiên, khi trực tiếp thấy hình ảnh của mình ở trên các tấm biển quảng cáo với tần số dày đặc, Trịnh Bảo không khỏi bất ngờ và xúc động. Đây là hình ảnh được sử dụng cho công tác truyền thông, quảng bá cuộc thi Nam vương Quốc tế Thái Lan nhằm lựa chọn đại diện xuất sắc nhất tham dự Nam vương Quốc tế 2022 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay tại Manila, Philippines. Được biết các biển quảng cáo tấm lớn có hình ảnh Trịnh Bảo này sẽ hiện diện trong vòng 2 tháng.

“Tôi thực sự cảm thấy tự hào bởi hình ảnh của một chàng trai Việt Nam nhưtôi đã được xuất hiện trên các tấm biển quảng cáo cho cuộc thi Nam vương Thái Lan ở khắp các khu vực trọng điểm của thành phố như vậy. Rất khó để nói hết niềm tự hào này. Tôi cảm thấy vai trò, danh hiệu của mình có ý nghĩa hơn trong việc góp sức quảng bá hình ảnh Việt Nam mình ra thế giới, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp thế giới như mong muốn của tôi cũng như dự án “Ngôi Sao Danh Vọng - Leading Stars” đã hướng đến khi tuyển chọn tôi dự thi Mister International 2019”, Trịnh Bảo chia sẻ.

Trịnh Bảo và Quán quân The Face Thái Lan 2017– Kittikun Tansuhas.

Theo lời mời của Ban tổ chức Mister International Thái Lan, Trịnh Bảo có 10 ngày làm việc (từ 1-10/8) để quảng bá cho cuộc thi tại Thái Lan. Trịnh Bảo cho biết, anh được Ban tổ chức tiếp đón vô cùng nồng hậu, chuyên nghiệp và liên tục làm việc với các kênh truyền thông, báo chí lớn nhất tại Thái Lan để quảng bá, tuyên truyền cho cuộc thi.

Đặc biệt, đồng hành cùng Trịnh Bảo trong các chương trình quay hình, quảng bá, tiếp xúc truyền thông báo chí… còn có Quán quân The Face Thái Lan 2017– Kittikun Tansuhas. Kittikun là gương mặt đại diện hình ảnh cho hãng mỹ phẩm nổi tiếng là nhà tài trợ chính của cuộc thi Mister International TháiLan, đồng thời cũng là gương mặt nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trong làng giải trí Thái Lan.

Trịnh Bảo cho biết, cả hai có sự hợp tác rất ăn ý, Kittikun hoà đồng và chuyên nghiệp. Bên cạnh các hoạt động chính, anh cũng cùng Kittikun tham gia trải nghiệm nhiều phong tục văn hoá truyền thống Thái Lan, để lại nhiều ấn tượng.

Nam vương Trịnh Bảo chia sẻ, cũng như các cuộc thi khác trên thế giới đều bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, sau 3 năm bị gián đoạn Mister International nói chung và Mister International Thái Lan cũng như nhiều quốc gia khác chính thức trở lại, đang tạo nên nhiều hy vọng, mong chờ về một mùa giải chất lượng. Sau 3 năm, theo đánh giá của Trịnh Bảo sẽ hội tụ rất nhiều gương mặt xuất sắc. Đó cũng là lý do vì sao Mister International Thái Lan có các hoạt động sôi nổi đẩy mạnh cuộc thi với các hoạt động quảng bá cũng như giải thưởng vượt trội hơn hẳn so với các năm trước. Trịnh Bảo cho biết, khi tham gia các công tác tuyên truyền, anh đã được truyền thông Thái Lan hỏi nhiều về cuộc thi Nam vương tại Việt Nam và bí quyết để Việt Nam sở hữu nhiều Nam vương như vậy.

Trịnh Bảo tham gia nhiều hoạt động văn hóa ở Thái Lan.

Trịnh Bảo đã chia sẻ về cuộc thi Nam vương cấp quốc gia duy nhất của Việt Nam tính đến thời điểm này là Mister Việt Nam và việc các chàng trai Việt luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, đơn vị nắm giữ bản quyền các cuộc thi cử các đại diện đi dự thi đã có chiến lược đào tạo, huấn luyện kỹ lưỡng để các chàng trai được toả sáng khi đến với đấu trường quốc tế. Sau Thái Lan, tháng 9 tới đây Trịnh Bảo sẽ tới Malaysia để thực hiện các công tác tuyên truyền cho cuộc thi MisterInternational 2022.

Ngày 15/2/2019, Trịnh Bảo, giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2018 đã được dự án “Ngôi Sao Danh Vọng - Leading Stars” phát hiện, tuyển chọn và cử tham dự cuộc thi Mister International. Ngày 25/2/2019, “Ngôi Sao Danh Vọng” Trịnh Bảo đã xuất sắc giành ngôi vị Nam vương Quốc tế.

Với chiến thắng của Trịnh Bảo, Việt Nam lần thứ 2 đăng quang ngôi vị Nam vương sau 10 năm kể từ chiến thắng của Tiến Đoàn năm 2008. Chiến thắng của Trịnh Bảo rất khó quên khi anh được tất cả các thí sinh chúc mừng và tung bổng anh lên như một hành động chúc mừng hiếm có ở các cuộc thi Nam vương khác. Chiến thắng của Trịnh Bảo cũng đã góp phần khẳng định Việt Nam là một trong những cường quốc Nam vương của thế giới.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/bat-ngo-voi-hinh-anh-nam-vuong-quoc-te-trinh-bao-phu-kin-nga-tu-toa...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/bat-ngo-voi-hinh-anh-nam-vuong-quoc-te-trinh-bao-phu-kin-nga-tu-toa-nha-lon-tai-bangkok-thai-lan-c47a9062.html