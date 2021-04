Bảo Thy cưới đại gia Hà Tĩnh được chồng hơn 10 tuổi chiều chuộng khiến chị em ghen tị đỏ mắt

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 19:42 PM (GMT+7)

Rất nhiều khán giả ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc và được chồng chiều hết mức của nữ ca sĩ.

Mới đây, Bảo Thy đã đăng tải một bức ảnh chứng mình sự chiều chuộng của ông xã - doanh nhân Phan Lĩnh dành cho mình. Bức ảnh cô đăng tải là bể bơi tại nhà với nội dung: "Sau một thời gian quá dài viện lý do: "Em không bơi đâu vì em sợ mùi Clo" thì một tuần nay anh Mập ảnh lẳng lặng làm thành hồ bơi nước biển cho hết lý do lười. OK từ nay em xin hứa 1 tuần bơi 3 ngày để đảm bảo cho sức khoẻ ạ".

"Công trình" của doan nhân Phan Lĩnh được rất nhiều cư dân mạng chú ý, bài đăng của Bảo Thy nhanh chóng nhận được hơn 6,5 nghìn lượt yêu thích và hàng trăm bình luận. Đa số đều thấy ngưỡng mộ và có phần "ghen tỵ" với cuộc sống đúng như "công chúa" của nữ ca sĩ.

Đây không phải là lần đầu tiên Bảo Thy khoe việc được chồng cưng chiều trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, cô cũng tiết lộ được chồng tặng một chiếc "siêu xe đi chợ" chạy bằng điện, có giá hơn 10.000USD. Được biết, chiếc xe điện này không được bán tại Việt Nam mà phải đặt mua từ Nhật Bản.

Cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau đến những nơi sang chảnh và mua sắm nhiều đồ hiệu đắt đỏ. Bảo Thy và chồng hơn 10 tuổi vẫn tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son" tại các nhà hàng sang trọng và tặng nhau những món quà giá trị.

Giống như Bảo Thy, cuộc sống của nhiều sao nữ trong showbiz Việt sau khi lên xe hoa với chồng hơn nhiều tuổi đều rất hạnh phúc. Mặc dù ban đầu những cuộc hôn nhân này đa số bị khán giả bàn tán nhưng giờ đây, tình cảm của các cặp đôi đã được chứng minh qua thời gian.

Từng được mệnh danh là siêu mẫu sở hữu body "vạn người mê", Phan Như Thảo bất ngờ tạm dừng sự nghiệp đang ở đỉnh cao để kết hôn cùng đại gia Đức An - hơn cô tới 26 tuổi. Kể từ ngày trở thành vợ thứ 4 của đại gia Đức An, Phan Như Thảo lui về sau, vắng mặt dần khỏi các sự kiện giải trí.

Hiện nay, người đẹp đang có gia đình vô cùng hạnh phúc và an nhàn. Ông xã không chỉ giỏi kinh doanh mà còn rất chăm chỉ nấu nướng, chăm sóc con cái và hỗ trợ vợ trong công việc.

Cuối năm 2018, Á hậu Thanh Tú cũng gây bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với chồng hơn nhiều tuổi. Bỏ qua nhiều bình luận tiêu cực và những điều tiếng xoay quanh chuyện tình cảm, Thanh Tú vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình trong tình yêu.

Giờ đây, nàng Á hậu chăm chỉ khoe cuộc sống sung túc, sang chảnh với ông xã. Cô đi du lịch tại nhiều quốc gia, diện những bộ cánh hàng hiệu và thoải mái chia sẻ về sự hạnh phúc của mình.

Hoa Hậu Thu Ngân cũng nằm trong danh sách sao nữ Việt lấy chồng hơn tuổi. Đầu năm 2017, Hoa hậu Bản sắc Việt Toàn cầu 2016 đã chính thức về chung nhà với ông xã hơn 19 tuổi - doanh nhân Doãn Văn Phương. Đến tháng 10 cùng năm, cặp đôi vui sướng chào đón cậu con trai đầu lòng.

Thu Ngân từng khoe quà tặng khi kết hôn của chồng dành cho mình là một chiếc siêu xe 20 tỷ đồng. Hai vợ chồng hiện đang sống tại một căn biệt thự rộng 100m2 với nhiều đồ cổ có giá trị khổng lồ.

