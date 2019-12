"Bạn gái tin đồn" của Quang Hải khoe tình yêu 2 tháng, ẩn ý nhắc khéo Nhật Lê?

Thứ Tư, ngày 18/12/2019 10:28 AM (GMT+7)

Dòng trạng thái từ "bạn gái tin đồn" Quang Hải thu hút sự chú ý và những ý kiến tranh cãi của dân mạng.

Sau chuyện tình với Nhật Lê, cầu thủ Quang Hải liên tục vướng tin đồn có tình mới. Tuy nhiên mới đây nhất, Huyền My (SN 1997, đến từ Cửa Lò - Nghệ An), hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, lại được cho là "bạn gái tin đồn" của chân sút tuyển Việt Nam. Cư dân mạng chỉ ra bằng chứng hẹn hò của cặp đôi thông qua việc Quang Hải rất chăm chỉ "thả tim" ảnh của Huyền My trên mạng xã hội. Cô nàng còn chia sẻ hình ảnh chữ ký, cùng dòng chữ "Anh thương vợ" và được cho là của cầu thủ số 19.

Giữa lúc dân mạng đang "săm soi", Huyền My bất ngờ chia sẻ đầy ẩn ý về chuyện tình cảm. "Ta yêu nhau bằng khoảnh khắc, chứ ta không yêu nhau bằng thời gian. Không quan trọng bạn yêu bao lâu, quan trọng là ta yêu bao nhiêu khoảnh khắc bên nhau. Có người họ yêu sau 2 năm rồi chia tay, chẳng một cảm giác. Có người yêu nhau 2 tháng mà lại nhớ thương một đời" - "bạn gái tin đồn" của Quang Hải viết trên trang cá nhân.

Dòng status của Huyền My ngay lập tức thu hút sự chú ý với những ý kiến tranh cãi. Nhiều người cho rằng, Huyền My chia sẻ về chuyện tình cảm 2 tháng với Quang Hải nhưng lại có ý "đá xéo" chuyện tình 2 năm của Nhật Lê, vốn từng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ trước đó.

"Bạn gái tin đồn" của Quang Hải gây chú ý với dòng trạng thái so sánh tình yêu 2 tháng với chuyện tình 2 năm, được cho là "đá đểu" Nhật Lê.

Huyền My khoe chữ ký với dòng chữ "Anh thương vợ" của một cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam và được cho là Quang Hải.

Trước đó, Nhật Lê cũng gây chú ý khi bất ngờ đăng tải trạng thái đầy ẩn ý về chuyện tình cảm sau khi đã "đường ai nấy đi" với Quang Hải. "Suy cho cùng, đời người dài rộng, cuộc sống chẳng hề bằng phẳng, yêu thương có lúc lạc chiều. Hãy tìm những hạnh phúc của mình, thuộc về mình… đừng đánh mất giá trị và tình yêu đối với bản thân. Vì rằng, cho đến cuối ngày, vẫn còn có ánh hoàng hôn đợi ta ở cuối mỗi con đường!” - Nhật Lê viết.

Dòng chia sẻ của Nhật Lê đã nhận được nhiều sự đồng cảm. Bên cạnh những lời động viên cô nàng mạnh mẽ sau chuyện tình không trọn vẹn, một số tỏ ra tiếc nuối cho mối tình từ năm 17 tuổi của cô.

Quang Hải và Nhật Lê từng công khai chuyện hẹn hò và có một cuộc tình đẹp.

Quang Hải - Nhật Lê từng là một cặp đôi đẹp trong làng bóng Việt và nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, không lâu sau khi nổi tiếng, cả hai bất ngờ úp mở xác nhận "đường ai nấy đi" khiến cộng đồng mạng tiếc nuối.

