Bạn gái cũ sexy của G-Dragon bất ngờ xuất hiện ở chợ nổi Cái Răng

Thứ Năm, ngày 24/10/2019 09:29 AM (GMT+7)

Những hình ảnh Kiki Mizuhara rạng rỡ, thân thiện chụp ảnh kỷ niệm với người dân ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội rầm rộ chia sẻ loạt ảnh của Kiko Mizuhara ngồi trên một chiếc ghe cười rạng rỡ khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra rằng Kiko Mizuhara đang ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ.

Hình ảnh Kiko tại chợ nổi Cái Răng

Theo đó, Kiko Mizuhara đang tham gia một chương trình giải trí và thực hiện những cảnh quay ở Việt Nam. Khi tham quan chợ nổi, Kiko Mizuhara diện quần sooc và áo thun trắng, giày thể thao giản dị. Các bức ảnh cho thấy Kiko Mizuhara rất háo hức khi lần đầu được tham quan chợ nổi và tiếp xúc với những người dân Việt Nam.

Kiko Mizuhara không ngừng nở nụ cười rạng rỡ, thân thiện chụp ảnh kỷ niệm cùng mọi người. Có nguồn tin cho biết toàn bộ ê-kíp thực hiện chương trình nói trên đều đến từ Nhật và dự kiến làm việc tại Việt Nam đến hết tuần này.

Chân dài 9X thân thiện, vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người

Kiko Mizuhara là người mẫu, diễn viên người Mỹ có mẹ là người Nhật gốc Hàn Quốc, cha mang quốc tịch Mỹ. Hiện tại cô đang hoạt động tại Nhật Bản. Mỹ nhân sinh năm 1990 từng được biết đến là tình cũ của trưởng nhóm Big Bang, nam ca sĩ G-Dragon. Cặp đôi đã có 4 năm mặn nồng trước khi chia tay vào năm 2019. Ngoài ra, Kiko Mizuhara còn là bạn thân của nữ diễn viên Trung Quốc Angelababy.

Kiko đang tham gia một chương trình giải trí có cảnh quay tại Việt Nam

Dù chỉ cao 1m66 nhưng Kiko có phong cách thời trang ấn tượng và trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế danh tiếng. Bên cạnh công việc người mẫu, chân dài 9X còn tham gia diễn xuất và nổi đình nổi đám qua loạt phim Helter Skelter (2012), I'm Flash! (2012), Attack On Titan (2015), War of Lie - Uso no Senso (2017)…

Kiko là người mẫu đang hoạt động tại Nhật Bản

Đặc biệt, cô nổi tiếng hơn cả là nhờ góp mặt trong tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết mang tên Rừng Na Uy (2010) của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng.

Kiko còn được biết là bạn gái cũ của G-Dragon

Là ngôi sao nổi tiếng nhưng Kiko lại có rất nổi loạn và cá tính từ nghệ thuật đến đời thường. Vì thế Kiko gặp khá nhiều tranh cãi về việc đăng các bức hình nhạy cảm, không mặc quần lên trang cá nhân.