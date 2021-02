Một năm 2020 vừa qua dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới toàn thế giới. Cuộc sống của gia đình chị có những thay đổi thế nào?

Năm vừa rồi đúng là một năm không may mắn với toàn thế giới vì dịch Covid-19. Tuy nhiên gia đình tôi rất may mắn khi không bị dịch Covid làm ảnh hưởng nhiều. Vì chồng tôi làm nhà nước nên công việc của anh ấy vẫn ổn định. Công ty đào tạo nghệ thuật của tôi cũng có bị ảnh hưởng trong thời gian đầu bị dịch. Sau đó khi dịch bệnh dần được kiểm soát, các lớp học cũng đã đi vào nề nếp cơ bản hơn. Những công việc khác của chồng tôi cũng không bị xáo trộn nhiều. Nói chung cũng là một sự may mắn với gia đình tôi.

Ông xã giúp chị những gì trong việc chăm con?

Từ trước tới giờ ngoài việc quản lý công ty mà anh Tiệp giao lại thì việc trong gia đình như cơm nước, chăm sóc, đưa đón con cái là tôi vẫn hay làm. Còn anh Tiệp là trụ cột gia đình nên sẽ làm kinh tế là chính. Những lúc rảnh anh ấy vẫn dạy con tiếng Anh vào buổi tối, còn các môn học khác thì tôi hỗ trợ cho cháu. Mọi việc trong gia đình chúng tôi cũng không quá nặng nề việc phân công ai phải làm việc này việc kia, miễn sắp xếp hài hòa, hợp lý và mọi người vui vẻ với nhau là được.