Anh rể Hoài Lâm bị mẹ đơn thân tố quỵt tiền lương

Thứ Tư, ngày 04/12/2019 10:29 AM (GMT+7)

Sau khi bị mẹ đơn thân tố quỵt tiền lương, nam diễn viên hài Gia Bảo đã bức xúc lên tiếng, cho biết sự việc không hoàn toàn như vậy.

Mới đây, trên mạng xã hội truyền tay thông tin một người tố nam diễn viên hài Gia Bảo quỵt tiền lương. Theo đó, người này cho biết mình là mẹ đơn thân, có tài chính khó khăn. Người này nhận lời là nhân viên bán vé và kiểm soát vé cho show diễn mới đây của Gia Bảo, thế nhưng khi kết thúc công việc, Gia Bảo lại kì kèo chuyện tiền nong dù trước đó đã có thỏa thuận rõ ràng. Nữ nhân viên cho biết, mỗi ngày cô làm việc 11 tiếng đồng hồ, nhưng suốt 1 tháng qua chỉ nhận được 2 triệu ít ỏi từ nam diễn viên hài.

"Làm bán vé show 'Lan và Điệp', phải tính đúng là 31 ngày. Ngày nào cũng ngồi từ 9h sáng đến 8h tối ở nhà hát, vì lỡ nhận lời thì làm tròn trách nhiệm. Con nhỏ phải để bà ngoại đón trong 1 tháng đó.

Có những bữa về khuya lơ khuya lắc vì đi giao vé, chỉ vì không muốn khách hủy hay khách không xem nữa. Khách xa mãi khu đô thị Thanh Hà cũng lọ mọ giao, ngược chiều nhà vun vút. Có những vé phải nhờ mấy đứa em giao giúp, chưa cảm ơn đứa nào.

Rồi ai cũng hỏi: 'Làm đây lương cao lắm nhỉ?', chắc là lương cao nhưng chưa biết cao tận bao nhiêu?

Trong khi làm, anh kêu 'Làm ăn lương của người ta cơ mà, sao làm không nên chuyện'. Ủa? Từ lúc em làm đến khi kết thúc, em lấy được đồng nào chưa mà ăn lương?

Đòi mãi, anh chuyển khoản cho tôi 2 triệu. Trời 2 triệu nó to như bánh xe bò ý, với một người mẹ đơn thân như tôi thì 2 triệu to quá sức to. Giờ tôi cần tiền đóng tiền nhà, hỏi thì anh kêu đợi, rồi đánh bùn sang ao kêu chị H nói chuyện. Trong khi làm tôi chưa trả anh thiếu 1 xu tiền vé, không lấy một cái gì ở đó. Thử hỏi, trong 1 tháng tôi lấy không khí nuôi con à? Có mấy đồng tôi cũng lôi ra tiêu, tin là anh sẽ sòng phẳng, chả ai ngờ anh lại quá nhập nhèm tiền bạc.

Tôi chưa hiểu anh tính 1 ngày làm đó của tôi bao tiền, bộ 100k hay 200k, hay 50k à? Nó là 11h giờ tôi ngồi đó, không yêu cầu cơm trưa cũng chả yêu cầu gì, thế tính ra 10k/1h hay 5k/1h. Nó rẻ mạt hơn cả mấy em phát tờ rơi, quá rẻ ý... Đề nghị anh trả hết tiền lương cho tôi", nguyên văn bài đăng tố cáo của nữ nhân viên. Không những thế, cô cũng công khai loạt ảnh là tin nhắn của cô cùng nam diễn viên Gia Bảo.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Anh cho biết người nhân viên ấy ở Hà Nội, vì người này không chủ động thỏa thuận tiền lương nên anh trả lương như nhân viên tại Sài Gòn là 3.5 triệu.

Nam diễn viên cũng cho biết thêm, người nhân viên này rất thiếu trách nhiệm, thường xuyên bỏ phòng vé, khi khán giả đến mua thì không thấy người bán vé để mua: "Bạn ấy bán vé nhưng bỏ phòng vé đi suốt. Khán giả đến mua vé nhưng không ai bán.

Chưa kể, bạn ấy nói giao người phát tờ rơi, treo banner, tôi tin tưởng giao cho làm nhưng đâu ngờ những người ấy làm việc lại là người nhà của bạn ấy, lấy của tôi hết 1,8 triệu. Phát không tốt, làm mất banner của tôi", nam diễn viên bức xúc nói.

Đồng thời, nam diễn viên cũng cho biết số tiền 2 triệu chỉ là chuyển trước cho người đó, chứ không phải đó là mức lương hay anh trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, người tố đã chặn Facebook của anh và khi anh gọi cũng không được hồi âm.

Gia Bảo là một diễn viên hài sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Ông nội của anh là NSƯT Bảo Quốc và bác là NSƯT Hữu Châu. Anh bắt đầu làm diễn viên khi chỉ mới 2 tuổi, anh vào vai người con út trong vở kịch "Lòng mẹ" đóng cùng với Bảo Quốc. Sau đó, tên tuổi của Gia Bảo được nhiều khán giả biết đến nhiều hơn khi góp mặt vào vở "Khi đàn ông có bầu" tại sân khấu kịch ở Sài Gòn.

Về đời tư, Gia Bảo kết hôn với Thanh Hiền vào năm 2014 sau nhiều năm hẹn hò. Nhưng đến tháng 11/2017, cặp đôi quyết định ly hôn vì nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải. Khi ly hôn, Thanh Hiền nhận nuôi con gái. Tuy nhiên, mới đây, Gia Bảo gây chú ý khi tuyên bố giành quyền nuôi con gái với vợ cũ Thanh Hiền. Em gái của Gia Bảo là Bảo Ngọc - vợ của Hoài Lâm cũng lên tiếng gay gắt trên trang cá nhân.

