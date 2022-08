Anh chàng đóng “trai bao" hot nhất màn ảnh Việt, bị Quỳnh Kool tát ngay trên sóng VTV là ai?

Thứ Hai, ngày 08/08/2022 11:32 AM (GMT+7) Chia sẻ

Đây không phải lần đầu nam diễn viên gốc Phú Thọ làm "trai bao" trên màn ảnh Việt.

Nối sóng "Thương ngày nắng về", "Ga-ra hạnh phúc" xoay quanh cuộc đời nhiều sóng gió của Sơn Ca (Quỳnh Kool) - thợ sửa xe ô tô, có tính cách hoạt bát, vui vẻ, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan. Nên duyên với hot girl sinh năm 1995 là Bình An (vai Quân) - anh chàng đẹp trai, hiền lành nhưng nghèo.

Bình An lộ hình ảnh làm trai bao ngay những tập đầu của phim

Những tưởng đây sẽ là một chuyện tình đẹp trên màn ảnh. Thế nhưng, trong những hình ảnh giới thiệu ở tập 1 của phim, Quân đã lộ rõ bản chất là kẻ chấp nhận làm tình trẻ của đại gia để đổi lấy tiền tài, danh vọng. Quân lên giường với một phụ nữ lớn tuổi, giàu có tên Cẩm Khê (Diễm Hương đóng). Anh chàng sẵn sàng cung phụng, làm theo mọi điều người phụ nữ này yêu cầu, miễn là có tiền. Quân cũng dùng chính số tiền được "bao nuôi" để mua quà, nịnh nọt Sơn Ca.

Thế nhưng, "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Với cá tính mạnh mẽ, ngay thẳng, Sơn Ca tìm gặp Quân nói rõ phải trái. Thay vì hối lỗi, Quân lại lấy cái nghèo ra làm cớ: "Vì anh nghèo, anh không có sự lựa chọn nào khác". Cả hai xảy ra cãi vã, không kìm được sự tức giận, Sơn Ca mắng thẳng mặt người yêu: "Đừng đổ lỗi cho nghèo, đầy người nghèo người ta còn có liêm sỉ hơn anh. Tôi cũng nghèo, tôi có bán thân không?" và cho Quân một bạt tai đau điếng.

Sơn Ca tát Quân vì dám phản bội mình

Quân ê chề vì tủi nhục và bị người mình yêu bỏ

Nhận cái tát trời giáng từ bạn diễn, nam diễn viên gốc Phú Thọ quên luôn lời thoại trong kịch bản. Anh hét lớn với Quỳnh Kool: "Em bị điên à?". Chia sẻ về cảnh quay này, sao nữ "Nhà trọ Balanha" tiết lộ cô đã dùng sức để tát Bình An một cái thật đau. Chứng kiến cảnh quay, nhiều người xung quanh còn ngỡ ngàng hỏi: "Ôi, tát thật à?".

Vào năm 2018, Bình An đã làm "trai bao" vì nghèo trên màn ảnh

Đây không phải lần đầu Bình An vào vai trai bao hay phi công trẻ trên màn ảnh. Trước đó, ở "Những cô gái trong thành phố", Bình An trong vai chàng sinh viên tỉnh lẻ mới lên thành phố, vì nghèo, muốn có tiền cho bạn gái đổi đời mà sẵn sàng phục vụ quý bà Xuân đại gia (Ngọc Crystal Eyes) - người đáng tuổi mẹ anh.

Trên các diễn đàn bình luận về phim Việt, nhiều khán giả đùa vui rằng Bình An là nam diễn viên có duyên đặc biệt với những vai phi công "lái máy bay", "trai bao" hot nhất màn ảnh Việt. Tuy chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh, song hiệu ứng vai diễn cũng như lối diễn xuất tự nhiên, thuyết phục mà những vai "bán thân" của Bình An luôn nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng.

Bình An tốt nghiệp khóa 33 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cùng khóa Phan Thắng, Quỳnh Kool, Trung Ruồi,... Sở hữu ngoại hình điển trai, diễn xuất tự nhiên, Bình An nổi lên từ những bộ phim chiếu mạng vào giai đoạn những năm 2012 - 2015. Từ năm 2016, sao nam này liên tục góp mặt trong các phim truyền hình giờ vàng của VTV. Hầu hết, anh đều đảm nhận vai phụ nhưng nhờ cách diễn và tính cách nhân vật mà mỗi lần xuất hiện, Bình An luôn tạo được dấu ấn riêng, thu hút công chúng. Ngoài đời, anh có chuyện tình đẹp với Á hậu Phương Nga. Người đẹp nhận lời cầu hôn của Bình An vào hôm 13/2/2022.

Chuyện tình của Sơn Ca - Quân sẽ đi về đâu? Quân sẽ làm gì với cái mác "trai bao" ở "Ga-ra hạnh phúc"? Hãy đón xem tập 1 của phim lên sóng lúc 21h40 tối nay (8/8).

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/anh-chang-dong-trai-bao34-hot-nhat-man-anh-viet-bi-quynh-kool-tat-n...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/anh-chang-dong-trai-bao34-hot-nhat-man-anh-viet-bi-quynh-kool-tat-ngay-tren-song-vtv-la-ai-c47a9038.html