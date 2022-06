Ảnh “bắn tim” của Đoàn Văn Hậu và ngưởi đẹp 2001 gây chú ý

Thứ Bảy, ngày 25/06/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hình ảnh được lan truyền nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Mới đây, trong một sự kiện ra mắt một thương hiệu thời trang, sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu và “bạn gái tin đồn” Doãn Hải My thu hút sự chú ý của dân mạng. Tuy nhiên, để tránh gây ồn ào, cặp đôi không sánh vai mà tách ra chụp hình riêng.

Dù vậy, cả hai vẫn bị dân mạng “soi” khoảnh khắc đứng kề vai khi xem livestream. Doãn Hải My mặc váy ren trắng, khoe nhan sắc rạng rỡ và vòng eo thon gọn. Trong khi đó, hậu vệ quê Thái Bình diện vest lịch lãm. Cặp đôi cùng tạo dáng bắn tim, hướng về ống kính máy ảnh.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chụp riêng với thương hiệu

Cặp đôi sánh vai cùng bắn tim

Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Bởi từ trước đến nay, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vướng tin đồn hẹn hò nhưng chưa từng lên tiếng phủ nhận hay giải thích. Tuy nhiên, cả hai càng ngày càng công khai xuất hiện cùng nhau và có cử chỉ thân mật giữa nơi đông người. Dưới phần bình luận, dân mạng khen ngợi cặp đôi có tướng phu thê. Bên cạnh đó, nhiều người hi vọng cầu thủ Hà Nội FC sớm công bố tin vui với người đẹp sinh năm 2001. “Tôi cứ tưởng là hình cưới ấy”, “Hải My xinh quá”, “Năm nay cầu thủ lấy vợ nhiều, Hậu có làm một cú bất ngờ không ta”… là một số bình luận của người hâm mộ.

Đoàn Văn Hậu là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh thành công gặt hái được từ rất sớm, trò cưng của HLV Park Hang Seo còn được yêu quý bởi đời tư “sạch”, miễn nhiễm với scandal. Về chuyện tình cảm, sau khi chia tay hot girl Hoàng Anh, Đoàn Văn Hậu vướng tin đồn hẹn hò với Doãn Hải My. Cầu thủ quê Thái Bình cũng không ít lần khiến dân tình ngưỡng mộ với những cử chỉ tình cảm dành cho “bạn gái tin đồn”.

Gần đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau

Từ cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam", Doãn Hải My đắt show quảng cáo và đang hoạt động với vai trò người mẫu tự do. Cô thường xuyên bị người hâm mộ soi ra những bằng chứng hẹn hò với hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My từng chia sẻ: “Về chuyện riêng tư, khi nào thuận tiện, tôi xin phép sẽ chia sẻ sau”. Cô khẳng định không thấy phiền khi bị gán ghép với cầu thủ quê Thái Bình. “Tôi nghĩ nếu tình yêu xuất phát từ tấm lòng chân thành sẽ không sợ dư luận hay thị phi”, người đẹp tâm sự trong một lần trả lời phỏng vấn truyền thông.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/anh-ban-tim-cua-doan-van-hau-va-nguoi-dep-2001-gay-chu-y-c47a6329.h...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/anh-ban-tim-cua-doan-van-hau-va-nguoi-dep-2001-gay-chu-y-c47a6329.html