Ai vượt mặt Hoài Linh, trở thành sao Việt "hot" nhất mạng xã hội?

Thứ Tư, ngày 16/10/2019 00:20 AM (GMT+7)

Sau thời gian chiếm ngôi đầu bảng là ngôi sao có lượng fan lớn nhất trên Facebook, danh hài Hoài Linh nhường chỗ lại cho một số tên tuổi cũng không quá xa lạ với khán giả.

Hoài Linh Sự kiện:

Tham gia nghệ thuật từ năm 1991, Hoài Linh nhanh chóng nổi tiếng nhờ tài năng và sự bình dị của mình. Anh sở hữu lượng fan "khủng" ở mọi lứa tuổi trong và ngoài nước. Hiện, Fanpage cá nhân của nam danh hài có 10 triệu lượt thích. Anh hiếm khi đăng thông tin quảng cáo mà chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời thường, sản phẩm nghệ thuật để khán giả theo dõi. Nghệ sĩ sinh năm 1969 cũng vừa tạo trang YouTube riêng, với gần 400.000 lượt người theo dõi chỉ sau vài tháng.

Trấn Thành được xem là nghệ sĩ đa năng. Ngoài MC, anh còn tham gia đóng phim, ca hát, diễn hài... ông xã của Hari Won hiện "phủ sóng" khắp các gameshow giải trí trên truyền hình. Hiện, Fanpage của Trấn Thành có hơn 11 triệu lượt thích, cao nhất trong showbiz Việt. Anh thường xuyên chia sẻ ảnh đời thường và các clip vui nhộn, thu hút hàng chục nghìn lượt like, hàng triệu lượt xem.

Dù là nghệ sĩ khá đa năng nhưng Khởi My không xây dựng hình ảnh trên truyền thông. Với Fanpage có 10.531.623 lượt thích, Khởi My được các nhãn hàng ưu chuộng đặt quảng cáo. Mỗi bài đăng, giọng ca "Gửi cho anh" thu về hàng chục triệu đồng. Sau kết hôn với Kelvin Khánh năm 2017, Khởi My ít đi hát hơn trước. Cô chủ yếu livestream quảng cáo sản phẩm thông qua fanpage cá nhân.

Xếp sau Khởi My là ca sĩ Sơn Tùng MTP. Fanpage của anh có 10.334.790 lượt thích. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh biểu diễn và các sản phẩm âm nhạc thu hút hàng trăm nghìn lượt like, hàng nghìn bình luận.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu được fan hài hước gọi là người "nghiện Facebook". Giọng ca "Con bướm xuân" khá chăm chỉ cập nhật trang cá nhân của mình, thường xuyên đăng tải hình ảnh mới và trạng thái vui nhộn. Với 8.385.788 thành viên, fanpage của Hồ Quang Hiếu cũng được nhiều nhãn hàng đặt quảng cáo.

Tham gia nghệ thuật từ năm 2008, Đông Nhi sở hữu loạt hit đình đám và lượng fan "khủng". Fanpage của nữ ca sĩ xếp sau Hồ Quang Hiếu, kém hơn khoảng 100.000 thành viên, với 8.217.553 lượt thích. Vào tháng 11 tới, sự kiện Đông Nhi và Ông Cao Thắng tổ chức lễ cưới đang được cả showbiz Việt trông chờ.

Chi Pu hiện khá đắt show biểu diễn và quảng cáo. Sau danh xưng hot girl, Chi Pu "gây sốc" khi tuyên bố: "Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ". Mỹ nhân sinh năm 1993 tung hàng loạt sản phẩm âm nhạc, đầu tư ghi hình MV và tạo được tiếng vang với nhiều thành tích lớn. Fanpage của Chi Pu hiện có 8.010.416 lượt thích.

Minh Hằng là nghệ sĩ đa năng, hoạt động nghệ thuật tích cực. Tham gia ca hát hay đóng phim, Minh Hằng đều ghi dấu ấn với khán giả. Trên trang cá nhân với 7.679.345 thành viên, Minh Hằng thường xuyên đăng tải hình ảnh du lịch ở nhiều nơi trên thế giới. Cô cũng là biểu tượng thời trang của giới trẻ với gu ăn mặc thời thượng, cá tính.

Nhã Phương nổi tiếng khi đảm nhận các vai diễn phim truyền hình như Những thiên thần áo trắng, Gia đình số đỏ, Tuổi thanh xuân... Cô cũng gây ồn ào dư luận về chuyện tình cảm với diễn viên hài Trường Giang. Sau bao sóng gió, đám cưới cổ tích giữa Trường Giang và Nhã Phương diễn ra vào năm 2018. Sau lấy chồng và sinh con, Nhã Phương thỉnh thoảng dự sự kiện và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Hiện fanpage của Nhã Phương sở hữu 5.136.514 thành viên.

Thành lập từ năm 2013, đến nay, fanpage của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có 3.033.757 lượt thích. Ngoài cập nhật các hình ảnh lưu diễn khắp nơi trên thế giới, gần đây, Mr. Đàm cùng bạn thân Vũ Hà thực hiện nhiều clip vui nhộn, hút lượt xem lớn.

Thành lập cùng thời điểm với Đàm Vĩnh Hưng, fanpage Mỹ Tâm hiện có 2.660.120 thành viên. Nữ ca sĩ từng thừa nhận mình là người "mù công nghệ". Sau đó, cô dần tập dùng mạng xã hội để giao lưu với fan. Dù ít đăng ảnh nhưng mỗi bài viết của Mỹ Tâm đều nhận được lượt like và sự tương tác lớn từ khán giả.

Đan Trường hiện là nghệ sĩ đắt show bậc nhất showbiz. Hơn 20 năm đi hát, giọng ca "Tình khúc vàng" vẫn giữ được sức hút của mình. Người quản lý từng tiết lộ nhiều bầu show còn gửi cát-xê trước dù "anh Bo" chưa diễn. Trên fanpage với 2.427.640 thành viên, Đan Trường đăng tải các hình ảnh đi lưu diễn. Thỉnh thoảng anh chia sẻ cuộc sống gia đình cùng vợ và con trai bên Mỹ.

Trường Giang có vẻ "lép vế" hơn vợ Nhã Phương khi fanpage chỉ có 2.127.613 người thích. Cùng với Trấn Thành, Trường Giang hiện khá đắt show MC gameshow giải trí. "Chàng hề xứ Quảng" sở hữu kênh YouTube riêng với 1,6 triệu người đăng ký. Anh thường làm các clip cùng với những nghệ sĩ khác khám phá ẩm thực ở nhiều nơi trong nước.