Á hậu Trúc Ny sốc khi bị hack Facebook "5 lần 7 lượt"

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 20:10 PM (GMT+7)

Người đẹp quê Khánh Hòa lần đầu giải thích lý do ít hoạt động trên mạng xã hội thời gian qua.

Là gương mặt hoạt động sôi nổi trên các sàn diễn ở TP.HCM nhưng sau khi giành giải Á hậu tại cuộc thi Miss All Nations hồi tháng 2.2019, Trúc Ny bất ngờ im ắng trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng người đẹp quê Khánh Hòa có lẽ đã tìm được bờ vai nương tựa nên ít hoạt động showbiz.

Mới đây, Á hậu Trúc Ny bất ngờ tung bộ ảnh mới và nhanh chóng gây chú ý của người hâm mộ. Xuất hiện trong bộ đầm trắng thiết kế tinh tế, người đẹp khoe được đường cong và thần thái quyền lực nhưng vẫn giữ được nét nữ tính quyến rũ.

Trước những câu hỏi tò mò của fan và bạn bè về lý do gần như "mất tích" nửa năm qua, Trúc Ny tỏ ra khá bất ngờ. Cô mỉm cười nói: "Thực ra tôi vẫn hoạt động bình thường và công việc không có quá nhiều thay đổi sau khi giành giải Á hậu Miss All Nations 2019. Tuy nhiên, do trang cá nhân của tôi liên tục bị hack nên thời gian qua không thể cập nhật và chia sẻ thông tin đầy đủ tới mọi người".

Trúc Ny chia sẻ, lần đầu tiên khi bị kẻ xấu hack nick Facebook, cô đã nhờ bạn bè để tìm cách lấy lại nhưng bất thành. Sau thời gian chờ đợi và thử nhiều phương pháp xác thực, Trúc Ny vẫn không thể lấy lại tài khoản cá nhân. Cô quyết định lập một Facebook mới để thuận tiện cho côn việc và giao lưu cùng mọi người. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, tài khoản của Trúc Ny lại bị kẻ xấu đăng nhập trái phép. Để tránh những phiền toái không đáng có nếu kẻ xấu mạo danh lừa đảo người thân, Trúc Ny quyết định tạm không hoạt động trên mạng xã hội một thời gian.

Cho tới gần đây, Trúc Ny mới lậpmột trang Facebook và hiện chưa kịp cập nhật nhiều thông tin. Cô hy vọng thông qua bộ ảnh mới, khán giả và ban bè sẽ thông cảm cho mình, đồng thời cảnh giác với những tội phạm trên mạng xã hội.

Nói về bộ ảnh mới, Trúc Ny vui vẻ cho biết, bối cảnh được Trúc Ny lựa chọn cũng có ý nghĩa đặc biệt với cô. Theo đó, đây là một trong những nơi làm việc của Á hậu sinh năm 1995 ngoài khoảng thời gian dành cho các hoạt động giải trí và xã hội. Cụ thể, cô đang là giám đốc của công ty bất động sản tự sáng lập. Bắt nguồn từ đam mê kinh doanh từ thuở học cấp 3, Trúc Ny đã mạnh dạn thực hiện ước mơ có một cơ ngơi do mình tự quản lý.

Khác với vẻ ngoài hiền dịu mong manh, Trúc Ny thuộc tuýp phụ nữ năng động và khá lý trí. Cũng nhờ vậy, người đẹp quê Khánh Hòa được nhiều tập đoàn mời làm gương mặt đại diện thương hiệu.

Sắp tới, Trúc Ny sẽ tiếp tục hoạt động song song giữa nghệ thuật và kinh doanh. Cô hy vọng có thêm cơ hội thực hiện nhiều ước mơ để trở thành hình tượng đa-zi-năng, có thể truyền cảm hứng cho nhiều bạn gái và mọi người.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Trúc Ny xin phép được giữ cho riêng mình và hứa hẹn sẽ chia sẻ khi đến thời điểm thích hợp.