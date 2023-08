Á hậu Đào Hiền có động thái mới sau phát ngôn ồn ào gây xôn xao

Sau khi giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Đào Hiền trở thành cái tên nhận được quan tâm của dư luận, đặc biệt là những phát ngôn của người đẹp quê Nghệ An gây nhiều tranh cãi.

Trước ý kiến trái chiều, Đào Hiền đã livestream gửi lời xin lỗi đến khán giả: “Sau mấy ngày đi trả lời báo chí, bọn mình cũng có những cái chưa được hoàn chỉnh trong câu trả lời. Suy nghĩ cũng chưa được thấu đáo nên cũng xin lỗi mọi người. Có gì mọi người bỏ qua nha. Nhưng thực ra cũng tốt vì khi mọi người nhắc nhở, mình thấy rất vui. Bản thân mình sẽ tốt lên từng ngày”.

Tiếp đó, cô tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện. Cụ thể trên trang Facebook cá nhân, Đào Hiền cập nhật hoạt động ở quê nhà Nghệ An, cô đến thăm, hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn: "Hiền đã trở về Nghệ An thân thương để đến thăm và hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn vừa bị mất mùa do thiên tai tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Chân thành cảm ơn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Lộc đã phối hợp giúp đỡ Hiền thực hiện chuyến đi ý nghĩa này. Trong suốt hành trình, đến hiện tại, Hiền đã trao được 100 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Quỹ hỗ trợ được trích từ phần thưởng mà Hiền nhận được sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 và Người đẹp nhân ái Miss World 2023.

Dù chỉ hỗ trợ được một phần nhỏ bé nhưng Hiền tin cứ lan tỏa giá trị nhân văn thì sẽ nhiều hơn nữa bà con sẽ được giúp đỡ trong tương lai. Thương lắm Nghệ An ơi! Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ Hiền trong suốt quãng thời gian vừa qua".

Bên cạnh đó, người đẹp quê Nghệ An cũng tham gia hiến máu nhân đạo. Có thể thấy, sau ồn ào, Đào Hiền dần lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng: "Cố gắng lên em ơi, lấy lại hình ảnh trong mắt khán giả", "Hành động ý nghĩa và thiết thực lắm em ạ", "Hãy làm tốt vai trò của em trong nhiệm kỳ nhé. Chúc em luôn hạnh phúc và xinh đẹp, hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ nha",…

