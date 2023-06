10 nam diễn viên nổi tiếng nhất mọi thời đại

Từng là nghệ sĩ sân khấu nhạc kịch, Ji Chang Wook trở thành diễn viên màn bạc khi mới ngoài 20 tuổi và lần đầu nổi lên khi đóng bộ phim Cười lên Donghae năm 2010. Từ đây, anh bứt phá thành sao hạng A với nhiều tác phẩm hot, được yêu mến ở nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là Hoàng hậu Ki, Healer (Cứu thế). Nam diễn viên sinh năm 1987 đóng đa dạng thể loại vai, từ hành động như Mật danh K2 đến phim hài, tình cảm Cửa hàng tiện lợi Saet Byul… Gần đây, Ji Chang Wook bước vào kỷ nguyên phim của các nền tảng trực tuyến khi tham gia loạt phim The Sound of Magic của Netflix và sắp tới là phim kinh dị The Worst of Evil do Disney+ sản xuất.

SCMP gọi So Ji Sub là “trụ cột của màn ảnh Hàn Quốc thập niên 1990”, tài tử nổi tiếng khắp châu Á khi đóng Giày thủy tinh (2002) và tham gia nhiều dự án phim đình đám như Something Happened in Bali, Mặt trời của Chủ quân, Giấu mặt, Và em sẽ đến… Bộ phim truyền hình gần đây của nam diễn viên về y khoa và luật pháp, anh đóng vai chính trong Bác sĩ luật sư (2022).

Nhờ ngoại hình và phong thái đĩnh đạc trên màn ảnh, Kim So Hyun nhanh chóng thành danh sau khi ra mắt qua các bộ phim như Dream High, Mặt trăng ôm mặt trời . Tên tuổi của anh vươn tầm khi đóng cặp cùng Jun Ji Hyun trong bộ phim lãng mạn Vì sao đưa anh tới - bộ phim đặc biệt thành công ở thị trường Trung Quốc. “Ông trùm cát-xê” tiếp tục gây ấn tượng và xây dựng lượng người hâm mộ qua các bộ phim truyền hình như The Producers , tác phẩm ăn khách toàn cầu It's okay to not be okay cùng với Seo Ye Ji.

Trước khi ra mắt với vai trò diễn viên, Lee Jong Suk là người mẫu. Vai diễn đánh dấu bước chuyển mình trên con đường diễn xuất của tài tử là vai phụ trong phim Khu vườn bí mật . Nhờ thành công của School 2013 , Lee Jong Suk thu về lượng người hâm mộ đông đảo. Sự nổi tiếng của diễn viên tăng vọt khi đóng Pinocchio cùng Park Shin Hye. Ngôi sao 33 tuổi được đánh giá là diễn viên chọn kịch bản “mát tay” bởi các bộ phim anh tham gia đều có rating cao, độ thảo luận tốt, điển hình như Hai thế giới, Khi nàng say giấc, Romance Is a Bonus Playbook, Big Mouth…

Có cả diễn xuất và ngoại hình, Gong Yoo trở thành cái tên quen thuộc trong gần 2 thập kỷ qua trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Anh nổi lên khi đóng Hello My Teacher (2005) và Tiệm cà phê hoàng tử (2007). Sau đó, diễn viên tập trung chủ yếu vào màn ảnh rộng, với các tác phẩm ăn khách về mặt thương mại và được giới phê bình đánh giá cao như The Silenced, Train to Busan. Yêu tinh (Goblin), đóng cặp cùng Kim Go Eun là một trong những tác phẩm phim truyền hình nổi tiếng nhất của Gong Yoo, giúp tài tử củng cố vị thế tại điện ảnh xứ Kim chi.

Nam diễn viên điển trai của làn sóng Hàn lưu Lee Min Ho vụt sáng thành sao năm 2009 khi đóng chính trong Vườn sao băng . Anh được yêu mến khắp châu Á và duy trì được sự nổi tiếng đến hiện tại. Nhiều bộ phim gắn liền với tên tuổi của Lee Min Ho phải kể đến Thợ săn thành phố, Người thừa kế, Huyền thoại biển xanh. Tuy nhiên, Lee Min Ho bị đánh giá diễn xuất một màu, không có nhiều đột phá. Gần đây, anh gây chú ý khi “lột xác”, đóng gã trai đểu, tàn bạo và si tình trong Pachinko. Bộ phim được giới phê bình đánh giá cao và sẽ có phần 2.

Song Joong Ki gây tiếng vang khi là một trong những thành viên ban đầu của chương trình tạp kỹ ăn khách Running Man. Anh sớm có nhiều tác phẩm phim nổi bật như Cậu bé người sói, Sungkyunkwan Scandal. Tài tử củng cố vị thế của mình khi nhận lời đóng Hậu duệ mặt trời cùng Song Hye Kyo. Các dự án đình đám khác như Vincenzo và Cậu út nhà tài phiệt cũng nhận được nhiều sự đón nhận của khán giả.

Khi nhắc đến làn sóng Hàn lưu không thể không ghi nhận sức ảnh hưởng của Bae Yong Joon. Bộ phim Mối tình đầu đã biến Bae thành nam thần điển trai của Hàn Quốc trong thập niên 1990, nhưng Bản tình ca mùa đông (2002) mới đưa anh trở thành biểu tượng trên toàn châu Á. Thành công rực rỡ của bộ phim tâm lý tình cảm đã khiến anh trở thành cái tên được yêu thích ở Nhật Bản, với biệt danh Yon-sama (Hoàng đế Yon - PV), góp phần thúc đẩy sự nổi tiếng, khuyến khích các du lịch đến với Hàn Quốc. Đây là hiện tượng người hâm mộ nước ngoài đến Hàn Quốc để tham quan các địa điểm quay K-drama. Các tour đến địa điểm quay Bản tình ca mùa đông vẫn được khai thác cho đến ngày nay. Hiện, Bae Yong Joon đã từ giã sự nghiệp diễn xuất, trở thành đại sứ toàn cầu cho văn hóa Hàn Quốc đồng thời là người sáng lập công ty quản lý hàng đầu KeyEast.

Đứng ở vị trí số 2 là Hyun Bin, tài tử đã duy trì vị trí hàng đầu của mình trong ngành công nghiệp giải trí suốt hai thập kỷ. Anh luôn cẩn thận trong việc lựa chọn các dự án của mình, những bộ phim truyền hình của Hyun Bin đón nhận sự quan tâm lớn từ công chúng.

Năm 2005, anh xuất hiện trong bộ phim hài tình cảm Tên tôi là Kim Sam Soon , tác phẩm vẫn là một trong những bộ phim ăn khách được đánh giá cao nhất mọi thời đại sau khi đạt được 50,5% lượng người xem ở Hàn Quốc ở tập cuối. Khu vườn bí mật (2009) đóng cùng Ha Ji Won cùng là tác phẩm điển hình trong nghiệp diễn xuất của anh. Năm 2020, Hyun Bin cùng Son Ye Jin tạo nên cơn sốt toàn châu Á với bộ phim Hạ cánh nơi anh.

Vị trí số 1 gọi tên Lee Byung Hun. Theo SCMP , có nhiều ứng cử viên cho ngôi vị này nhưng Lee Byung Hun là xứng đáng nhất khi vẫn luôn tỏa sáng suốt nhiều thập kỷ qua. 20 năm trước, diễn viên có dấu mốc đáng nhớ với All In, Beautiful Days thống lĩnh rating phim truyền hình tại Hàn. Một thập kỷ sau, tài tử đưa ngành công nghiệp điện ảnh đi theo hướng mới đầy táo bạo với bom tấn hành động Iris. Năm 2018, Lee Byung Hun trở lại đỉnh cao trong loạt phim lịch sử, tình cảm Mr. Sunshine và thậm chí còn xuất hiện trong vai thủ lĩnh bí ẩn sê-ri Trò chơi con mực gây chấn động toàn cầu. Bộ phim gần đây của tài tử là Our Blues, trong tác phẩm này Lee Byung Hun lần đầu đem đến dáng vẻ quê mùa, cục mịch với cách diễn tự nhiên, chứng minh đẳng cấp ngôi sao hàng đầu.

