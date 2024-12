Bách Hoá Xanh nói gì khi bán hàng trăm kg giá đỗ ngâm hóa chất?

Cụ thể, Bách hóa Xanh cho biết ngay khi có thông tin về sản phẩm giá đỗ của nhà cung cấp Lâm Đạo, đơn vị đã ngay lập tức thu hồi và ngưng bán toàn bộ hàng hóa của nhà cung cấp này cũng như kiểm nghiệm lại tất cả sản phẩm giá đỗ đang cung cấp cho chuỗi.

Theo hệ thống bán lẻ này, nhà cung cấp Lâm Đạo chỉ cung cấp cho các cửa hàng Bách Hóa Xanh khu vực TP Buôn Mê Thuột với tỉ lệ 2% trên tổng sản lượng mặt hàng giá đỗ.

Các sản phẩm được nhập tại chuỗi đều phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý theo yêu cầu: Giấy phép kinh doanh, giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy kiểm nghiệm công bố theo tiêu chí QC, các giấy phép liên quan theo quy định cơ quan Nhà nước.

Bách hóa Xanh đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ việc liên quan đến gần 3.000 tấn giá đỗ chứa hóa chất độc hại được bán ra thị trường.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 cơ sở sản xuất giá đỗ tại thành phố Buôn Ma Thuột và các khu vực lân cận sử dụng hóa chất cấm 6-Benzylaminopurine. Đây là chất kích thích tăng trưởng tế bào bị cấm trong sản xuất thực phẩm tại Việt Nam.

Loại hóa chất này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, từ dị tật bẩm sinh đến nguy cơ tử vong nếu sử dụng ở liều lượng lớn.

Thông tin từ cơ quan chức năng, một cơ sở khai nhận đã ký hợp đồng cung cấp giá đỗ cho chuỗi Bách hóa Xanh với số lượng từ 350 – 400 kg/ngày. Trên bao bì sản phẩm, các cơ sở còn dán nhãn "không hóa chất", "vì sức khỏe mọi người", gây lừa dối người tiêu dùng.

Từ hoạt động điều tra và kiểm tra đột xuất, Công an tỉnh đã thu giữ hơn 20 tấn giá đỗ nhiễm hóa chất, trị giá khoảng 400 triệu đồng. Công an cũng đã khởi tố, tạm giam 4 đối tượng tại các cơ sở trên để điều tra về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm.