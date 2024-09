Xuân Bắc cùng hai con dọn cây đổ sau bão

Xuân Bắc đội mũ cối, đi ủng cao su, cùng lực lượng chắc năng dọn dẹp các cây đổ ngổn ngang trong khu phố. Hai con trai của anh - Bi và Bão - nhiệt tình hỗ trợ bố.

Nghệ sĩ nói: "Bão tàn phá ghê gớm quá, cây đổ khắp nơi. Lực lượng hỗ trợ và công ty cây xanh, giao thông công chính quá tải. Bố con tôi xin góp một phần công sức nhỏ để khắc phục sau bão với khu phố". Xuân Bắc cho biết sau nhiều tiếng dọn đi nhiều cành to bị gãy, những con phố quanh nơi anh ở đã thông thoáng và xe cộ có thể lưu thông chiều nay.

Xuân Bắc cùng con trai Bi béo xuống đường hỗ trợ lực lượng chức năng dọn cây đổ sau bão ngày 8/9.

Ở tuổi 15, Bi được khán giả nhận xét là 'bản sao của bố'.

Hành động của cha con Xuân Bắc được nhiều khán giả ủng hộ. Khi được nhiều bạn bè khen "khéo dạy con" trong phần bình luận trên trang cá nhân, Xuân Bắc trả lời đây là việc bình thường và ai cũng có thể làm.

"Tôi quan niệm những người làm nghệ thuật nói chung - đặc biệt là nghệ sĩ, bên cạnh làm nghề thì còn cần thêm tinh thần cống hiến, phát triển xã hội, tạo cảm hứng, kích thích mong muốn làm việc tốt trong cộng đồng. Nghệ sĩ phải lan tỏa sự tử tế trong xã hội thông qua cách sống, nếp nghĩ, nếp làm việc của mình", anh nói.

Trưa 8/9, hầu hết tuyến đường tại các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm cây xanh bị đổ rạp sau bão vẫn đang ngổn ngang. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết có khoảng 17.000 cây gãy đổ trên địa bàn. Lực lượng chức năng đang tích cực dọn dẹp để đảm bảo an toàn giao thông.

Sức càn quét của bão Yagi khiến nhiều gia đình nghệ sĩ ở Hà Nội chịu thiệt hại. NSƯT Việt Hoàn cho biết vườn hoa quả trong căn biệt thự của anh ở Hà Nội tan hoang, cây cối gãy ngang, hoa quả rụng, dập khi bão đi qua. Diễn viên Đinh Trà My cũng tiếc nuối khi chứng kiến cây xoài hơn 10 năm trong vườn nhà bị bão quật đổ. Tuy nhiên cô thấy may mắn vì cây đổ ở khoảng sân trống nên căn nhà của gia đình vẫn bình an. NSƯT Chiều Xuân xót xa khi cây xà cừ 100 tuổi trong nhà vườn ở huyện Phúc Thọ bị bật rễ. Diễn viên Vương Anh Ole cho biết nhà anh bị bay một góc mái tôn trong tâm bão. Á hậu Tú Anh chia sẻ cảnh tượng cây đổ ngay phía trước đầu xe ô tô của gia đình cô nhưng may mắn cô di chuyển xe kịp thời.

