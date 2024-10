Won Bin và vợ bỏ phố về quê làm nông

Ngày 26/10, một người hàng xóm của Won Bin nói đang thử uống món nước ép do vợ chồng anh làm. Người này viết: "'Tôi đang uống thử nước ép Aronia do chính Won Bin và Lee Na Young trồng. Không biết cứ chịu khó uống đắng như thế này, liệu tôi có trở nên xinh đẹp như Na Young không?", tiết lộ thêm rằng hai nghệ sĩ hiện sống tại Gangwon, chọn nghề nông như một công việc phụ.

Nguồn tin từ Chosun nói Won Bin "hiện tập trung vào việc làm nông hơn là diễn xuất". Tài tử tham gia các lớp học nấu ăn và chiết xuất dầu mè, phân phát cho hàng xóm và người quen sau khi làm ra thành phẩm.

Won Bin được cho đang thử sức với nghiệp làm nông. Ảnh: Nate

Won Bin được biết đến như một "biểu tượng của thời đại" hơn là hoạt động diễn xuất. Nhiều năm qua, hoạt động duy nhất anh tham gia là người mẫu quảng cáo cho một nhãn hiệu cà phê, nhưng khi hợp đồng kết thúc vào tháng 1/2024, anh vắng bóng hoàn toàn khỏi làng giải trí. Thậm chí, đầu năm nay, tại sự kiện kỷ niệm 20 năm bộ phim Cờ thái cực giương cao, Won Bin không tham gia dù là diễn viên đóng chính. Các đồng nghiệp của anh, trong đó có tài tử Jang Dong Gun đều có mặt. Việc Won Bin không xuất hiện gây ra nhiều thất vọng cho khán giả.

Trên thực tế, Won Bin đã ngừng hoạt động được 14 năm kể từ bộ phim The Man From Nowhere năm 2010. Ngay cả trong thời gian đó, nhiều lời mời đến với tài tử nhưng anh đều từ chối. Đơn cử, năm 2012, nhà sản xuất Lee Jae Gyu đề nghị Won Bin xuất hiện trong bộ phim The King 2 Hearts. Diễn viên thời điểm đó suy nghĩ nghiêm túc về lời mời, nhưng sau đó rút lui vì "tự cảm thấy áp lực".

Tới năm 2013, anh nhận được lời mời từ biên kịch Noh Hee Kyung để xuất hiện trong phim Gió mùa đông năm ấy, tuy nhiên cuối cùng rút lui do quan điểm khác nhau về vai diễn. Cùng thời gian đó, anh nhận lời mời tham gia các bộ phim Along with the Gods, Train to Busan, Battleship Island và phim truyền hình Hậu duệ mặt trời... nhưng cả 4 đều bị anh từ chối.

Vào khoảng năm 2016-2017, ngôi sao quan tâm đến dự án làm lại Still Life của đạo diễn Giả Chương Kha - bộ phim đã đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice năm 2006, làm dấy lên kỳ vọng về khả năng tái xuất. Tuy nhiên, dự án bị tạm dừng.

Won Bin đóng 'Cờ thái cực giương cao'. Ảnh: Nate

Trong khi Won Bin xa rời màn ảnh, vợ anh - Lee Na Young thi thoảng vẫn đóng phim, ghi hình quảng cáo. Năm 2023, cô xuất hiện trong bộ phim truyền hình Park Ha Kyung's Travels. Khi được hỏi về kế hoạch của chồng, cô luôn nói anh sẽ tái xuất khi có tác phẩm phù hợp.

Tài tử Won Bin tên thật Kim Do Jin, sinh năm 1977, được khán giả yêu mến qua nhiều phim như Trái tim mùa thu, Cờ thái cực giương cao, Friends, Người mẹ...

Won Bin và Lee Na Young trong đám cưới năm 2015. Ảnh: Nate

Bà xã của anh là diễn viên Lee Na Young, ngôi sao của hàng loạt phim Cô nàng quyến rũ, The Fugitive: Plan B... Hai người kết hôn năm 2015, có chung một con trai. Dù không hoạt động sôi nổi trong showbiz, họ được cho "sống khỏe" nhờ buôn bất động sản.

