Vợ mẫu Tây ngày càng đẹp khi hôn nhân hạnh phúc bên thủ môn Bùi Tiến Dũng

Vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng (người mẫu Dianka Zakhidova) đã gây xúc động khi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Nữ người mẫu đã được chồng và con trai dành tặng món quà đầy ý nghĩa ngay trong dịp đặc biệt. Cụ thể trong đoạn video được đăng tải, thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng con trai (bé Dan) đã bí mật chuẩn bị hoa và quà để tặng vợ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Để tạo thêm sự đặc biệt, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã giữ kín bí mật về món quà này cho đến phút chót.

Nhân khoảnh khắc bất ngờ nhận hoa và quà từ chồng và con trai, Dianka không giấu nổi sự xúc động. Vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng đã rơi nước mắt trước hành động ngọt ngào và lãng mạn này. Ngay sau đó, cô nhanh chóng ôm con trai vào lòng. Hình ảnh gia đình nhỏ đầy hạnh phúc đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng ngay sau khi được chia sẻ.

Trước đó, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng đã gây chú ý khi đăng tải tấm thiệp tự tay con trai làm tặng mẹ nhân dịp 20/10. Trong tấm thiệp, bé Dan viết: "The most expensive gift of my life. (Tạm dịch: Món quà đắt giá nhất trong cuộc đời tôi)". Qua đây, có thể thấy rõ Dianka luôn được chồng và con trai hết lòng yêu thương.

Trước đây, trong một lần chia sẻ trước truyền thông, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã không giấu được niềm tự hào về vợ mình. Anh nói: "Tự hào về vợ thì rất nhiều nhưng tự hào nhất có lẽ là sự hy sinh của cô ấy. Vợ mình khá trẻ nhưng vẫn chấp nhận yêu một chàng trai luôn xa nhà, chấp nhận sinh con và hy sinh tuổi trẻ của mình. Nếu là mình, không biết có chịu đựng nổi như vậy hay không, đó là sự hy sinh quá to lớn và mình cảm thấy tự hào".

Dianka Zakhidova là người mẫu ngoại quốc hoạt động ở thị trường Việt Nam. Cô còn được biết đến bởi cuộc hôn nhân với thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Được biết, Bùi Tiến Dũng và Dianka công khai hẹn hò hồi tháng 9/2020 nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của siêu mẫu người Ukraina. Trải qua nhiều thử thách, cặp trai tài gái sắc tổ chức đám cưới ngày 22/5/2022 và đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm.

Sau khi sinh, bà xã của Bùi Tiến Dũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả và góp mặt tại nhiều show diễn thời trang đình đám. Với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nhan sắc của Dianka Zakhidova được đánh giá có phần thăng hạng.

Trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng và vợ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc bên con trai nhỏ mũm mĩm, xinh xắn. Dù rất bận rộn nhưng cả 2 luôn dành nhiều thời gian bên con.

Thủ thành người Thanh Hóa rất chăm chỉ làm mới tình yêu với vợ bằng những điều bất ngờ trong mỗi dịp đặc biệt. Bên cạnh đó, anh cũng luôn đưa vợ con đi chơi để gia đình có nhiều trải nghiệm hạnh phúc, thú vị bên nhau.

