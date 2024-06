Tuyển thủ Hà Lan cưới vợ một tuần trước Euro

Những hình ảnh trong đám cưới dân sự của đôi trai tài gái sắc được tờ Vogue phiên bản Đức và trang cá nhân của cô dâu chú rể đăng tải tối 9/6. Trên tạp chí Vogue trong ngày cưới, cô dâu Annekee Molenaar cho biết vì Euro sắp diễn ra nên họ không thể tổ chức một hôn lễ hoành tráng. Nhưng cả hai đều muốn chính thức trở thành vợ chồng trước giải nên tổ chức ngày vui trong khuôn khổ gia đình trước.

'Thành thật mà nói hôm nay thậm chí còn tuyệt hơn những gì tôi có thể mơ ước. Mọi người đều tuyệt vời và tôi không hồi hộp chút nào', tân nương của trung vệ đang khoác áo Bayern Munich cho hay.

Vợ sao Hà Lan nói ban đầu họ lên kế hoạch tổ chức vào cuối tháng 5, đúng dịp kỷ niệm tình yêu. Tuy nhiên, Bayern Munich có thể đá chung kết Champions League dịp này nên họ đã hoãn lại. De Ligt và các đồng đội 'Hùm xám' sau đó dừng bước ở bán kết Champions League và đám cưới của anh dời lại vào ngày 7/6.

Là người yêu âm nhạc, Matthijs de Ligt tự chọn nhạc nền trong đám cưới, tờ AS cho biết. Cô dâu Anneke Molenaar kể khi bố dắt tay cô lên lễ đường, ca khúc Just The Way You Are của Bruno Mars vang lên. Người đẹp nói thêm thời tiết trong ngày cưới cũng rất đẹp, trời hửng nắng sau những ngày âm u mù mịt.

Đôi trai tài gái sắc dự định tổ chức một hôn lễ tưng bừng ở Italy, sau khi Euro 2024 kết thúc vào giữa tháng 7.

Trung vệ sinh năm 1999 và bạn gái hẹn hò khi cả hai mới tuổi teen. Đôi trẻ quấn quýt không rời suốt nhiều năm qua. Tình yêu của họ cũng thăng hoa cùng sự nghiệp của De Ligt. Cuối tháng 6 năm ngoái, Matthijs de Ligt cầu hôn Anneke Molenaar và cô đồng ý.

Cún cưng của đôi trai tài gái sắc cũng được tham dự lễ cưới. Anneke Molenaar là người mẫu có ảnh hưởng trên Instagram tại Hà Lan với hơn 420.000 người theo dõi. Sau hôn lễ ấm cúng, trung vệ Bayern Munich cùng các đồng đội đá giao hữu với Iceland tối nay rồi sang Đức dự Euro 2024.

Tờ Vogue cũng đăng tải hình ảnh chụp góc bàn tiệc trong hôn lễ của Matthijs de Ligt và hôn thê hôm cuối tuần. Tại Euro 2024, tuyển Hà Lan ở bảng D cùng Ba Lan, Pháp và Áo. 'Cơn lốc màu da cam' đá trận mở màn gặp Ba Lan hôm 16/6.

