- Dịp Tết này anh đã có dự định gì chưa?

2 năm vừa rồi dịch Covid-19 không thể về nhà được nên Xuân năm nay chắc chắn tôi sẽ đưa cả gia đình về Hà Nội ăn Tết. Bố mẹ và họ hàng ngoài đó cũng mong được gặp con, cháu lắm rồi.

- Anh đã có những dự định gì cho năm 2023 chưa?

Tôi có rất nhiều dự định trong năm 2023.

Đặc biệt, tôi mong mình sẽ có cơ hội đóng dạng vai cá tính, màu sắc, liên quan đến tình yêu nhiều hơn. Tôi thích mảng tâm lý đan xen hành động. Tôi thấy ở Việt Nam không làm dạng phim kiểu này, hầu hết là tình cảm tay 3 tay 4, drama, đấu đá nhau trong công ty,... Khán giả xem cũng rất dễ dàng đoán ra được kết cục nó như thế nào.

Tôi luôn mong ước trong sự nghiệp của mình, tôi sẽ có 1 vai diễn như Park Chul Woong (do So Ji Sub thủ vai).

- Cảm ơn những chia sẻ của Xuân Phúc. Chúc cho các dự án sắp tới của anh sẽ thành công rực rỡ!