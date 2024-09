Tin vui cho Beckham

Tại lễ trao giải Creative Arts Emmys ở Los Angeles vào 7/9, Beckham: What Makes David Run (2023) chiến thắng ở hạng mục Phim tài liệu hoặc phi hư cấu hay nhất.

Nhà sản xuất Fisher Stevens nhận cúp vàng trao cho Beckham: What Makes David Run tại giải Emmys. Ảnh: Getty Images.

Nhà sản xuất Fisher Stevens là người trực tiếp nhận giải thưởng, sau đó gọi video cho David Beckham để báo tin vui. Khoảnh khắc này được quay lại và chia sẻ trên tài khoản Instagram của Emmys.

Trong video, một nhóm người vây quanh Fisher khi ông gọi điện cho cựu danh thủ Anh. Nam diễn viên kiêm nhà sản xuất hét lên: “Thành công rồi David”. Ở phía bên kia, Beckham cười rạng rỡ và đáp lại: “Không thể tin được”.

Khi nghe Fisher nói nhớ mình, Beckham bày tỏ sự thất vọng khi không thể có mặt, đồng thời hứa cùng người bạn ăn mừng sau vài tuần nữa.

“Gửi lời yêu thương tới gia đình, chúc mừng”, Fisher nhắn nhủ trước khi kết thúc cuộc gọi.

Đúng như tên gọi, Beckham: What Makes David Run mang đến cái nhìn chưa từng có về hành trình sự nghiệp của David, cũng như chia sẻ thoáng qua về sự khởi đầu của mối tình lãng mạn và cuộc hôn nhân với Victoria Beckham.

Series 4 phần được đề cử cho hạng mục Phim tài liệu hoặc phi hư cấu hay nhất tại lễ trao giải Emmy năm 2024, cùng với Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, STAX: Soulsville USA Telemarketers và The Jinx - Part Two.

Phim cũng được đề cử ở các hạng mục Quay phim xuất sắc cho chương trình phi hư cấu, Đạo diễn xuất sắc cho chương trình tài liệu/phi hư cấu, Biên tập hình ảnh xuất sắc và Sáng tác nhạc xuất sắc.

Beckham được báo tin vui qua điện thoại.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Hello! sau khi thắng giải, David cho biết: “Đây thực sự là vinh dự cho tôi và toàn bộ đội ngũ sáng tạo của Beckham khi được Viện Hàn lâm Truyền hình công nhận. Việc thực hiện loạt phim này là hành trình rất riêng tư, một bức thư tình gửi đến bóng đá và gia đình tôi. Thật quá tải đối với tôi và Victoria khi chúng tôi nhận được phản hồi nồng nhiệt và tích cực như vậy. Tôi vô cùng biết ơn đội ngũ tuyệt vời do Fisher Stevens dẫn đầu, cũng như tất cả người trong cuộc sống và sự nghiệp của tôi tham gia, đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện”.

Thành công về cả mặt thương mại và chuyên môn của Beckham trở thành động lực lớn để Netflix sản xuất dự án tiếp theo về Victoria. Vào tháng 8, có thông tin tiết lộ cựu thành viên Spice Girls chuẩn bị quay phim tài liệu kể về thương hiệu thời trang của cô.

Trong phim, khán giả được theo dõi hành trình của Victoria khi cô chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang Paris 2025. Nó cũng cung cấp góc nhìn "hậu trường" về chặng đường dài của bà mẹ 4 con từ khi là thành viên Spice Girls cho đến khi trở thành giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang và làm đẹp thành công mang tên cô.

Victoria sắp có phim tài liệu sau thành công của chồng. Ảnh: Getty Images.

