Taylor Swift bị chỉ trích hủy hoại sự nghiệp bạn trai

Giới chuyên gia và khán giả đều chung nhận định Travis Kelce nên suy nghĩ đến chuyện giải nghệ sau phong độ tệ hại tại giải bóng bầu dục nhà nghề của Mỹ (NFL).

Travis Kelce cùng các đồng đội ở CLB Kansas City Chiefs giành chiến thắng trước Atlanta Falcons nhưng Travis không có nhiều đóng góp. Máy quay ghi lại được khoảnh khắc cầu thủ 34 tuổi buồn bã ngồi ngoài đường biên. Bạn gái anh - Taylor Swift - vắng mặt trên khán đài. Đây là lần đầu nữ ca sĩ không xuất hiện cổ vũ bạn trai kể từ khi mùa giải mới khởi tranh.

Travis Kelce ủ rũ trên băng ghế dự bị, bị chê xuống phong độ.

Các phân tích chỉ ra Travis Kelce xử lý bóng chậm chạp, sao nhãng trách nhiệm vì quá nhiều việc bên ngoài phải bận tâm.

Số liệu thống kê so sánh những năm gần đây của anh cho thấy sự suy giảm rõ rệt về hiệu suất.

Sau ba trận đấu đầu tiên vào năm 2023, Kelce đã có 17 lần tiếp bóng với cự ly 152 yard và hai lần chạm bóng. Anh mở màn mùa giải 2022 với 17 lần tiếp bóng, đạt 230 yard và hai lần chạm bóng trong ba trận đầu. Cùng kỳ năm 2021, anh có 20 lần tiếp bóng với cự ly 289 yard và ba lần chạm bóng.

Cho đến thời điểm này của mùa giải, anh vẫn chưa ghi được bàn nào và chỉ có tám lần tiếp bóng với cự ly 69 yard. Đây là thành tích thấp nhất ở ba trận đấu trong toàn bộ sự nghiệp của anh.

Bên cạnh là sao bóng bầu dục, Travis Kelce nhận được vô số hợp đồng thương mại với tư cách là diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình.

Sao bóng bầu dục bận rộn với những chiến dịch quảng cáo, đóng phim...

Anh đóng vai chính trong loạt phim kinh dị viễn tưởng sắp ra mắt trên FX có tựa đề Grotesquerie, dẫn chương trình Are you smarter than a celebrity? phát sóng trên Prime Video. Ngoài ra, anh đã lên lịch cho Happy Gilmore đóng với Adam Sandler.

Tờ Wall Street Journal tiết lộ Travis Kelce đã xuất hiện trong 375 quảng cáo phát sóng trong các trận bóng bầu dục. Đây là con số lớn nhất trong số các cầu thủ NFL.

Các hợp đồng của anh, từ Pfizer đến Campbell Soup và Pepsi, hầu hết đều được ký kết trước khi chuyện tình cảm của anh được công chúng biết đến, nhưng WSJ khẳng định nhiều nhà tài trợ vội vàng phát hành quảng cáo của Kelce để tranh thủ cơn sốt của anh và Taylor.

Travis Kelce gần đây đã ký hợp đồng trị giá 100 triệu USD với Amazon cho chương trình podcast New Heights nổi tiếng, thực hiện cùng anh trai Jason.

Taylor Swift bị chỉ trích là người khiến sự nghiệp của bạn trai đi xuống. Cả hai công khai tình cảm vào tháng 9/2023.

Sau trận đấu hôm Chủ nhật, không chỉ Travis mà Taylor Swift đều nhận loạt chỉ trích trên mạng xã hội.

“Taylor Swift thực sự đã hủy hoại Travis Kelce. Anh hãy giải nghệ đi, anh không còn nhiệt huyết nữa rồi”, “Travis Kelce trông như thể đã sẵn sàng treo giày. Anh xuống phong độ rồi”, “Tôi ghét việc Taylor Swift đã làm hỏng mất sự nghiệp NFL của Travis Kelce. Anh ta quá mất tập trung... Đã đến lúc anh ấy nên nghỉ hưu để có thể tập trung vào bạn gái và podcast”, “Đội Chiefs đã chứng minh 3 trận liên tiếp rằng Travis chẳng có giá trị gì với đội”… các ý kiến phê phán để lại.

Giọng ca Cruel summer không xuất hiện cổ vũ bạn trai mặc dù cô có lịch trình rảnh rỗi vì đang tận hưởng kỳ nghỉ sau chuyến lưu diễn quốc tế Eras Tour.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]