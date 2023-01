Sự sang trọng vượt thời gian tỏa sáng trong bộ sưu tập Thu/Đông 2023 của Anthony Vaccarello

Nhưng khi bạn chủ yếu chỉ sử dụng một màu để thể hiện từng bộ sưu tập đi qua, thì sự đổi mới vẫn khá phức tạp vì bạn không thể che giấu đằng sau sự kịch tính hoặc bịa đặt huyền ảo. Đơn giản, chỉ cần có những bộ quần áo tuyệt vời và đây là một kỳ tích mà bộ sưu tập quần áo nam Thu/Đông 2023 của Anthony Vaccarello dành cho Saint Laurent đã hoàn thành một cách trang nhã.

Được tổ chức tại bảo tàng Bourse de Commerce – Pinault Collection của Paris, những người tham dự lẽ ra phải rời buổi trình diễn với một cảm giác cơ bản – một trong những vẻ đẹp choáng ngợp và vượt thời gian. Gần như được bao phủ toàn bộ bằng màu đen, ngoại trừ những đường cắt trải rộng màu trắng, màu be, màu lạc đà và màu xám, bộ sưu tập là một cuộc triển lãm thực sự không chỉ về các thiết kế của Vaccarello, mà còn về hướng phát triển của thiết kế trang phục nam. Những chiếc nơ to bản từ lâu đã trở thành một chi tiết thiết kế linh hoạt của trang phục nữ đã được đưa vào bộ sưu tập những chiếc áo được làm thủ công bằng lụa dẻo dai. Sự chú ý tương tự đối với những đồ đạc tinh tế nhưng tôn kính cũng được thể hiện ở những chiếc áo xếp nếp bằng lụa voan trước ngực khác có tông màu đen, trắng và be mềm.

Bên cạnh những chiếc áo, những chiếc áo khoác ngoài ôm sát sàn đã mang tầm nhìn của Vaccarello về sự sang trọng cổ điển. Một số áo khoác ngoài báo trước bờ vai siêu sắc nét trong khi những chiếc khác thoải mái hơn cùng với chi tiết ve áo rộng – xuất hiện bằng len, cashmere, mohair, da mịn và chế tạo bằng da sáng chế lấp lánh. Ở những nơi khác trong bộ sưu tập là những món đồ có mũ trùm đầu, áo chẽn dệt kim có cổ mở rộng và quần xếp ly hợp lý.

Vẻ đẹp trong tác phẩm mới nhất của Vaccarello là nó vẫn giữ được sự tinh khiết không thể phủ nhận – trong đó sự trôi chảy là dấu hiệu tiêu biểu và trang phục sạch sẽ luôn là mục tiêu hàng đầu.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/su-sang-trong-vuot-thoi-gian-toa-sang-trong-bo-suu-tap-thu-ong-2023-cua-anthony-vaccarello-a590780.html