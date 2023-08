Sao nam cao 1m87, body 6 múi hẹn hò Jisoo (BLACKPINK) từng bốc vác ở công trường

Loạt ảnh hẹn hò của cặp đôi được Dispatch đăng tải.

Sáng nay (3/8), YG Entertainment - công ty chủ quản của nữ thần tượng Jisoo đã xác nhận với DongA: "Jisoo và Ahn Bo Hyun đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau từng chút một với tình cảm tốt đẹp. Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu các bạn dõi theo hai người họ với ánh mắt ấm áp".

Trước đó, Dispatch đưa tin diễn viên Ahn Bo Hyun và Ji Soo đang trong mối quan hệ hẹn hò. Cả hai thường gặp nhau tại căn hộ ở Yongsan của Jisoo. Ahn Bo Hyun thường mua đồ ăn mang về ở những quán ngon. Anh cũng rất thấu đáo khi sắp xếp lịch trình vì biết Jisoo không có nhiều ngày ở Hàn Quốc do lịch làm việc và đi tour dày đặc. "Hai người có rất nhiều điểm chung trong diễn xuất, ca hát và thậm chí cả thời trang. Cả 2 vẫn đang tiếp tục mối quan hệ trưởng thành và rất quan tâm đến đối phương", một người quen của cặp đôi chia sẻ.

YG Entertaintment và FN Entertainment hy vọng công chúng sẽ dành sự ủng hộ ấm áp cho cặp đôi.

Ahn Bo Hyun sinh năm 1988, Jisoo sinh năm 1995, cả hai cách nhau 7 tuổi. Ahn Bo Hyun vốn có xuất thân là người mẫu, anh bắt đầu bén duyên với diễn xuất từ năm 2014 khi tham gia các vai phụ trong "Golden Cross", "Two Mothers" và "Secret Hotel" nhưng chưa gây được tiếng vang nào.

2 năm sau, nam diễn viên vào vai anh lính Im Kwang Nam trong bộ phim đình đám "Hậu Duệ Mặt Trời". Cùng với sức nóng của phim, tên tuổi Ahn Bo Hyun được công chúng biết đến nhiều hơn. Tuy đã bắt đầu được chú ý và nổi tiếng hơn ở thời điểm này, song ngôi sao 8X vẫn phải tiếp tục làm thuê ở một công trường xây dựng để kiếm tiền mưu sinh.

Ahn Bo Hyun trong "Hậu duệ mặt trời".

Tài tử từng chia sẻ: "Tôi từng làm việc trong một công trường xây dựng để trang trải cho cuộc sống khó khăn cũng như tiếp tục duy trì công việc diễn xuất của mình. Trong những năm đầu mới theo đuổi nghiệp diễn, tôi đã phải làm nhiều công việc bán thời gian ở nhiều nơi khác nhau như trạm xăng, các khu ẩm thực và làm cả các công việc thời vụ để mưu sinh". Ngoài ra, anh còn từng làm rất nhiều công việc bán thời gian khác như: phụ việc ở các quầy bán thức ăn, nhà ga xe lửa và thậm chí còn đi giao báo,... Những chia sẻ của anh nhận được nhiều sự đồng cảm của người hâm mộ. Nhiều người đánh giá cao tài năng và ý chí phấn đấu của sao nam này.

Đến năm 2020, vai diễn phản diện "Quý tử Jangga" Jang Geun Won trong "Itaewon Class" trở thành một cú hick lớn, đưa tên tuổi Ahn Bo Hyun nổi tiếng khắp châu Á. Lúc này, nam diễn viên ghi điểm với ngoại hình điển trai, lối diễn xuất tự nhiên, ấn tượng, hoàn toàn thuyết phục người xem.

Ahn Bo Hyun

Ahn Bo Hyun trong "Itaewon Class".

Lần lượt những dự án sau đó của anh như "Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19", "Yumi's Cell" hay "My Name",... đều được công chúng đánh giá cao. Ahn Bo Hyun cũng được xếp vào hàng "tắc kè hoa" trên màn ảnh khi liên tục thể hiện bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau, lúc là phản diện bị ghét nhất, khi lại là một chàng trai lãng mạn,... Ahn Bo Hyun đã giành được Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc dòng phim chiếu mạng cho các vai diễn trong Yumi's Cells và My Name tại Lễ trao giải Ngôi sao APAN lần thứ 8 năm 2022.

Body chuẩn đẹp của Ahn Bo Hyun.

Sở hữu chiều cao lên đến 1m87, body 6 múi cùng gương mặt góc cạnh điển trai, chàng diễn viên gốc Busan cũng là một gương mặt đắt show quảng cáo, làm mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu lớn. Nam diễn viên từng tốt nghiệp Trường Trung học Thể thao Busan (Hàn Quốc). Anh cũng tham gia nhiều giải đấu địa phương và nhiều lần trở thành nhà vô địch tại Busan. Thành tích đáng chú ý nhất của Bo Hyun là chiếc HCV tại giải boxing (quyền anh) nghiệp dư quốc gia.

Tuy nhiên, con đường chinh phục boxing không hề dễ dàng, trong suốt 6 năm theo đuổi sự nghiệp đấm bốc, anh gặp không ít chấn thương, anh được gia đình khuyên nên chọn con đường khác. Lúc này, Ahn Bo Hyun cũng nhận được nhiều lời mời làm người mẫu, từ những cơ duyên này, anh quyết định lấn sân Kbiz và gác lại sự nghiệp quyền anh.

Ahn Bo Hyun chăm chỉ tập luyện để có body 6 múi săn chắc, lực lưỡng.

Vốn có đam mê và có năng khiếu thể thao từ nhỏ, thế nên, tuy hiện tại đã bỏ nghiệp quyền anh, sao nam này vẫn chăm chỉ tập luyện hằng ngày. Cũng chính nhờ thế mà anh dễ dàng thực hiện các cảnh hành động trong phim mà không cần đóng thế.

