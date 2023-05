Sản phẩm thay thế muối - đây là những gì chuyên gia dinh dưỡng nói bạn nên biết

Nếu có một nguyên liệu “bí mật” khiến bất cứ thứ gì ngon hơn, tất nhiên đó là muối. Không có món ăn nào hoàn chỉnh nếu không có chút khoáng chất kỳ diệu này. Rốt cuộc, khoai tây chiên, thịt xông khói giòn, các loại hạt hoặc thịt nguội của chúng ta sẽ ở đâu nếu không có muối? Và đó chỉ là những thực phẩm rõ ràng mà chúng ta biết và yêu thích vì vị mặn của chúng.

Khi bạn tính đến điều kỳ diệu về hương vị mà muối có tác dụng đối với tất cả thực phẩm, làm nổi bật tất cả các tính năng khác của một thành phần như vị ngọt và vị chua, thì thực sự không có điều gì mà loại khoáng chất nhỏ bé này không thể làm được. Ít nhất là khi nói đến hương vị. Thật không may, khi nói đến sức khỏe, các thuộc tính tích cực của muối hơi thiếu.

Chúng ta đều biết rằng quá nhiều muối có hại cho sức khỏe. Quá nhiều natri trong chế độ ăn uống có thể dẫn đến đột quỵ, bệnh tim và huyết áp cao. Thật không may, do tất cả hương vị thơm ngon mà nó thêm vào, chúng ta khá cố tình bỏ qua những rủi ro về sức khỏe khi hấp thụ quá nhiều natri. Trên thực tế, theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, khoảng 90% người dân đang tiêu thụ quá nhiều muối. Do thống kê đáng ngạc nhiên này, FDA đang đề xuất một quy tắc mới cho phép sử dụng chất thay thế muối trong thực phẩm hàng ngày như đồ hộp, gia vị, bánh mì và rau đông lạnh.

Mặc dù các lựa chọn thay thế muối đã có từ lâu đời, nhưng mức độ phổ biến của chúng rất nhỏ trong thế giới thay thế chế độ ăn uống. Không giống như các chất thay thế đường, các chất thay thế muối chưa được đưa vào chế độ ăn uống chính của người Mỹ. Tiến sĩ Robert M. Califf, Ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, nói rằng những hướng dẫn mới này là một phần trong mục tiêu của FDA là “tạo ra nguồn cung cấp thực phẩm lành mạnh hơn” cho người tiêu dùng.

Johna Burdeos, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, nói “Các chất thay thế muối nói chung là an toàn và tốt cho hầu hết mọi người. Chúng có thể hữu ích để giảm lượng natri của bạn. Như vậy, nhiều người tiêu thụ một lượng lớn natri chủ yếu thông qua thực phẩm đóng gói sẵn có chứa hàm lượng natri cao”. Tất nhiên, quy tắc này là cách của FDA để giải quyết chính xác vấn đề đó.

Các chất thay thế muối có được hương vị của chúng bằng cách thay thế kali clorua bằng natri clorua. Mặc dù đây là một giải pháp hoàn hảo để loại bỏ natri, nhưng nó có khả năng gây ra vấn đề cho những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn khác. Burdeos lưu ý, “Quá nhiều kali có thể gây nguy hiểm cho những người bị suy thận. Do đó, các chất thay thế muối có thể gây rắc rối cho những người mắc các bệnh như huyết áp cao, bệnh thận, bệnh tim, bệnh gan hoặc tiểu đường. Nồng độ kali trong máu tăng cao có thể gây ra các triệu chứng như suy nhược, buồn nôn và các vấn đề về nhịp tim. Nếu bạn đang sống trong những điều kiện như vậy, đừng dùng chất thay thế muối trừ khi bác sĩ của bạn chấp thuận.”

Burdeos lưu ý rằng bất kỳ ai đang dùng một số loại thuốc giữ kali, chẳng hạn như thuốc điều trị suy tim sung huyết và tăng huyết áp, sẽ muốn hỏi ý kiến ​​bác sĩ vì các chất thay thế muối có chứa kali có thể khiến họ có nguy cơ tăng nồng độ kali trong máu.

Mặc dù Burdeos thừa nhận rằng “hầu hết lượng natri cao trong chế độ ăn uống tiêu chuẩn đến từ nguồn cung cấp thực phẩm của chúng ta và không nhất thiết là từ muối được thêm vào khi nấu ăn hoặc chuẩn bị bữa ăn”, nhưng bạn có thể thực hiện các bước để giảm lượng muối ăn vào:

- Thay vào đó, hãy sử dụng gia vị và thảo mộc để thêm hương vị.

- Thêm axit vào thức ăn của bạn, chẳng hạn như một giọt giấm, chanh hoặc chanh. Những thành phần này cân bằng hương vị trong bữa ăn.

- Ăn nhiều thực phẩm lành mạnh và tươi như protein nạc, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau quả.

- Đọc nhãn thực phẩm ở mặt sau bao gồm bảng thông tin dinh dưỡng và thành phần. Hiểu rằng mặt trước của bao bì nhãn có tuyên bố không nói lên toàn bộ câu chuyện. So sánh các sản phẩm và chọn những sản phẩm được làm bằng natri thấp hơn.

- Đào tạo khẩu vị của bạn. Dù bạn chọn cách nào để giảm lượng natri nạp vào, hãy hiểu rằng khẩu vị của bạn sẽ mất thời gian để điều chỉnh, đặc biệt nếu bạn đã quen ăn thực phẩm giàu natri.

- Nếu thích làm bánh, bạn có thể giảm lượng natri hơn nữa bằng cách kết hợp bột nở không chứa natri.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/san-pham-thay-the-muoi-day-la-nhung-gi-chuyen-gia-dinh-duong-noi-ban-nen-biet-1467903.ngn