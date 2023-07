Quý tử tập đoàn Samsung phá tan mọi luật lệ, quyết lấy "Lọ Lem" ngoài đời thực

Samsung là một trong những tập đoàn nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Những câu chuyện liên quan đến các thành viên cấp cao của Samsung luôn là đề tài thu hút sự chú ý của dư luận. Trong đó có câu chuyện về Yoon Tae Young, cậu ấm điển trai lại thích cuộc sống thường dân.

Yoon Tae Young (48 tuổi), là con trai duy nhất của cựu Phó Chủ Tịch tập đoàn Samsung Yoon Jong Yong. Dù thừa kế khối tài sản hàng chục tỷ won nhưng Yoon Tae Young lại chạy theo niềm đam mê về diễn xuất thay vì chuyên tâm kinh doanh giống gia đình.

Vào năm 16 tuổi, anh đã sang Mỹ du học tại 1 ngôi trường cấp 3 ở bang Connecticut. Sau đó, thiếu gia Samsung chọn theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại ngôi trường danh tiếng Illinois Wesleyan. Trong thời gian học tập ở đây, Yoon Tae Young bỗng có hứng thú với diễn xuất.

Nam tài tử hồi trẻ khi còn đóng phim.

Nam diễn viên bày tỏ mong muốn gia nhập showbiz với gia đình nhưng đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ người bố nghiêm khắc vì ông muốn anh đi theo con đường kinh doanh. Bất chấp sự ngăn cản từ phía gia đình, thiếu gia Samsung vẫn quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn. Anh chính thức gia nhập vào làng giải trí từ năm 1997 với vai diễn nhỏ trong phim “Beautiful Lady”.

au đó, anh tiếp tục đảm nhận các vai phụ khác trong Love You, I Love You, Michiko, The Boss... 5 năm sau vai diễn đầu tiên, Yoon Tae Young mới thực sự tỏa sáng khi đóng bộ phim “Cô gái thông minh”. Đây là một trong những tác phẩm có tỷ lệ người xem cao nhất lịch sử truyền hình xứ Hàn (42,6%).

Người đàn ông nay trưởng thành hơn xưa.

Trong suốt 2 thập kỷ diễn xuất, dù có vẻ ngoài điển trai, cao ráo cùng xuất thân danh giá nhưng anh chưa từng có cơ hội đóng vai chính, được các đạo diễn trọng dụng. Mặc dù vậy, Yoon Tae Young tỏ ra hài lòng với con đường sự nghiệp của bản thân. Khán giả cũng dành nhiều tình cảm cho nam diễn viên khi anh luôn nghiêm túc với công việc, không câu nệ vai diễn phụ.

Chính nhờ quyết định theo đuổi diễn xuất mà Yoon Tae Young đã gặp được người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời - đó chính là mỹ nhân Im Yoo Jin. Thiếu gia Samsung và mỹ nhân sinh năm 1981 lần đầu gặp nhau trên phim trường Thảo Nguyên Xanh (2003). Được biết, Im Yoo Jin chỉ là gương mặt mờ nhạt ở làng giải trí xứ kim chi. Nữ diễn viên từng góp mặt trong 1 vài tác phẩm nhưng không để lại được nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Trong thời gian dài tiếp xúc với nhau, 2 diễn viên dần phát hiện họ có nhiều điểm chung, đôi bên có thể thấu hiểu và đồng cảm với nhau về mọi mặt trong cuộc sống. Chính vì lẽ đó mà Yoon Tae Young và Im Yoo Jin đã quyết định hẹn hò và công khai mối quan hệ vào năm 2005 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Nhiều người cho rằng cặp đôi sẽ không thể bền lâu vì không một ai tin rằng chuyện tình giữa thiếu gia nhà tài phiệt và một nữ diễn viên bình thường có thể nhận cái kết tốt đẹp.

Hôn lễ xa hoa của cặp đôi thu hút chú ý.

Tuy nhiên vào năm 2007, sau 4 năm bên nhau, hôn lễ của cặp đôi được tổ chức xa hoa tại khách sạn 5 sao phá vỡ quy tắc trong giới tài phiệt phải "môn đăng hộ đối". Đám cưới khủng thời bấy giờ có tới 4.000 khách mời, trong đó có 200 khách VIP là thị trưởng thành phố Seoul, cựu Tổng thống Park Geun Hye, cố Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee, phó Chủ tịch LG…. Điều này thể hiện rõ thân thế giàu có và quyền lực của Yoon Tae Young.

Hơn 16 năm chung sống, Yoon Tae Young và Im Yoo Jin chào đón 2 con trai và 1 con gái. Cô Im Yoo Jin rút lui khỏi giới giải trí dành thời gian chăm sóc cho các con, còn Yoon Tae Young vẫn cần mẫn đóng phim. Nam tài tử từng tuyên bố, hạnh phúc lớn nhất của anh chính là được ở cạnh vợ và con.

Nam diễn viên từng chia sẻ trên truyền thông về hành động yêu chiều người vợ nhu mì của mình: "Trong một lần đi bách hóa, tôi mua cho vợ một món quà nhưng cô ấy không ưng ý lắm. Tôi quyết định đưa tấm thẻ không giới hạn cho vợ để cô ấy thoải mái mua những món đồ mình thích".

Cặp đôi ngày càng trẻ trung.

3 con của họ cũng khôn lớn rồi.

Những hình ảnh mới nhất của gia đình cặp đôi này cũng thu hút sự chú ý khi hai vợ chồng ngày càng trẻ trung và các con trai họ thì khôn lớn, điển trai. Rõ ràng, vẫn có những cuộc hôn nhân hạnh phúc bằng tình yêu chân thành tồn tại ở trong giới tài phiệt.

