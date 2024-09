Quán quân lận đận nhất nhạc Việt

Ali Hoàng Dương tận dụng sức nóng khi tham gia game show Anh trai say hi, phát hành MV Đừng nói là vào tối 18/8. Sau 3 ngày, MV chỉ hút hơn 100.000 lượt xem, với chỉ số tương tác ở mức thấp trên các nền tảng.

Tại giai đoạn “vàng”, thường dao động ở 3 đến 5 ngày sau khi phát hành, Ali Hoàng Dương không thể chen chân vào “top trending” hay các bảng xếp hạng “trending” ở một số nền tảng mạng xã hội, chứng minh sức hút của nam ca sĩ vẫn khiêm tốn.

Quán quân The Voice 2017 đang hứng chỉ trích dữ dội vì MV mới có nội dung phản cảm. Với nhiều tín hiệu xấu như vậy, không có gì bất ngờ nếu Ali Hoàng Dương lại một lần thất bại, dù đầu tư mạnh tay cho sản phẩm.

Hiệu ứng ở Anh trai say hi chưa "gánh" được Ali Hoàng Dương.

Lận đận

Trước khi xuất hiện ở game show Anh trai say hi, tên tuổi Ali Hoàng Dương gần như mất hút khỏi thị trường trong 4 năm qua. Sự cộng hưởng về sức hút của game show giúp nam ca sĩ ít nhiều trỗi dậy, tạo được ấn tượng bằng sự toàn diện về giọng hát, vũ đạo, ngoại hình và kỹ năng trình diễn. Đây là cơ hội hiếm hoi để Ali Hoàng Dương phát hành sản phẩm, khi phía sau đang có lực đẩy khá tốt.

Ca khúc Đừng nói là khởi đầu bằng một đoạn Pop Ballad, nằm trong sản phẩm đã phát hành của Ali Hoàng Dương. Tiếp đó, ca khúc đảo chiều sang màu sắc khác hoàn toàn. Producer Nimbia là người sáng tác và hòa âm phối khí cho Đừng nói là, với phong cách được lấy cảm hứng từ những dòng nhạc thịnh hành ở thập niên 1980, 1990, pha trộn một số âm thanh điện tử hiện đại.

Phần ca từ của Đừng nói là không quá đặc biệt, thiếu những điểm nhấn cần thiết để giúp sản phẩm găm vào đôi tai khán giả nhanh nhất. Nimbia tạo ra bản phối hấp dẫn, có bố cục, chiều sâu rõ ràng. Giọng hát Ali Hoàng Dương vốn mềm mại, “sexy”, phù hợp với âm nhạc kiểu này. Về tổng thể, chất lượng của Đừng nói là tốt hơn nhiều so với loạt sản phẩm gần đây của Ali Hoàng Dương.

Tuy nhiên, Đừng nói là lại ít yếu tố để thành hit. Trước hết, chất liệu âm nhạc của ca khúc có thể là sự mới lạ và đầu tư công phu, nhưng lại đi ngược xu hướng nhạc Việt hiện tại. Ali Hoàng Dương đi vào vết xe đổ của chính mình, khi tương tự các sản phẩm đã thất bại, Đừng nói là vẫn mông lung về mặt nội dung và dễ trôi tụt.

Từ sau The Voice 2017, âm nhạc của Ali Hoàng Dương luôn như vậy. Nam ca sĩ chịu khó đầu tư, liên tục thay đổi, tìm đến nhiều ê-kíp khác nhau, nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó để tạo hit. Từ nhạc Dance, Latin, Ballad đến Retro, Ali Hoàng Dương đã thử nghiệm gần như mọi thứ.

Giai đoạn đầu sau The Voice 2017, nam ca sĩ muốn chơi lớn, thử sức làm nhạc nặng đô nhưng thất bại. Ba năm qua, Ali Hoàng Dương quay đầu để trở lại làm Ballad nhưng tình hình chẳng khá hơn.

Sau một loạt MV đầu tư, sự nghiệp Ali Hoàng Dương vẫn lận đận.

Từ góc nhìn thị trường

Ali Hoàng Dương ở Anh trai say hi và khi trở lại đường đua nhạc Việt đang là 2 bộ mặt trái ngược. Tại game show, giọng ca sinh năm 1996 không nằm trong nhóm “Anh trai” có sức hút lớn nhất. Song ít ra sự lan tỏa của cái tên Ali Hoàng Dương vẫn có. Những tiết mục có sự góp mặt của Ali Hoàng Dương, bóc tách ra ở các phân đoạn solo của nam ca sĩ tạo nên hiệu ứng khá tốt trên mạng, đặc biệt ở nền tảng TikTok.

Vậy tại sao Ali Hoàng Dương ra sản phẩm, sự ủng hộ từ khán giả thị trường cho nam ca sĩ không lớn như vậy.

Một Ali Hoàng Dương ở Anh trai say hi, cũng tương tự những gì xảy ra ở các game show khác mà nam ca sĩ góp mặt, là The Voice và The Heros. Ali Hoàng Dương là ca sĩ toàn diện, sáng sân khấu, có chất giọng phù hợp để xử lý nhiều dòng nhạc khác nhau. Với một game show đòi hỏi từng tiết mục có tính dàn dựng công phu và tạo đột phá, Ali Hoàng Dương có tính thực chiến cao để tỏa sáng ở đó.

Bước ra khỏi cuộc thi, ở thị trường âm nhạc, điều Ali Hoàng Dương phải làm có nhiều khác biệt. Bài toán của nam ca sĩ không còn là bung mọi kỹ năng cho từng tiết mục để sinh tồn ở game show.

Khi phát hành sản phẩm ra thị trường, khả năng thành công sẽ phụ thuộc vào tính phù hợp của sản phẩm, đặc biệt là tiềm năng nghe lại. Ali Hoàng Dương sẽ chọn nội dung cho ca khúc thế nào, làm MV ra sao và có kế hoạch gì để quảng bá.

MV Đừng nói là chưa kịp gây ấn tượng ở khía cạnh âm nhạc, đang bị chỉ trích vì nội dung phản cảm. Ở góc độ khác, sự đầu tư của Ali Hoàng Dương và ê-kíp cá nhân ở mặt trận quảng bá sản phẩm đang thiếu điểm nhấn so với những ca khúc “viral” thời gian gần đây.

Sau 7 năm, từ mốc The Voice 2017, Ali Hoàng Dương vẫn loay hoay. Nam ca sĩ càng ngày càng thất thế khi không thể xây dựng một nền tảng hỗ trợ vững chắc. Các chỉ số về tương tác mạng xã hội từ kênh nghệ sĩ, độ phủ ở các nền tảng đầu ra để phát hành (YouTube, nhạc số) của Ali Hoàng Dương hoàn toàn hụt hơi so với một loạt nghệ sĩ khác.

Khán giả vẫn tiếc cho Ali Hoàng Dương. Nam ca sĩ có đủ phẩm chất về âm nhạc để là ca sĩ có sức ảnh hưởng. Song với thị trường nhạc Việt, thành công đôi khi không đến từ yếu tố phẩm chất cá nhân, mà bị chi phối từ một loạt tác nhân bên lề khác.

