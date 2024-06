Protein collagen và whey protein: Chàng nên chọn loại nào?

Bột protein collagen và protein whey có thể trông giống nhau khi nhìn từ bao bì, nhưng mỗi loại thực phẩm bổ sung tập luyện này lại khác nhau về cách sử dụng và thành phần. Bột whey protein đã được những người đam mê thể dục sử dụng trong nhiều thập kỷ, mang đến một cách thuận tiện để đạt được các mục tiêu vĩ mô về protein. Nhưng thực phẩm bổ sung collagen dạng bột chỉ mới trở thành xu hướng tập thể dục gần đây - nhưng nó có phải là mốt nhất thời không? Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chia nhỏ mọi thứ bạn cần biết về việc chọn collagen protein so với whey và cách xác định loại nào tốt nhất cho mục tiêu thể hình của bạn.

Collagen là gì?

Collagen là một loại protein thiết yếu đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể chúng ta như cung cấp cấu trúc và hỗ trợ cho xương, cơ, dây chằng, mô liên kết,…. Loại protein quan trọng này chiếm khoảng 30% tổng lượng protein trong cơ thể bạn nhưng sẽ giảm đi một cách tự nhiên theo tuổi tác. Các sản phẩm collagen peptide được làm từ mô động vật (bò) được đun sôi và khử nước để tạo thành bột bổ sung. Sau khi collagen bắt đầu thành gelatin và được tạo thành dạng bột, nó sẽ được đóng gói dưới dạng thực phẩm bổ sung không hương vị mà bạn có thể tìm thấy ở cửa hàng thực phẩm sức khỏe hoặc vitamin ở địa phương.

Đạm whey là gì?

Whey protein là một sản phẩm khác được tìm thấy ở dạng bột bổ sung. Chất bổ sung protein này được làm từ váng sữa, một chất lỏng phụ phẩm giúp tách sữa khi làm phô mai. Trong quá trình làm phô mai, chất béo trong sữa đông tụ và để lại váng sữa, sau đó được chuyển thành dạng bột. Đây là một loại protein hoàn chỉnh có chứa tất cả chín axit amin thiết yếu. Cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất ra các axit amin thiết yếu; có nghĩa là chúng ta phải tiêu thụ chúng trong chế độ ăn uống của mình.

Protein collagen so với protein whey

Việc lựa chọn giữa collagen hoặc whey protein cuối cùng sẽ phụ thuộc vào mục tiêu sức khỏe và thể lực của bạn. Mỗi chất bổ sung đều có những lợi ích riêng và điều quan trọng là phải nhận ra rằng chất bổ sung này không thể thay thế chất bổ sung kia. Protein collagen được coi là một loại protein không hoàn chỉnh vì nó không chứa tất cả chín axit amin thiết yếu. Collagen chứa tám axit amin, ngoại trừ axit amin chuỗi nhánh (BCAA), một loại axit amin rất quan trọng cho quá trình xây dựng cơ bắp. Một chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ phải chứa nguồn protein hoàn chỉnh.

Nhưng điều này không có nghĩa là collagen không thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp bạn đạt được mục tiêu sức khỏe của mình. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia nhỏ loại bổ sung nào để lựa chọn dựa trên mục tiêu của bạn.

Tăng trưởng cơ bắp

Nếu mục tiêu của bạn là tăng khối lượng cơ bắp thì cả collagen và bột whey protein đều có thể đóng một vai trò hữu ích. Tuy nhiên, nếu lựa chọn giữa protein collagen và whey protein, whey protein là lựa chọn tốt hơn để giúp hỗ trợ phát triển cơ bắp của bạn. Điều này là do whey protein chứa hàm lượng leucine cao, một loại axit amin kích hoạt quá trình tổng hợp protein cơ bắp sau khi tập luyện.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy collagen cũng có thể hỗ trợ tăng cường phát triển cơ bắp bằng cách tăng cường ma trận ngoại bào của các tế bào cơ. Với suy nghĩ này, các vận động viên và người tập thể dục có thể thử dùng cả protein collagen và whey protein như một phần trong thói quen ăn kiêng của họ.

Mật độ xương

Mật độ xương giảm một cách tự nhiên theo tuổi tác, đó là lý do tại sao nhiều người dùng bột collagen thủy phân để giúp chống mất xương do tuổi tác và tăng cường mật độ xương khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tiêu thụ collagen thường xuyên có thể làm tăng sự hình thành xương và giảm sự thoái hóa xương. Nếu bạn đang muốn hỗ trợ mật độ xương, collagen có thể là lựa chọn tốt hơn so với whey protein.

Tóc, da và móng

Tiêu thụ lượng protein lành mạnh hàng ngày là một phần quan trọng để duy trì tóc, da và móng khỏe mạnh. Whey protein có thể chiếm một phần lượng protein hàng ngày của bạn để giúp bạn đạt được các mục tiêu vĩ mô. Tuy nhiên, collagen có những lợi ích cụ thể trên tóc, da và móng vì nó hoạt động với các chất khác như axit hyaluronic và đàn hồi để nhắm vào da và hỗ trợ độ đàn hồi và thể tích của da. Nhiều người nhận thấy làn da được cải thiện, móng tay bền hơn, tóc chắc khỏe hơn khi thường xuyên bổ sung collagen.

Những lưu ý khi lựa chọn whey hay collagen

Việc lựa chọn tiêu thụ một hoặc cả whey protein và collagen peptide là lựa chọn cá nhân và tùy thuộc vào mục tiêu riêng của bạn. Tuy nhiên, có một số điều quan trọng cần xem xét khi đưa ra quyết định của bạn. Đầu tiên và quan trọng nhất, collagen peptide thường có nguồn gốc từ bò, có nghĩa là nó hoàn toàn được làm từ các sản phẩm động vật. Vì vậy, bột collagen không phù hợp với những người theo chế độ ăn thuần chay. Không có thứ gọi là bột collagen thuần chay, nhưng những người pescatarians có thể thích sản phẩm collagen biển hơn.

Whey cũng không phải là loại thuần chay vì nó có chứa các sản phẩm phụ từ sữa. Tuy nhiên, có các dạng bột protein khác có thể phục vụ mục đích tương tự như whey, chẳng hạn như protein đậu từ thực vật. Bất kỳ ai có vấn đề về tiêu hóa hoặc không dung nạp lactose cũng có thể thấy khó dung nạp whey vì đây là một sản phẩm từ sữa. Khi lựa chọn giữa whey hoặc collagen, hãy xem xét loại protein phù hợp nhất với lối sống của bạn và khiến bạn cảm thấy tốt nhất.

