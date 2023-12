Pharrell Williams giới thiệu BST nam giới trước thu 2024 của Louis Vuitton

Hồng Kông chào đón Pharrell Williams với vòng tay rộng mở. Với một trong những đường chân trời đáng nhớ nhất thế giới làm bối cảnh cho buổi trình diễn Pre-Fall 2024 dành cho nam giới, bộ sưu tập dành cho nam giới đầu tiên của Louis Vuitton được ra mắt tại Hồng Kông, thu hút khách từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các ngôi sao toàn cầu đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,... Nằm ngay trên bờ sông Tsim Sha Tsui nhìn ra đường chân trời đẹp như tranh vẽ của Hồng Kông, vị trí này đã tạo nên điểm nhấn cho cả bộ sưu tập, đồng thời thể hiện định hướng chiến lược của thương hiệu và tập trung vào thị trường châu Á.

Buổi biểu diễn đầu tay của Pharrell đã đặt ra tiêu chuẩn cao với sự góp mặt của những người nổi tiếng như Beyoncé, JAY-Z, Rihanna và nhiều nghệ sĩ khác tham dự. Sự hoành tráng của buổi biểu diễn đầu tiên của Pharrell với nhà mốt đã chứng kiến ​​màn trình diễn phúc âm trực tiếp của Voices of Fire cũng như một buổi biểu diễn của Pharrell và JAY-Z để kết thúc đêm diễn. Trong buổi trình diễn thứ hai, Pharrell đưa Louis Vuitton đến thành phố Hồng Kông sôi động và chiết trung, bản thân nó đã là một cảnh tượng.

Theo lời mời, những người tham dự chương trình sẽ nhận được một chiếc áo phông có hình ảnh vui tươi và đầy màu sắc về khung cảnh hòn đảo trên bãi biển, tạo điểm nhấn cho bộ sưu tập sắp tới. Rõ ràng trong show diễn này và cả show diễn trước, Pharrell không lạ gì khi sử dụng màu sắc rực rỡ để làm nổi bật các họa tiết truyền thống như Damier. Gần như là một lời ca ngợi cảnh quan thành phố đầy màu sắc và những bãi biển đầy nắng của Hồng Kông, bản thân bộ sưu tập đã gây được tiếng vang và đáng kinh ngạc.

Điều quan trọng đối với một số người là buổi biểu diễn ở Hồng Kông diễn ra vài ngày sau ngày giỗ thứ hai của Virgil Abloh. Như một lời tri ân tinh tế dành cho nhà thiết kế quá cố, Pharrell tiếp tục di sản của Virgil Abloh, mang đến lối thiết kế độc đáo về màu sắc với các biểu tượng, hoa văn và kiểu dáng truyền thống của Louis Vuitton. Pharrell nói, “Di sản của V đối với tôi là thứ mà tôi muốn giữ gìn và luôn muốn bày tỏ sự tôn kính trong khi tôi đang ở Vuitton”. Pharrell nhớ lại quá khứ, kể về lần đầu tiên anh ấy bắt đầu với Marc Jacobs 20 năm trước và bức ảnh lan truyền của Kanye West, anh ấy và Abloh đeo kính râm Millionaire, “Chưa bao giờ trong một triệu năm tôi nghĩ mình sẽ làm bất cứ điều gì sau chiếc kính râm đó”, Pharrell nói về việc khi Abloh được bổ nhiệm, anh ấy đã cảm thấy họ bị ràng buộc “về bản chất” như thế nào.

Trong cuộc trò chuyện, nhà thiết kế chia sẻ một câu chuyện làm nổi bật nơi anh ấy có ý tưởng về “LVERS” và nó bắt đầu bằng việc Abloh tham dự lễ hội Something In The Water đầu tiên tại quê nhà Virginia và sau đó là Pharrell tới Paris để ủng hộ Abloh khi anh ấy được bổ nhiệm tại LV, “Anh ấy từ Paris đến VA. Paris đến VA…và khi tôi được bổ nhiệm, tôi đến từ VA và chúng tôi đã đến Paris. Ở Virginia, khẩu hiệu của bang chúng tôi là 'Virginia dành cho những người đang yêu' nên khi bạn nhìn thấy 'những người đang yêu' thì đó là nơi mọi chuyện bắt đầu". Rõ ràng là Pharrell luôn tôn vinh Abloh.

Dưới thời Abloh, văn hóa trượt ván luôn được lồng ghép vào phong cách thiết kế của anh ấy và Pharrell đã tiếp tục điều này. Phần lớn ảnh hưởng của ông tiếp tục đến với giày dép dưới dạng giày thể thao và họa tiết táo bạo. Những kiểu dáng hiện đại tô điểm cho sàn diễn để phù hợp với chủ đề về người đàn ông bảnh bao thời hiện đại của Pharrell. Kiểu dáng đa năng đưa bạn từ trang phục đi biển đến trang phục trang trọng ngay lập tức, khiến nó phù hợp với các doanh nhân thời hiện đại.

Mảng giày dép có những đôi dép và giày thể thao phóng đại lấy cảm hứng từ hình thức trang trọng của những đôi giày lười có màu sắc rực rỡ. Đối với những người theo phong cách tối giản, họa tiết Damier xuất hiện trên đôi giày da lộn có tông màu nâu lạc đà. Đối với chủ đề bãi biển, hình ảnh kỳ nghỉ trên đảo là hình in phổ biến trên áo sơ mi cài cúc, túi vải thô Keepall cũng như bộ vest đầy đủ. Các mặt hàng chủ lực bao gồm áo sơ mi denim, áo khoác varsity và trang trí thêm họa tiết “LVers” đặc trưng của Pharrell, phù hợp với màn trình diễn máy bay không người lái ở cuối, nơi dòng chữ được nhìn thấy trên bầu trời.

