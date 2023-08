Phạm Thoại hóa thân thành Dung Ma Ma, chi gần nửa tỷ mỗi lần đi sự kiện

Phạm Thoại gây chú ý khi hóa thân thành mỹ nhân cổ trang đi sự kiện.

Phạm Thoại là cái tên không còn xa lạ với cư dân mạng, nhất là giới trẻ. Anh từng bước lấn sân showbiz khi trở thành một tín đồ thời trang cá tính, độc đáo và không giống số đông. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Phạm Thoại đều gây chú ý bởi cách lên đồ nổi bật, khác lạ.

Trong sự kiện họp báo The New Mentor vừa được tổ chức, Phạm Thoại tiếp tục là cái tên gây chú ý. Hình ảnh anh hóa trang thành mỹ nhân hoa ngữ phim cổ trang, được hai nam nhân tháp tùng trở thành khoảnh khắc viral mạng xã hội. Nhiều người còn nhận xét hình ảnh của Phạm Thoại giống nhân vật Dung Ma Ma nổi tiếng trong bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách".

Chia sẻ về lý do chọn mặc trang phục này, Phạm Thoại cho hay: "Bộ trang phục đó không có ý tưởng gì đặc biệt, tôi thích thì tôi mặc thôi. Bình thường đi sự kiện, tôi hay mặc sang mặc lố lăng rồi nên hôm nay tôi đổi phong cách cho lạ đi một chút, khác biệt. Bởi bản thân tôi luôn có tiêu chí là không để người khác biết được bước đi của mình sẽ như thế nào.

Trước mỗi sự kiện tham gia, tôi đều có thời gian chuẩn bị mọi thứ. Có những sự kiện chuẩn bị một tháng, có sự kiện chuẩn bị trước một ngày hoặc trước vài tiếng, tôi đã có đồ sẵn rồi. Như bông hoa thật được đính trên mũ, tôi chỉ lựa chọn trước sự kiện khoảng 1 tiếng thôi, vì tôi thấy nó hợp tông màu với trang phục.

Sự xuất hiện của Phạm Thoại ở sự kiện thu hút rất nhiều ánh mắt những người xung quanh, được truyền thông quan tâm.

Hình ảnh này của Phạm Thoại đang là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Chi phí đầu tư cũng tùy, có khi tôi chi 100, 200 tới 300 triệu, 400 triệu cho một bộ đồ. Có lần thì tốn khoảng vài triệu thôi. Sẽ tùy vào concept mà bản thân tôi mong muốn sẽ như thế nào" - Phạm Thoại tiết lộ số tiền đầu tư cho hình ảnh khi đi sự kiện.

Phạm Thoại cũng nói thêm, khi tham gia một sự kiện giải trí, anh không có tiêu chí cụ thể nào để chọn trang phục. Bộ trang phục đó sẽ phụ thuộc vào cảm hứng và cách phối đồ mà anh mặc hoặc đơn giản là "thích thì mặc".

Phong cách thời trang "điên"

Phạm Thoại chia sẻ, nếu để dùng một từ nói về phong cách thời trang của anh thì từ đó chính là "điên".

Từ một hot tiktoker tới hình ảnh một tín đồ thời trang độc lạ trong showbiz Việt, Phạm Thoại dần được đánh giá cao về gu thời trang khác lạ nhưng mãn nhãn. Anh cho biết, bản thân không học qua trường lớp đào tạo nào về thời trang. Anh học hỏi kiến thức trên mạng xã hội như Instagram, Pinterest hoặc học hỏi các stylist trên thế giới.

Những outfit Phạm Thoại mặc đôi khi do anh tự lên ý tưởng và kết hợp, đôi khi nhà thiết kế may đồ cho hoặc do stylist thực hiện... một cách linh hoạt.

Phạm Thoại có phong cách thời trang biến hóa như tắc kè hoa. Người hâm mộ không đoán trước được ý đồ của anh mỗi lần đi sự kiện. Không chỉ lên đồ ấn tượng, Phạm Thoại còn chọn layout trang điểm và làm tóc phù hợp để có hình ảnh không "đụng hàng".

