"Ông trùm" Cha In Pyo: Tài tử chung tình số 1 xứ Hàn, từ chối thừa kế hàng nghìn tỷ

Cha In Pyo (56 tuổi) là nam tài tử nổi tiếng của xứ Hàn, đóng nhiều bộ phim ăn khách như Ông trùm (1999), Pháo hoa (2000), Perfect Love (2003), Bí mật tòa tháp trắng (2007), Tướng Quân Gye Baek (2011), Tình yêu còn mãi (2014)...

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài hào hoa, lãng tử với diện mạo trẻ mãi không già cùng sự nghiệp diễn xuất nổi bật, Cha In Pyo còn có xuất thân không hề tầm thường. Mới đây, nam tài tử đã gây xôn xao dư luận khi anh từ chối thừa kế khối tài sản khủng do người cha quá cố để lại. Lý do anh đưa ra lại càng khiến mọi người nể phục hơn.

Cha In Pyo là diễn viên gạo cội của xứ Hàn, trải qua hàng thập kỷ, anh vẫn phong độ và cuốn hút.

Cuộc sống chuẩn mực

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ông Cha Su Woong, cha đẻ của nam diễn viên nổi tiếng đã từ trần hôm 8/7 sau một thời gian điều trị bệnh mãn tính, hưởng thọ 83 tuổi. Trên trang cá nhân, Cha In Pyo bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của bố đẻ: "Tạm biệt bố. Đến một ngày nào đó, bố con mình sẽ gặp lại nhau trên thiên đường. Con yêu bố. Cảm ơn bố vì tất cả mọi thứ bố đã làm cho chúng con".

Ông Cha Su Woong từng giữ chức Chủ tịch của tập đoàn hàng hải nổi tiếng Woosung Shipping. Được biết, Woosung Shipping từng lọt Top 10 tập đoàn hàng hải lớn nhất toàn cầu. Được biết, quy mô của tập đoàn hiện nay đã chạm tới con số 370 nghìn tỷ won. Theo truyền thông xứ Hàn, cựu Chủ tịch đã không chuyển giao bất kỳ cổ phần nào cho con cái mình và trao quyền quản lý tập đoàn cho người khác.

Nhiều nguồn tin cho biết, Cha In Pyo và 2 người con trai khác đều từ chối quyền thừa kế tập đoàn. Nam tài tử từng cho hay: "Có những người đã cống hiến cả cuộc đời cho công ty. Do đó, việc để cho chúng tôi thừa kế và quản lý, những người vốn không biết gì về ngành vận tải và chưa có cống hiến nào, thật là vô nghĩa".

Nam tài tử từ chối kế thừa sản nghiệp của cha mình.

Trên thực tế, tuy xuất thân là "cậu ấm" con nhà tài phiệt, Cha In Pyo chưa bao giờ dựa hơi vào gia đình để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Anh đã lựa chọn làm diễn viên và không ngừng ghi dấu ấn của mình qua các dự án phim ảnh. Thời điểm cuối những năm 80 và thập niên 90, Cha In Pyo là chàng trai trong mộng của hàng triệu thiếu nữ với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm.

Vào năm 2022, anh đã được Đại học Kyungil mời dạy và quản lý khoa Văn hóa Giải trí Hàn Quốc. Anh đảm nhận vai trò giảng viên môn Diễn xuất và Đạo diễn. Ngoài ra, Cha In Pyo chịu trách nhiệm hỗ trợ sinh viên khi họ có nhu cầu du học Mỹ một năm ở các trường liên kết. Điều này cho thấy năng lực và kinh nghiệm của nam tài tử đã được mọi người công nhận.

Anh không theo nghiệp kinh doanh mà lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật.

Hôn nhân viên mãn

Là một người đàn ông hoàn mỹ, có hàng triệu người hâm mộ nhưng Cha In Pyo lại chỉ chung thủy với một người phụ nữ. Đó là nữ diễn viên Shin Ae Ra. Cô kém chồng 2 tuổi, gia nhập làng giải trí từ năm 1989. Nữ diễn viên ghi dấu với loạt phim Mẹ tôi (1990), Ambitions on Sand (1992), Nước mắt hoa hồng (1997), Cậu bé bán kem (2006)...

Cặp sao bén duyên khi hợp tác trong phim "Tình em trao anh" năm 1994. In Pyo từng nói yêu Ae Ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, điên cuồng theo đuổi dù bị cô nhiều lần từ chối vì hai người quá khác biệt. Nam tài tử khi ấy là con cưng của đại gia hàng hải, từ bỏ quốc tịch Mỹ về Hàn lập nghiệp và có nhiều mỹ nữ vây quanh. Còn nữ diễn viên có xuất thân bình thường, tự nhận nhan sắc và tài năng không có gì nổi trội.

Anh có cuộc hôn nhân viên mãn với nữ diễn viên xinh đẹp.

Tuy nhiên, cuối cùng nữ diễn viên đã bị sự chân thành và kiên trì của Cha In Pyo hạ gục. Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào năm 1995 khi cả hai đều đang ở thời kỳ phát triển sự nghiệp. Sau kết hôn, cô sinh cho chồng hai người con kháu khỉnh và Ae Ra hạn chế tham gia các sự kiện giải trí, ở nhà chăm con, làm hậu phương để chồng yên tâm diễn xuất.

Đổi lại, Cha In Pyo luôn yêu thương và trân trọng vợ mình. Trong nhiều lần chia sẻ, vợ nam tài tử cho hay mỗi ngày anh đều nói yêu cô tới 5 lần. "Chỉ cần nhìn và nghe tiếng cô ấy mỗi sáng thôi, tôi đã rất hạnh phúc rồi", anh tâm sự.

Cặp đôi cũng nhận được nhiều sự yêu mến bởi họ luôn đồng hành với nhau trong công việc thiện nguyện. In Pyo - Ae Ra là đại sứ của các tổ chức hỗ trợ trẻ nghèo trong và ngoài Hàn Quốc, tham gia phòng chống ngược đãi trẻ em và xây dựng trại trẻ mồ côi, nhà tình thương... Cặp đôi này còn làm cha mẹ đỡ đầu cho hàng trăm trẻ mồ côi, hỗ trợ tài chính đến khi các bé trưởng thành.

Chuyện tình của cả hai làm bao người ngưỡng mộ.

Ở tuổi 56, nam diễn viên đình đám xứ Hàn lựa chọn xa rời ánh hào quang và tập trung cho gia đình. Anh luôn cố gắng phụ giúp vợ trong việc chăm lo nhà cửa và chăm sóc con cái. Rõ ràng, Cha In Pyo không chỉ là nam diễn viên quốc dân mà anh còn là người chồng bao người mơ ước.

